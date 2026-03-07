Telugu

ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్ తో టమాట మొక్కలను కుండీల్లో ఈజీగా పెంచవచ్చు!

gardening Mar 07 2026
Author: Kavitha G Image Credits:‌instagram
కుండీని సిద్ధం చేయాలి

ముందుగా మొక్కలు నాటడానికి కుండీని సిద్ధం చేసుకోవాలి. మట్టిలో సేంద్రియ ఎరువు కలిపి కుండీలో నింపాలి. ఇది మొక్కకు మంచి పోషణ ఇస్తుంది.

ఎలా నాటాలంటే?

నేరుగా టమాట నారును నాటుకోవచ్చు. లేదా బాగా పండిన ఒక టమాటాను తీసుకుని, దానిలోని విత్తనాలను తీసి సిద్ధం చేసుకున్న కుండీలో చల్లుకోవచ్చు.

రెండు వారాల్లో మొలకలు

విత్తనాలు చల్లిన రెండు వారాలకు చిన్న మొక్కలు వస్తాయి. ఆ తర్వాత నుంచి రోజూ కొద్దిగా నీళ్లు పోయడం మర్చిపోవద్దు.
పురుగులకు చెక్

టమాట మొక్కలకు పురుగులు పట్టడం సహజం. వాటిని నివారించడానికి నీటిలో కొద్దిగా వేప నూనె కలిపి స్ప్రే చేయాలి. 

60-90 రోజుల్లో..

మొక్క నాటిన 60 నుంచి 90 రోజుల్లో టమాటాలు కోతకు వస్తాయి. మొక్క పెద్దయ్యాక దానికి సపోర్ట్‌గా ఒక కర్రను పాతితే సరిపోతుంది.

