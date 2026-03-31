- Home
- Technology
- Gadgets
- Projector: ఇంట్లో ఇది ఉంటే థియేటర్కి వెళ్లాల్సిన పనే ఉండదు.. కేవలం రూ. 5 వేలలోనే
Projector: ఇంట్లో ఇది ఉంటే థియేటర్కి వెళ్లాల్సిన పనే ఉండదు.. కేవలం రూ. 5 వేలలోనే
Projector: ఇంట్లోనే సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుకుంటున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అందుకు అనుగుణంగా మార్కెట్లోకి కొంగొత్త ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. అలాంటి ఓ స్మార్ట్ డివైజ్లలో జిబ్రోనిక్ కంపెనీకి చెందిన పిక్సాప్లే ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్.
100 అంగుళాల వరకు పెద్ద స్క్రీన్ అనుభవం
ఇంట్లోనే సినిమా హాల్ అనుభూతి కావాలనుకునే వారికి Zebronics Pixaplay 35 Android Smart LED Projector మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. 4K UHD సపోర్ట్, పెద్ద స్క్రీన్ ప్రొజెక్షన్, OTT యాప్స్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లతో ఈ ప్రొజెక్టర్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, గేమింగ్ వంటి వినోదాలకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ ప్రొజెక్టర్తో మీ ఇంటిని చిన్న థియేటర్లా మార్చుకోవచ్చు. ఇది గరిష్ఠంగా 254 సెం.మీ (100 అంగుళాల) స్క్రీన్ సైజ్ వరకు ప్రొజెక్ట్ చేయగలదు. పెద్ద స్క్రీన్పై సినిమాలు చూడడం, టీవీ షోలు చూడడం లేదా గేమ్స్ ఆడటం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో కలిసి మూవీ నైట్కు ఇది మంచి ఎంపిక.
4K UHD సపోర్ట్, 4000 లూమెన్స్ బ్రైట్నెస్
Zebronics Pixaplay 35 ప్రొజెక్టర్ 4K UHD సపోర్ట్ అందిస్తుంది. దీంతో పెద్ద స్క్రీన్పై కూడా క్లియర్, షార్ప్ విజువల్స్ కనిపిస్తాయి. ఇందులో ఉన్న 4000 లూమెన్స్ LED ల్యాంప్ మంచి బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. కాంతి కొద్దిగా ఉన్న గదుల్లో కూడా వీడియోలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. దీని LED ల్యాంప్ జీవితకాలం సుమారు 30,000 గంటలు ఉంటుంది.
ధర విషయానికొస్తే ఈ ప్రొజెక్టర్ అసలు ధర రూ. 14,999 కాగా ప్రస్తుతం అమెజాన్లో 65 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 5299కి లభిస్తోంది. అలాగే అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్తో చెల్లిస్తే అదనంగా రూ. 158 ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇలా మొత్తం మీద ఈ ప్రొజెక్టర్ను సుమారు రూ. 5 వేలకు సొంతం చేసుకోవచ్చు.
240° టిల్ట్ మెకానిజం, ఆటో కీస్టోన్
ఈ ప్రొజెక్టర్లో 240 డిగ్రీల టిల్ట్ మెకానిజం ఉంది. దీనివల్ల మీరు ప్రొజెక్టర్ కోణాన్ని సులభంగా మార్చుకుని సౌకర్యంగా చూడవచ్చు. అదనంగా ఆటో కీస్టోన్ అడాప్టేషన్ (vertical adjustment) ఫీచర్ ఉంది. ఒక్క బటన్తో స్క్రీన్ను సరైన ఆకారంలో సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో చిత్రాలు వంగి కనిపించే సమస్య తగ్గుతుంది.
OTT యాప్స్, స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ సపోర్ట్
ఈ స్మార్ట్ ప్రొజెక్టర్లో ఆండ్రాయిడ్ సపోర్ట్ ఉంది. దీంతో మీరు నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, వంటి OTT యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని నేరుగా సినిమాలు చూడవచ్చు. ఇక Miracast, iOS Screen Mirroring ఫీచర్ల ద్వారా Android లేదా iPhone నుంచి వీడియోలు, ఫోటోలు సులభంగా స్క్రీన్పై చూపించవచ్చు.
మల్టీ కనెక్టివిటీ, బిల్ట్-ఇన్ స్పీకర్
Zebronics Pixaplay 35 ప్రొజెక్టర్లో అనేక కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. బ్లూటూత్ వీ5.4, హెచ్డీఎమ్ఐ పోర్ట్, యూఎస్బీ పోర్ట్, వైఫై (2.4GHz, 5GHz) వీటి ద్వారా ల్యాప్టాప్, మొబైల్, గేమింగ్ కన్సోల్ వంటి పరికరాలను కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో బిల్ట్-ఇన్ స్పీకర్ కూడా ఉంది. అదనంగా రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా సౌండ్, వీడియో సెట్టింగ్స్ సులభంగా మార్చుకోవచ్చు.
మొత్తం మీద జిబ్రోనిక్స్ పిక్సాప్లే 35 ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ ఇంట్లోనే పెద్ద స్క్రీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలనుకునే వారికి మంచి ఎంపిక. 4K సపోర్ట్, పెద్ద స్క్రీన్, OTT యాప్స్, మిర్రరింగ్ వంటి ఫీచర్లతో ఇది హోమ్ సినిమా అనుభూతిని అందిస్తుంది.