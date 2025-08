ఇదిలా ఉంటే వాతావరణ శాఖ ప్రకారం నగరంలో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు వచ్చే నాలుగు రోజులపాటు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని కూడా హెచ్చరించింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు జారీ చేసింది. మంగ‌ళవారం సాయంత్రం భారీ వ‌ర్షం కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని తెలిపారు. ప్ర‌జ‌లు అత్య‌వ‌స‌ర‌మైతే త‌ప్ప బ‌య‌ట‌కు రావొద్ద‌ని అధికారులు సూచించారు.

TELANGANA RAINFALL FORECAST – 05 AUGUST



🔥 High Heat & Humidity will continue across the state.



TWO POWERFUL SPELLS EXPECTED TODAY 💥



Afternoon–Night: West, Central & East Telangana will see Heavy & Powerful Thunderstorms.



Night–Early Morning: South & Central Telangana will…

