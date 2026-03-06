Ginger: ఇంట్లో కుండీలోనే అల్లం పెంచొచ్చు, ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే చాలు

అల్లం పెంచడానికి ముందుగా మంచి అల్లం కొమ్మును ఎంచుకోవాలి. అది ఎండిపోకుండా, తాజాగా, మొలకలు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి.
ఎంచుకున్న అల్లం కొమ్మును 24 గంటల పాటు నీళ్లలో నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని 3-4 ముక్కలుగా కోయాలి. ప్రతి ముక్కకు కచ్చితంగా ఓ మొగ్గ (కన్ను) ఉండేలా చూసుకోవాలి.
కుండీలో నింపేందుకు మట్టి మిశ్రమాన్ని ఇలా సిద్ధం చేసుకోవాలి.
40% గార్డెన్ మట్టి
30% కంపోస్ట్
20% కోకోపీట్
10% ఇసుక
సిద్ధం చేసుకున్న మట్టి మిశ్రమాన్ని కుండీలో నింపి, అందులో అల్లం ముక్కలను నాటాలి. తర్వాత పైనుంచి కొద్దిగా మట్టితో కప్పేయాలి.
ప్రతిరోజూ తగినన్ని నీళ్లు పోయాలి. కానీ నీళ్లు ఎక్కువగా నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి. అల్లం పంట చేతికి రావడానికి 8-10 నెలల సమయం పడుతుంది.
