Passport: హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2025 ప్రకారం, భారతదేశం గత సంవత్సరం కంటే ఐదు స్థానాలు వెనక్కి జారింది. 2024లో 80వ స్థానంలో ఉన్న భారతదేశం, ఈ ఏడాది 85వ ర్యాంక్కి చేరింది.
హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏమిటి?
హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పాస్పోర్ట్ల బలాన్ని కొలిచే అంతర్జాతీయ ప్రమాణం. ఈ ఇండెక్స్కి ఆధారం అంతర్జాతీయ వాయు రవాణా సంఘం (IATA) డేటా. ప్రతి దేశం పాస్పోర్ట్దారులు వీసా లేకుండా లేదా వీసా-ఆన్-అరైవల్ ద్వారా ఎన్ని దేశాలకు ప్రయాణించగలరో బట్టి ర్యాంకింగ్ నిర్ణయిస్తారు. హెన్లీ & పార్ట్నర్స్ సంస్థ ఈ ఇండెక్స్ను నెలవారీగా అప్డేట్ చేస్తుంది. 2025లో మొత్తం 199 పాస్పోర్ట్లు, 227 గమ్యస్థానాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
భారతీయులకు వీసా లేకుండా అనుమతించే దేశాలు
2025లో భారతీయులు ఆసియా, ఆఫ్రికా, కరేబియన్ మరియు పసిఫిక్ ప్రాంతాల్లోని 57 దేశాలకు వీసా లేకుండా లేదా వీసా-ఆన్-అరైవల్ సౌకర్యంతో వెళ్లవచ్చు. ప్రధాన దేశాలు ఇవి:
ఆసియా: భూటాన్, నేపాల్, శ్రీలంక, ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్, మాల్దీవులు
ఆఫ్రికా: మారిషస్, సీషెల్స్, టాంజానియా, మలావి, జోర్డాన్
మధ్యప్రాచ్యం: ఖతార్, ఇరాన్ (వీసా-ఆన్-అరైవల్)
కరేబియన్, పసిఫిక్: ఫిజి, బార్బడోస్, సెయింట్ విన్సెంట్, ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో, సమోవా, వనాటు
ఈ జాబితా ప్రకారం, భారతీయులు ప్రధానంగా పర్యాటక దేశాలు లేదా చిన్న దీవి దేశాలకు సులభంగా వెళ్లవచ్చు. కానీ యూరప్, అమెరికా, కెనడా వంటి ప్రధాన గమ్యస్థానాలకు మాత్రం వీసా తప్పనిసరి.
అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్లు 2025లో
2025 హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లో సింగపూర్ మళ్లీ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. సింగపూర్ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్లు 193 దేశాలకు వీసా లేకుండా ప్రయాణించగలరు.
2వ స్థానం: దక్షిణ కొరియా
3వ స్థానం: జపాన్
4వ స్థానం: జర్మనీ
5వ స్థానం: స్పెయిన్
ఈ దేశాల పాస్పోర్ట్లు ప్రయాణ స్వేచ్ఛకు సంకేతంగా మారాయి.
అట్టడుగున ఉన్న దేశాలు
హెన్లీ నివేదిక ప్రకారం, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాస్పోర్ట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలహీనమైనదిగా ఉంది. ఆ దేశ పౌరులు కేవలం 24 దేశాలకు మాత్రమే వీసా లేకుండా వెళ్లగలరు.
సిరియా: 26 దేశాలు
ఇరాక్: 29 దేశాలు