అమెరికాలో కొరియర్ బాయ్ నెలకు ఎంత సంపాదిస్తాడో తెలుసా.? మీ ఊహకు కూడా అందదు
USA: అమెరికాలో మంచి ఆదాయం పొందాలంటే తప్పనిసరిగా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగమే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డెలివరీ, కొరియర్, డ్రైవింగ్ వంటి ఉద్యోగాలకు కూడా అక్కడ డిమాండ్ ఉంది. ప్యాకేజీల డెలివరీకి సంబంధించిన ఉద్యోగాల్లో మంచి వేతనం లభిస్తుంది.
అమెరికాలో కొరియర్ ఉద్యోగానికి ఇంత జీతమా?
అమెరికాలో కొరియర్ లేదా డెలివరీ డ్రైవర్గా పనిచేసేవారి ఆదాయం భారతదేశంతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అమెరికా బ్యూరో ఆఫ్ లేబర్ స్టాటిస్టిక్స్ (BLS) ప్రకారం 2025లో లైట్ ట్రక్ డ్రైవర్ల సగటు వార్షిక వేతనం $48,770గా ఉంది. కొరియర్స్ అండ్ మెసెంజర్స్ రంగంలో పనిచేసే లైట్ ట్రక్ డ్రైవర్లకు సగటు వార్షిక వేతనం $47,700గా నమోదైంది. అంటే నెలకు సుమారు $3,975 స్థూల ఆదాయం వస్తుంది. మన కరెన్సీలో చెప్పాలంటే అక్టోబర్ 8, 2026న డాలర్ విలువ సుమారు రూ.97 వద్ద ఉంది. ఆ లెక్కన $3,975 అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.3.85 లక్షలు నెలకు. అయితే ఇది పన్నులు, ఇతర తగ్గింపులకు ముందు ఉండే స్థూల ఆదాయం. చేతికి వచ్చే మొత్తం దీనికంటే తక్కువగా ఉంటుంది.
FedEx వంటి సంస్థల్లో గంటకు ఎంత చెల్లిస్తారు?
ప్రముఖ కొరియర్ సంస్థ ఫెడెక్స్ కొరియర్ ఉద్యోగులకు Indeedలో పేర్కొన్న సమాచారం ఆధారంగా.. సగటు వేతనం గంటకు సుమారు $24.53గా ఉంది. కొన్ని ఉద్యోగ పోస్టింగ్స్లో గంటకు $22 నుంచి $39 వరకు కూడా అందిస్తున్నట్లు ఉంది. ప్రాంతం, ఉద్యోగ స్థాయి, అనుభవం, పని రకం ఆధారంగా ఈ మొత్తం మారుతుంది. ఉదాహరణకు గంటకు $24.53 చొప్పున వారానికి 40 గంటలు పనిచేస్తే వారానికి సుమారు $981 వస్తుంది. నెలకు సగటున 4.33 వారాలు తీసుకుంటే దాదాపు $4,240, అంటే ప్రస్తుత మారకపు విలువ ప్రకారం సుమారు రూ.4.1 లక్షల స్థూల ఆదాయం వస్తుంది. అయితే ప్రతి ఉద్యోగికి ఇదే మొత్తం వస్తుందని భావించకూడదు. పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగాలు, అనుభవం, నగరం, సంస్థ, కాంట్రాక్టర్ ఆధారంగా వేతనం మారుతుంది.
రోజుకు 10 డెలివరీలు చేస్తే..
ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి 20 డాలర్ల చొప్పున రోజుకు 10 డెలివరీలు చేస్తే రోజుకు $200, అంటే సుమారు రూ.19,400 అవుతుంది. $25 చొప్పున అయితే రోజుకు $250, అంటే దాదాపు రూ.24,250 అవుతుంది. అయితే దీనిని అమెరికాలోని ప్రతి కొరియర్ ఉద్యోగానికి వర్తించే జీతంగా చూడకూడదు. ఉద్యోగి స్థాయి కొరియర్ ఉద్యోగాల్లో సాధారణంగా గంటల ఆధారంగా వేతనం చెల్లించే విధానం ఉంది. మరోవైపు కొన్ని కాంట్రాక్టర్ ఆధారిత డెలివరీ పనుల్లో వేతన విధానం భిన్నంగా ఉండవచ్చు. అందువల్ల “ప్రతి ప్యాకేజీకి $20–$25” అని సాధారణంగా చెప్పలేం. BLS గణాంకాలు కూడా కొరియర్ రంగంలోని డ్రైవర్ల ఆదాయాన్ని వార్షిక వేతనాల రూపంలో చూపిస్తున్నాయి. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం.. అమెరికాలో జీవన వ్యయం కూడా ఎక్కువే. ఇల్లు అద్దె, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, పన్నులు, వాహన ఖర్చులు, ఇంధనం వంటి ఖర్చులు ఆదాయంలో గణనీయంగా ఖర్చవుతాయి. కాబట్టి భారత కరెన్సీలో రూ.4 లక్షలు కనిపిస్తున్నాయని మొత్తం డబ్బు పొదుపు చేసుకోవచ్చని అనుకోవడం సరికాదు.
వారానికి 40 గంటలు దాటితే ఓవర్టైమ్ ఆదాయం
అమెరికాలో కొరియర్ ఉద్యోగాల్లో మరో ఆకర్షణీయమైన అంశం ఓవర్టైమ్. అయితే “వారానికి 40 గంటలు మాత్రమే పని చేయాలి” అనేది నిబంధన కాదు. కవర్డ్, నాన్-ఎగ్జెంప్ట్ ఉద్యోగులకు ఫెడరల్ చట్టం ప్రకారం ఒక వర్క్వీక్లో 40 గంటలకు మించి పనిచేసినప్పుడు సాధారణ వేతనానికి కనీసం 1.5 రెట్లు ఓవర్టైమ్ చెల్లించాలి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో దీనికంటే మెరుగైన రాష్ట్ర నిబంధనలు ఉండొచ్చు.
ఉదాహరణకు గంటకు $24.53 వేతనం ఉన్న ఉద్యోగికి ఓవర్టైమ్ రేటు సుమారు $36.80 అవుతుంది. వారానికి అదనంగా 5 గంటలు ఓవర్టైమ్ చేస్తే ఆ 5 గంటలకే సుమారు $184 అదనంగా రావచ్చు. అయితే ఓవర్టైమ్ అర్హత ఉద్యోగి వర్గీకరణ, రాష్ట్ర చట్టాలు, ఉద్యోగ ఒప్పందం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వారాంతాల్లో పని చేసినంత మాత్రాన ఫెడరల్ చట్టం ప్రకారం తప్పనిసరిగా అదనపు వేతనం రావాల్సిన అవసరం లేదు; 40 గంటలు దాటినప్పుడు ఓవర్టైమ్ నిబంధన వర్తిస్తుంది.
ఎవరైనా అమెరికాలో కొరియర్ ఉద్యోగం చేయొచ్చా?
కొరియర్ ఉద్యోగానికి సాధారణంగా డ్రైవింగ్కు సంబంధించిన అర్హతలు చాలా ముఖ్యం. FedEx అధికారిక కెరీర్ సమాచారం ప్రకారం డెలివరీ డ్రైవర్లకు చెల్లుబాటు అయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, మంచి డ్రైవింగ్ రికార్డు అవసరం. కొన్ని డ్రైవింగ్ పోస్టులకు వాహనం, వయసు, వైద్య పరీక్షలు, ఫెడరల్ మోటార్ క్యారియర్ సేఫ్టీ నిబంధనలకు సంబంధించిన అదనపు అర్హతలు కూడా ఉంటాయి.
అయితే విదేశీయుల విషయంలో మరో ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. సరైన వీసా ఉన్నంత మాత్రాన అమెరికాలో ఏ ఉద్యోగమైనా చేయడానికి అనుమతి ఉంటుందని కాదు. సంబంధిత వీసా లేదా ఇమ్మిగ్రేషన్ స్టేటస్ ఆ ఉద్యోగానికి చట్టబద్ధమైన పని అనుమతి ఇస్తుందా అనేది ముందుగా చూడాలి. కాబట్టి భారతీయులు కొరియర్ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్తో పాటు అమెరికాలో చట్టబద్ధంగా పని చేసే అర్హత కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి.