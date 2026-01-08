- Home
Poco M8 5G: పోకో నుంచి స్టన్నింగ్ స్మార్ట్ఫోన్.. తొలి 12 గంటల్లో బుక్ చేస్తే ఊహకందని డిస్కౌంట్
Poco M8 5G: చైనాకు చెందిన స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో మార్కెట్లోకి కొత్త ఫోన్ను తీసుకొచ్చింది. పోకో ఎమ్8 పేరుతో లాంచ్ చేసిన ఈ 5జీ ఫోన్లో అదిరిపోయే ఫీచర్లను అందించారు. ఈ ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Poco M8 5G ప్రాసెసర్, పనితీరు
Poco M8 5G ఫోన్లో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్సెట్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాసెసర్ వల్ల ఫోన్ ఫాస్ట్ పనితీరు ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. AnTuTu బెంచ్మార్క్లో ఈ డివైస్కు 8.25 లక్షలకు పైగా స్కోర్ వచ్చింది. ఈ ఫోన్లో గరిష్ఠంగా 8GB LPDDR4x RAM, 256GB UFS 2.2 స్టోరేజ్ని అందించారు. గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్కు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
కెమెరా ఫీచర్లు
ఈ ఫోన్లో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. 50MP ప్రధాన కెమెరా, 2MP లైట్ ఫ్యూజన్ 400 సెన్సార్తో పాటు సెల్ఫీల కోసం ముందుభాగంలో 20MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు. వీడియో రికార్డింగ్ 4K రిజల్యూషన్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే 2x ఇన్-సెన్సార్ జూమ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది.
కర్వ్డ్ డిస్ప్లే
Poco M8 5G ఫోన్లో 6.77 ఇంచుల 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లేని ఇచ్చారు. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ సాంప్లింగ్ రేట్ ఈ స్క్రీన్ సొంతం. స్క్రోల్ చేయడం, గేమింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ గరిష్ఠంగా 3,200 నిట్స్ వరకు వస్తుంది. ఇంకా ప్రత్యేకంగా Wet Touch 2.0 టెక్నాలజీ ఉంది. చేతులు తడిగా ఉన్నా కూడా ఫోన్ సరిగా పని చేస్తుంది.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ వివరాలు
ఈ ఫోన్లో 5,520mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంది. 45W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, 18W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ను ఇచ్చారు. డిజైన్ విషయానికి వస్తే కేవలం 7.35mm మందం, బరువు సుమారు 178 గ్రాములు ఉంటుంది. సన్నగా, తేలికగా ఉండే ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.
ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే.?
ధర విషయానికొస్తే పోకో ఎమ్8 5జీ 6జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 21,999, 8జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్ ధర రూ. 22,999, 8 జీబీ ర్యామ్, 256 జీబీ స్టోరేజ్ ధర రూ. 24,999గా ఉంది. ఇక లాంచింగ్ ఆఫర్లో భాగంగా మొదట్టి 12 గంటల్లో కొనుగోలు చేస్తే రూ. 15,999 ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది. సాధారణ కొనుగోళ్లపై రూ.2వేలు కార్డ్ డిస్కౌంట్, రూ.1000 అదనపు డిస్కౌంట్ అందించనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు జనవరి 13 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్లో మొదలు కానున్నాయి.