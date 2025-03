Better Sleep: రాత్రిపూట ఈ 5 పండ్లు అస్సలు తినొద్దు! మీ నిద్ర చెడిపోతుంది

Read Full Article

Best Fruits to Avoid at Night: పండ్లు ఆరోగ్యానికి మంచివే అయినా రాత్రిపూట కొన్ని పండ్లు తినడం మానేయాలి. ఇవి మీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. రాత్రి పూట తినకూడని పండ్లు ఏంతో తెలుసుకుందాం.

పండ్లు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఎందుకంటే వాటిలో మన శరీరానికి కావాల్సిన విటమిన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి. అవి మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ఇంకా చాలా రోగాల నుంచి కాపాడతాయి. అందుకే రోజు ఏదో ఒక పండు తినమని డాక్టర్లు చెబుతారు. అయితే పండ్లు తినడానికి సరైన సమయం కూడా ఉంటుంది. అంటే, ఉదయం టిఫిన్ తర్వాత, మధ్యాహ్నం భోజనానికి ముందు పండ్లు తినడం మంచిది. కావాలంటే మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత కూడా తినొచ్చు. కానీ రాత్రిపూట.. అది కూడా ఆలస్యంగా పండ్లు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. చాలామంది రాత్రి భోజనం తర్వాత పండ్లు తినడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ కొన్ని పండ్లు రాత్రిపూట తింటే ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ఏ పండ్లు రాత్రి తినకూడదో తెలుసుకుందాం.

అరటిపండు అరటిపండులో పోషకాలు నిండుగా ఉంటాయి. అవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. కానీ అరటిపండును రాత్రిపూట తింటే ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే బదులు కీడు చేస్తుంది. రాత్రి అరటిపండు తింటే శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. ఇంకా జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దీనివల్ల మీ నిద్రకు ఆటంకం కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ పుచ్చకాయ వేసవిలో తినడం చాలా మంచిది. ఇది శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో నీరు ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మీ శరీరాన్ని హైడ్రేట్ చేస్తుంది. కానీ ఇందులో చక్కెర కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి రాత్రి దీన్ని తింటే మీ రక్తంలో చక్కెర పెరుగుతుంది.

సపోటా సపోటా పండులో చాలా పోషకాలు ఉన్నాయి. ఇది శరీర అలసటను తగ్గిస్తుంది. కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కానీ ఈ పండును రాత్రిపూట తినకూడదు. ఎందుకంటే సపోటాలో చక్కెర ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో చక్కెర, శక్తి స్థాయిని పెంచుతుంది. ఇది మీ నిద్రకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.

