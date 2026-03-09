Carrot: ఇంట్లో కుండీలోనే క్యారెట్ పెంచొచ్చు, ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు

క్యారెట్ వేర్లు భూమిలోకి లోతుగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి, మట్టి గుల్లగా ఉండాలి. కోకోపిట్, మట్టి, ఎండిన పశువుల ఎరువు లేదా వర్మీకంపోస్ట్ కలిపిన మిశ్రమాన్ని వాడాలి.
కనీసం 10-12 అంగుళాల లోతు ఉన్న గ్రోబ్యాగ్లు లేదా కుండీలు వాడటం మంచిది. నీరు నిలిచిపోకుండా ఉండేందుకు, కంటైనర్ అడుగున తగినన్ని రంధ్రాలు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి.
మంచి నాణ్యమైన విత్తనాలను ఎంచుకోవాలి. మట్టిలో సుమారు అర అంగుళం లోతులో విత్తనాలు నాటాలి. విత్తనాల మధ్య 2-3 అంగుళాల దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి.
విత్తనాలు నాటిన తర్వాత, వాటిపై పలుచగా మట్టి కప్పాలి. మొక్కను రోజుకు కనీసం 6 గంటల పాటు సూర్యరశ్మి తగిలే ప్రదేశంలో ఉంచాలి.
మట్టిలో ఎప్పుడూ కొద్దిగా తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. నీరు అస్సలు నిలిచిపోకూడదు, లేదంటే క్యారెట్లు కుళ్లిపోతాయి. ఎముకల పొడి, వేపపిండి వంటివి అప్పుడప్పుడు వేయవచ్చు.
క్యారెట్ విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి సుమారు 10 రోజులు పట్టవచ్చు. ఈ సమయంలో మట్టి ఆరిపోకుండా చూసుకోవాలి. మొక్కలు కొంచెం పెరిగాక, సరైన దూరంలో నాటుకోవాలి.
సాధారణంగా 60 నుంచి 80 రోజుల్లో (రకాన్ని బట్టి సమయం మారొచ్చు) క్యారెట్లు పంటకోతకు సిద్ధమవుతాయి.
క్యారెట్ పైభాగం (మట్టి బయటకు కనిపించే భాగం) సుమారు అర అంగుళం నుంచి ఒక అంగుళం వరకు మందంగా కనిపిస్తే, అది కోతకు సిద్ధమైనట్లు అర్థం చేసుకోవచ్చు.
క్యారెట్ను పీకేటప్పుడు ఆకులను పట్టుకుని బలంగా లాగకూడదు. క్యారెట్ పక్కన మట్టిని చేత్తో కొద్దిగా తవ్వి, జాగ్రత్తగా, నెమ్మదిగా బయటకు తీయడం ఉత్తమం.
క్యారెట్ను బయటకు తీసిన వెంటనే దాని ఆకులను కత్తిరించాలి. ఆకులను ఉంచితే, అవి క్యారెట్లోని తేమను పీల్చుకుంటాయి. దీనివల్ల క్యారెట్లు త్వరగా వాడిపోతాయి.
