Ginger: మట్టి కూడా అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే అల్లం పెంచొచ్చు.. ఎలానో తెలుసా?
Ginger: ఇంట్లోనే అల్లం ఈజీగా పెంచాలని అనుకుంటున్నారా? పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు.. అంతెందుకు ఈ అల్లం పెంచడానికి మట్టి కూడా అవసరం లేదని మీకు తెలుసా?
Ginger
ఇండియన్స్ తమ వంటకాల్లో అల్లాన్ని రెగ్యులర్ గా వాడుతూ ఉంటారు. అల్లం వేయడం వల్ల వంటకు రుచిని పెంచడమే కాకుండా..అపారమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది రెగ్యులర్ గా అల్లం కొంటూ ఉంటారు.అయితే.. బయట మార్కెట్లో లభించే అల్లం నేచురల్ కాదని.. కెమికల్స్ తో శుభ్రం చేసి అమ్ముతారనే ప్రచారం ఉంది.అలా కాకుండా ఉండాలంటే మనం అల్లాన్ని ఇంట్లోనే ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు. కనీసం మట్టి కూడా లేకుండానే ఇంట్లో అల్లం పెంచుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం...
ముందు సరైన అల్లాన్ని ఎంచుకోవాలి...
మీరు అల్లం ఇంట్లో పెంచుకోవాలి అంటే.. మొదట, తాజాగా, లావుగా ఉన్న అల్లం ముక్కను ఎంచుకోవాలి. దానికి కొన్ని ఆకుపచ్చ మొలకలు ఉండాలి. వడపడిన అల్లం సెలక్ట్ చేసుకోవద్దు. అవి మొలకెత్తే అవకాశం తక్కువ. మంచి క్వాలిటీగా ఉన్న అల్లం ఒకటి నుండి ఒకటిన్నర అంగుళం ముక్క ఉంటే చాలు.
అల్లం కుళ్ళిపోకుండా నివారించడానికి
అల్లంపై ఉన్న మురికి లేదా రసాయనాలను తొలగించడానికి దానిని పూర్తిగా కడగాలి. కావాలనుకుంటే, దానిని కొన్ని గంటల పాటు ఎండలో లేదా గాలిలో ఆరబెట్టండి. ఇలా చేయడం వల్ల అల్లం కుళ్లిపోకుండా ఉంటుంది.ఇప్పుడు మనం ఒక శుభ్రమైన గాజు లేదా ప్లాస్టిక్ జాడీ ఎంచుకోవాలి. దానిని నీటితో నింపాలి. అల్లం ముక్కను దాని అడుగు భాగం నీటిలో మునిగేలా, పై భాగం బయట ఉండేలా ఉంచండి. అల్లాన్ని పూర్తిగా నీటిలో ముంచకుండా జాగ్రత్త వహించండి, లేకపోతే అది కుళ్ళిపోవచ్చు.
ప్రతి రెండు రోజులకు నీటిని మార్చండి.
తాజా నీరు అల్లాన్ని శిలీంధ్రాలు , బ్యాక్టీరియా నుండి రక్షిస్తుంది. కావాలనుకుంటే, అల్లం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి నీటిలో కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం కలపండి. జాడీని మితమైన సూర్యరశ్మి తగిలే ప్రదేశంలో ఉంచండి. బాల్కనీ మూల ఒక మంచి ఎంపిక. మరీ ఎక్కువ ఎండ తగలకుండా చూసుకోవాలి.
8-10 రోజుల్లో మొలకలు
*సుమారు 8-10 రోజుల్లో అల్లం నుండి చిన్న ఆకుపచ్చ మొలకలు వస్తాయి.రెగ్యులర్ గా నీటిని మార్చుకుంటూ ఉండాలి. *మొక్క 6-8 అంగుళాల పొడవుకు పెరిగినప్పుడు, మీరు దానిని తేలికపాటి మట్టి లేదా కంపోస్ట్లోకి మార్చవచ్చు. కానీ మీకు ఇష్టమైతే, దానిని నీటిలోనే పెరగనివ్వండి.
పంట కోత సమయం
*4-5 నెలల తర్వాత, అల్లం వేరు సిద్ధంగా ఉంటుంది. అవసరమైన విధంగా అల్లాన్ని ముక్కలుగా కత్తిరించి, మిగిలిన భాగాన్ని మళ్లీ పెరగడానికి నీటిలో వదిలేయండి. ఈ సులభమైన పద్ధతితో, మీరు మట్టి ఇబ్బంది లేకుండా ఇంట్లోనే తాజా అల్లం పొందవచ్చు.