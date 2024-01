చెమటలు ఎక్కువగా పోస్తున్నాయా..? డయాబెటిక్స్ కారణమా..?

ఇలా చెమటలు పట్టడం వెనక డయాబెటిక్స్ కారణం ఉందని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. ఇందులో నిజం ఎంత..? డయాబెటిక్స్ ఉంటే.. చెమటలు పడతాయా..? నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఓసారి చూద్దాం...

చాలా మందికి కాలంతో సంబంధం లేకుండా చెమటలు పోస్తూ ఉంటాయి. చిన్న పని చేసినా.. చెమటలు వస్తూ ఉంటాయి. పైన ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉన్నా కూడా చెమటలు పట్టేస్తూ ఉంటాయి. అయితే.. ఇలా చెమటలు పట్టడం వెనక డయాబెటిక్స్ కారణం ఉందని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. ఇందులో నిజం ఎంత..? డయాబెటిక్స్ ఉంటే.. చెమటలు పడతాయా..? నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఓసారి చూద్దాం...



ఒక మనిషికి చెమటలు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. మొదట ఆ కారణాలు ఏంటో ఓసారి చూద్దాం... 1. థర్మోర్గ్యులేటరీ చెమట

ఇది చెమట అత్యంత సాధారణ రకం. ఇది శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలకు ప్రతిస్పందనగా సంభవిస్తుంది. ఇది శారీరక శ్రమ సమయంలో లేదా వేడిని బహిర్గతం చేసేటప్పుడు జరుగుతుంది.

2. భావోద్వేగ చెమట

భావోద్వేగ ఒత్తిడి, ఆందోళన లేదా భయము చెమటను ప్రేరేపిస్తాయి. ఈ పరిస్థితులలో ఉత్పత్తి చేయబడిన చెమట తరచుగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అరచేతులు, అరికాళ్ళు, అండర్ ఆర్మ్స్‌లో చెమటలు పడుతూ ఉంటాయి.



3. రాత్రి చెమటలు

రాత్రి చెమటలు అని పిలువబడే నిద్రలో చెమటలు వివిధ కారణాల వల్ల సంభవించవచ్చు. ఈ కారకాలలో హార్మోన్ల మార్పులు లేదా ఇన్ఫెక్షన్లు ఉంటాయి. 4. సెకండరీ హైపర్హైడ్రోసిస్

ఉష్ణోగ్రత లేదా భావోద్వేగ ట్రిగ్గర్‌లతో సంబంధం లేని అధిక చెమటలు అంతర్లీన వైద్య పరిస్థితి ఫలితంగా ఉండవచ్చు. అందులో మధుమేహం కూడా ఉంది.



మధుమేహానికీ, చెమటలకు మధ్య ఉన్న లింక్ ఏంటి..?

1. హైపోగ్లైసీమియా-సంబంధిత చెమట

తక్కువ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, మధుమేహంలో సాధారణం, విపరీతమైన చెమటను ప్రేరేపిస్తుంది. శరీరం తక్కువ గ్లూకోజ్‌ను ముప్పుగా గ్రహిస్తుంది, ఇది సానుభూతి నాడీ వ్యవస్థ క్రియాశీలతకు దారి తీస్తుంది. తరువాత చెమట పడుతుంది. 2. న్యూరోపతి-ప్రేరిత చెమట

డయాబెటిక్ న్యూరోపతి, నరాలను ప్రభావితం చేసే మధుమేహం సమస్య, స్వేద గ్రంధుల సాధారణ పనితీరుకు అంతరాయం కలిగిస్తుంది. ఇది నరాల నష్టం రకం, స్థానాన్ని బట్టి చెమట పెరగడం లేదా తగ్గడం వంటి వాటికి దారితీయవచ్చు.

3. అటానమిక్ న్యూరోపతి

చెమటతో సహా అసంకల్పిత శారీరక విధులను నియంత్రించే స్వయంప్రతిపత్త నరాల దెబ్బతినడం దీనికి కారణం. ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులలో క్రమరహితమైన లేదా అనూహ్యమైన చెమట విధానాలకు దారితీస్తుంది.



4. ఇన్ఫెక్షన్లు , చర్మ పరిస్థితులు

మధుమేహం ఉన్నవారు చర్మవ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఉదాహరణకు, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో దురద , పెరిగిన చెమటను కలిగించవచ్చు.

5. మధుమేహం , రాత్రి చెమటలు

రాత్రిపూట చెమటలు తరచుగా తక్కువ రక్తంలో గ్లూకోజ్ కారణంగా సంభవిస్తాయి, ఇది మధుమేహం ఉన్నవారిలో సంభవించవచ్చు. రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గినప్పుడు, అది అదనపు ఆడ్రినలిన్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది చెమటను కలిగిస్తుంది.