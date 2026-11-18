దుకాణం నుండి కొన్న అల్లంను నాటడానికి ఉపయోగించవచ్చు. మొలకలు వచ్చి, పొడిగా లేకుండా, లావుగా ఉన్న అల్లం ముక్కలను ఎంచుకోండి.
అల్లం లోతుకు బదులుగా పక్కలకు పెరుగుతుంది. అందువల్ల, లోతైన వాటి కంటే వెడల్పాటి కుండీలు లేదా ప్లాస్టిక్ సంచులను ఎంచుకోండి. వాటికి రంధ్రాలు ఉండేలా చూసుకోండి.
నీరు నిలిచిపోవడం అల్లంకి ముప్పు. కాబట్టి కొబ్బరి పీచు, పేడ/కంపోస్ట్, తేమ ఉన్న మట్టి, కొద్దిగా ఇసుకను సమంగా కలిపి పాటింగ్ మిక్స్ సిద్ధం చేయండి.
అల్లం ముక్కలను మట్టిలో 1 లేదా 2 అంగుళాల లోతులో ఉంచండి. మొలకలు పైకి ఉండేలా నాటాలి. పైన మట్టిని తేలికగా కప్పండి.
నేరుగా వచ్చే తీవ్రమైన ఎండ అవసరం లేదు. పాక్షికంగా నీడ ఉండే ప్రదేశాలు అనుకూలం. రోజుకు 2-5 గంటల ఎండ తగిలే కిటికీలు, బాల్కనీలు, చెట్టు నీడ ఉన్న ప్రదేశాలు మంచివి.
మట్టిలో ఎల్లప్పుడూ తేమ ఉండాలి. నీరు నిలిచిపోకూడదు. మట్టి పైభాగం ఆరిపోయినప్పుడు మాత్రమే నీరు పోయండి. నెలకు ఒకసారి కొద్దిగా సేంద్రియ ఎరువు లేదా బూడిద వేయవచ్చు.
అల్లం నాటిన తర్వాత, ఎండిన ఆకులు లేదా ఎండుగడ్డిని పైన చల్లండి. ఇది తేమను నిలుపుతుంది. కలుపు పెరగదు. 8-10 నెలల్లో అల్లం ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి ఎండిపోయినప్పుడు పంటను కోయవచ్చు.
Garlic: కుండీలో ఈజీగా వెల్లుల్లి పెంచేయచ్చు.. ఇదొక్కటి చేస్తే చాలు
Jasmine: ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా ఇంట్లో కుండీల్లో ఈజీగా పెంచే మల్లె రకాలు
Rice Water: బియ్యం నీళ్లు పోస్తే... ఈ మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి...
Ginger : ఇంట్లో కుండీలోనే అల్లం పెంచేయండి ఇలా, సింపుల్ చిట్కాలు