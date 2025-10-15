- Home
Interesting Facts: పురుషులతో పోల్చితే మహిళలకే చలి ఎక్కువ, ఎందుకు.? సైన్స్ ఏం చెబుతోందంటే
Interesting Facts: సాధారణంగా వాతావరణ ప్రభావం పురుషులు, మహిళలకు సమానంగా ఉంటుందని భావిస్తాం. అయితే పురుషులతో పోల్చితే మహిళల్లో చలి ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంతకీ దీనికి అసలు కారణం ఏంటంటే.?
మజిల్ టిష్యూల తేడా
మన శరీరం చల్లగా ఉన్నప్పుడు తాపం (Heat) ఉత్పత్తి చేయడానికి మజిల్స్ (Muscles) కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. పురుషుల్లో మజిల్ మాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వారు ఎక్కువ వేడి ఉత్పత్తి చేస్తారు. మహిళల్లో మజిల్ మాస్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం తక్కువ తాపం ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అందుకే వారికి ఎక్కువగా చలి అనిపిస్తుంది.
హార్మోన్ల ప్రభావం
మహిళల శరీరంలో ఉండే ప్రోజెస్టెరోన్ (Progesterone), ఈస్ట్రోజెన్ (Estrogen) హార్మోన్లు రక్త ప్రసరణ, శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రిస్తాయి. ప్రోజెస్టెరోన్ రక్తనాళాలను కొంచెం సంకోచింపజేస్తుంది. దీని వల్ల చేతులు, కాళ్లకు రక్తప్రసరణ తగ్గుతుంది. ఫలితంగా ఆ అవయవాలు త్వరగా చల్లబడతాయి, చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది.
మేటబాలిజం రేట్ తక్కువగా ఉండడం
మేటబాలిజం అంటే మనం తినే ఆహారాన్ని శరీరం శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలోనే తాపం కూడా ఉత్పత్తి అవుతుంది. మహిళల్లో మేటబాలిజం రేట్ పురుషుల కంటే నెమ్మదిగా ఉంటుంది. అందుకే వారు విశ్రాంతిలో ఉన్నప్పటికీ తక్కువ శక్తిని ఖర్చు చేస్తారు, తక్కువ వేడి ఉత్పత్తి అవుతుంది. దాంతో చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది.
ఎక్కువ కొవ్వు, తక్కువ వేడి
మహిళల శరీరంలో పురుషుల కంటే కొవ్వు (Fat) శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కొవ్వు శరీరాన్ని చల్లదనం నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది కానీ వేడి ఉత్పత్తి చేయదు. అంటే, ఇది ఒక రకమైన “ఇన్సులేటర్” లా పనిచేస్తుంది కానీ శరీరాన్ని వేడిగా ఉంచే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది.
థైరాయిడ్, రసాయన మార్పులు
థైరాయిడ్ హార్మోన్లు శరీర ఉష్ణోగ్రత, మేటబాలిజం రేటును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో థైరాయిడ్ కార్యకలాపాలు కొన్నిసార్లు నెమ్మదిగా ఉండవచ్చు. దీనివల్ల వేడి ఉత్పత్తి తగ్గి, చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. అలాగే, మహిళల శరీరంలో రసాయనిక స్పందనల (Chemical Sensitivity) తేడా కూడా కారణంగా ఉంటుంది.
గమనిక: ఈ వివరాలు ఇంటర్నెట్ వేదికగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి నిపుణుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.