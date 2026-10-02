- Home
- Technology
- Gadgets
- Door Bell: వైర్ అవసరం లేదు, కరెంట్తో పనే లేదు.. రూ. 500కే వైర్లెస్ డోర్బెల్
Door Bell: వైర్ అవసరం లేదు, కరెంట్తో పనే లేదు.. రూ. 500కే వైర్లెస్ డోర్బెల్
Door Bell: డోర్బెల్స్ అంటే కరెంట్ వైరింగ్ లాంటి తతంగం ఉంటుందని తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుతం వైర్లు, ఎలక్ట్రికల్ పనులు అవసరం లేకుండా సులభంగా ఏర్పాటు చేసుకునే వైర్లెస్ డోర్బెల్ కిట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అలాంటి ఓ ప్రొడక్ట్ వివరాలు.
వైర్లు అవసరం లేకుండానే సులభంగా ఏర్పాటు
ఈ వైర్లెస్ డోర్బెల్లో ప్రత్యేకంగా వైరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. డోర్ లేదా గేట్ దగ్గర బటన్ను అమర్చాలి. ఇంట్లో మనకు వినిపించే ప్రదేశంలో రిసీవర్ను ఉంచితే సరిపోతుంది. ఎలాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకపోయినా సులభంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇల్లు మార్చినా, డోర్బెల్ స్థానాన్ని మార్చాలనుకున్నా పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. అమెజాన్ గ్యాడ్జెట్ హీరోస్ వైర్లెస్ డోర్బెల్ కిట్ పేరుతో అందుబాటులో ఉన్న ఈ ప్రొడక్ట్ అసలు ధర రూ. 1000కాగా, 50 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 499కే లభిస్తోంది.
వర్షం, దుమ్ముకు తట్టుకునే వాటర్ప్రూఫ్ బటన్
ఇంటి బయట అమర్చే బటన్కు వర్షం, తేమ, దుమ్ము వంటి వాటిని తట్టుకునేలా వాటర్ప్రూఫ్ డిజైన్ ఉంటుంది. అందుకే ప్రధాన గేట్, బయట డోర్ వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. వాతావరణ పరిస్థితులు మారినా రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా పనిచేసేలా దీనిని రూపొందించారు. అయితే దీర్ఘకాలిక పనితీరు కోసం తయారీదారు సూచించిన వాటర్ప్రూఫ్ రేటింగ్ను పరిశీలించడం మంచిది.
బ్యాటరీతో పనిచేసే సౌకర్యం
ఈ డోర్బెల్ కిట్ బ్యాటరీతో పనిచేయడం వల్ల విద్యుత్ వైరింగ్పై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంట్లో లేదా ఆఫీసులో ఎక్కడ రిసీవర్ను ఉంచాలనుకుంటే అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. బ్యాటరీ అయిపోయినప్పుడు కొత్త బ్యాటరీని అమర్చితే మళ్లీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. విద్యుత్ కనెక్షన్ అందుబాటులో లేని ప్రదేశాల్లో కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఇల్లు నుంచి షాప్ వరకు ఎన్నో చోట్ల ఉపయోగం
ఇంటికి మాత్రమే కాకుండా అపార్ట్మెంట్లు, ఆఫీసులు, షాపులు, క్లినిక్లు, గోదాములు, రిటైల్ దుకాణాలు వంటి అనేక ప్రదేశాల్లో ఈ వైర్లెస్ డోర్బెల్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. బయట ఎవరో బటన్ నొక్కినప్పుడు రిసీవర్ ద్వారా వెంటనే అలర్ట్ వస్తుంది. ఇంట్లో మరో గదిలో ఉన్నా వారిని అలర్ట్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
విభిన్న చైమ్లు, వాల్యూమ్ నియంత్రణ
ఈ రకమైన డోర్బెల్ కిట్లలో సాధారణంగా పలు చైమ్ సౌండ్స్, వాల్యూమ్ను మార్చుకునే సదుపాయం ఉంటుంది. మనకు నచ్చిన శబ్దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఇంట్లో చిన్నవారు, వృద్ధులు ఉన్నప్పుడు అవసరానికి అనుగుణంగా వాల్యూమ్ను సెట్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ డిజైన్, సులభమైన ఇన్స్టాలేషన్, వైర్లెస్ కనెక్షన్ కారణంగా రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడే స్మార్ట్ హోమ్ యాక్సెసరీగా దీనిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.