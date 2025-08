ఓవల్ టెస్ట్‌లో చివరి రోజు సిరాజ్ చేసిన బౌలింగ్ భారత్ గెలుపుకు మార్గం సుగమం చేసింది. జెమీ స్మిత్ వికెట్ తీసి తొలి దెబ్బ కొట్టాడు. అనంతరం అట్కిన్సన్‌ను యార్కర్‌తో బౌల్డ్ చేసి ఇంగ్లాండ్‌పై ఒత్తిడి పెంచాడు. చివరికి 374 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో విఫలమైన ఇంగ్లాండ్ 367 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది.

Mohammad Siraj showing the wallpaper of his phone - Believe & Cristiano Ronaldo. ❤️ pic.twitter.com/n5z6WH2fFD

— Tanuj (@ImTanujSingh) August 4, 2025