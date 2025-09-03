- Home
ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జాంగ్ ఉన్ రహస్య జీవితానికి పెట్టింది పేరు. ఆయన కుటంబానికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా ప్రపంచానికి పెద్దగా తెలియవు. అయితే తొలిసారి ఆయన కూతురు విదేశాల్లో పర్యటించారు.
కిమ్ జాంగ్ ఉన్తో పాటు కుమార్తె
ఉత్తర కొరియా నాయకుడు కిమ్ జాంగ్ ఉన్ మంగళవారం బీజింగ్ చేరుకున్నారు. ఎప్పటిలాగే గ్రీన్ కలర్ ఆర్మర్డ్ రైల్లో వచ్చిన ఆయనకు చైనా అధికారులు రెడ్ కార్పెట్తో స్వాగతం పలికారు. ఈ వేడుకలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన వ్యక్తి కిమ్ వెనక నడుస్తున్న చిన్నారి. నల్లటి డ్రెస్లో, తలపై రిబ్బన్తో కనిపించిన ఆ బాలిక కిమ్ జూ ఏ అని భావిస్తున్నారు. ఆమె కిమ్ జాంగ్ ఉన్ రహస్యంగా ఉంచిన కుమార్తెగా గతంలో కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే బయటకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
కుమార్తె ప్రథమ విదేశీ పర్యటన ప్రాధాన్యం
కిమ్ జూ ఏ మొదటిసారి దేశం బయటకి రావడం విశేష ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ పర్యటనలో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ భారీ సైనిక శక్తిని ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్ జాంగ్ ఉన్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో పాటు షీ జిన్పింగ్ పక్కన నిలబడతారు. భవిష్యత్తులో కిమ్ జూ ఏకు కూడా ఇలాంటి రాజకీయ వేదికలు ఎదురవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జూ ఏ గురించి తెలిసిన విషయాలు
ఈ బాలిక గురించి సమాచారం చాలా తక్కువ. ఆమెను మొదటిసారి 2022లో ప్రజలకు పరిచయం చేశారు. అంతకుముందు 2013లో అమెరికా బాస్కెట్బాల్ స్టార్ డెనిస్ రాడ్మన్ ప్యాంగ్యాంగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కిమ్ కుటుంబాన్ని కలిశాడు. ఆ సమయంలో ఆయన కిమ్ కుమార్తె జూ ఏను ఒడిలో ఎత్తుకున్నానని చెప్పాడు. ఆమె వయస్సు ప్రస్తుతం ప్రీ-టీన్ లేదా టీన్ ఏజ్లో ఉంటుందని అంచనా.
సైనిక కార్యక్రమాల్లో ప్రత్యక్షం
జూ ఏ మొదటి అధికారిక ప్రవేశం 2022లో కిమ్ జాంగ్ ఉన్తో కలిసి జరిగిన అంతర్ఖండ క్షిపణి (ICBM) ప్రయోగంలో జరిగింది. తరువాత 2023లో అనేక సైనిక ఈవెంట్స్లో ఆమెను చూశారు. ప్రత్యేకంగా ప్యాంగ్యాంగ్లో జరిగిన సైనిక పరేడ్లో అణు క్షిపణుల దళాలను తిలకిస్తున్న దృశ్యం అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. నిపుణులు చెబుతున్నట్లుగా, కిమ్ కుటుంబం – ముఖ్యంగా వారసత్వం – దేశ సైనిక శక్తితో బలమైన అనుబంధమని ఈ సందేశం ద్వారా తెలియజేశారు.
వారసత్వంపై చర్చ
ఉత్తర కొరియాలో కిమ్ కుటుంబం 1948 నుంచి అధికారంలో ఉంది. కిమ్ ఇల్ సంగ్ తరువాత ఆయన కుమారుడు కిమ్ జాంగ్ ఇల్, తరువాత 2011లో కిమ్ జాంగ్ ఉన్ అధికారం చేపట్టారు. ఇప్పుడు జూ ఏని తరచూ ప్రజలకు పరిచయం చేయడం వల్ల ఆమెను వారసురాలిగా తీర్చిదిద్దుతున్నారా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. కొందరు నిపుణులు ఇది కేవలం ప్రచార వ్యూహం మాత్రమేనని, కిమ్ కుటుంబాన్ని “కుటుంబముఖి”గా చూపించడానికి ఆమెను వినియోగిస్తున్నారని అంటున్నారు. అయితే ఇంకొందరు ఆమెను భవిష్యత్తులో వారసురాలిగా తయారు చేసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని విశ్వసిస్తున్నారు.