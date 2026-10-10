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- Jio AI Glasses: కళ్లద్దాలతో UPI పేమెంట్స్ చేయొచ్చు.. జియో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ గ్లాసెస్
Jio AI Glasses: కళ్లద్దాలతో UPI పేమెంట్స్ చేయొచ్చు.. జియో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ గ్లాసెస్
Jio AI Glasses: షాపులో ఏదైనా కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఫోన్ బయటకు తీయకుండానే డబ్బులు చెల్లించగలిగితే ఎలా ఉంటుంది? కేవలం కళ్లద్దాలతో QR కోడ్ను స్కాన్ చేసి, వాయిస్ కమాండ్ ఇవ్వడం ద్వారా చెల్లింపులు చేసే సదుపాయాన్ని రిలయన్స్ జియో పరిచయం చేసింది.
ఫోన్ అవసరం లేకుండానే UPI చెల్లింపులు
ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2026లో ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీని ప్రదర్శించింది. కెమెరా గ్లాసెస్, ఆడియో గ్లాసెస్, ఇయర్ఫోన్లతో పాటు పలు AI ఆధారిత పరికరాలను సంస్థ చూపించింది. UPI చెల్లింపులు, వివిధ భారతీయ భాషల్లో మాట్లాడటం, లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్, క్రికెట్ కామెంటరీ వంటి సదుపాయాలు వీటిలో ఉన్నాయి.
జియో AI గ్లాసెస్లో ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటున్న ఫీచర్ స్కాన్ అండ్ పే. సాధారణంగా UPI చెల్లింపులు చేయాలంటే ఫోన్ తీసి, లాక్ ఓపెన్ చేసి, పేమెంట్ యాప్లోకి వెళ్లి QR కోడ్ను స్కాన్ చేయాలి. కానీ ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్తో ఆ పనులన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కళ్లద్దాల్లోని కెమెరా ద్వారా షాపులో ఉన్న UPI QR కోడ్ను స్కాన్ చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత వాయిస్ కమాండ్ ఇచ్చి చెల్లింపును ప్రారంభించవచ్చు. చెల్లింపును నిర్ధారించిన తర్వాత లావాదేవీ పూర్తవుతుంది. యూపీఐ సర్కిల్ నిబంధనల ప్రకారం ఒక్కో లావాదేవీకి గరిష్ఠంగా రూ.5,000 వరకు చెల్లించే అవకాశం ఉంది. నెలవారీ పరిమితి రూ.15,000గా ఉంటుంది. ఈ పరిమితులు జియో నిర్ణయించినవి కాకుండా UPI Circle నిబంధనలకు సంబంధించినవి.
భారతీయ భాషల్లో మాట్లాడితే చాలు.. లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్
భారతదేశంలో ఎన్నో భాషలు మాట్లాడే ప్రజలు ఉన్నారు. ఒక ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి మరో ప్రాంతానికి వెళ్లినప్పుడు భాష అర్థం కాక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు జియో AI గ్లాసెస్లో లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్ సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. ఇద్దరు వ్యక్తులు వేర్వేరు భారతీయ భాషల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వారు చెప్పిన మాటలను AI సాయంతో మరో భాషలోకి అనువదించుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎదుటివారు చెప్పేది అర్థం చేసుకోవడం సులభమవుతుంది. ప్రయాణాలు, వ్యాపార సమావేశాలు, ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలతో సంభాషణల సమయంలో ఈ సదుపాయం ఉపయోగపడుతుంది. యూజర్లు తమకు తెలిసిన భాషలోనే టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకునేలా చేయడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
మీటింగ్లో ముఖ్యమైన విషయాలను గుర్తుంచుకునే AI నోట్ టేకింగ్
ఆఫీసు సమావేశాల్లో ముఖ్యమైన విషయాలను నోట్ చేసుకోవడం కొన్నిసార్లు కష్టంగా ఉంటుంది. ఏదైనా విషయం మర్చిపోతే మళ్లీ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా జియో AI గ్లాసెస్లో AI నోట్ టేకింగ్ ఫీచర్ను కూడా ప్రదర్శించింది. సమావేశాల్లోని ముఖ్యమైన అంశాలను గుర్తించి వాటిని నోట్స్ రూపంలో నమోదు చేసుకోవడానికి ఈ సదుపాయం ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో ప్రతి విషయాన్ని చేతితో రాసుకోవాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. పని సమయంలో ముఖ్యమైన వివరాలను గుర్తుంచుకోవడానికి, అవసరమైన సమాచారాన్ని తర్వాత పరిశీలించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అయితే ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది, నోట్స్ను ఎలా భద్రపరుస్తుంది వంటి పూర్తి వివరాలు అందుబాటులోకి రావాల్సి ఉంది.
పనిలో ఉన్నా.. ప్రయాణంలో ఉన్నా లైవ్ క్రికెట్ కామెంటరీ
క్రికెట్ అభిమానులకు కూడా జియో AI గ్లాసెస్ ఉపయోగపడేలా ఫీచర్లను ప్రదర్శించింది. లైవ్ క్రికెట్ కామెంటరీ ద్వారా మ్యాచ్లో జరుగుతున్న విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. టీవీ ముందు కూర్చోలేని వారు, ప్రయాణంలో ఉన్నవారు ఇతర పనులు చేసుకుంటూనే మ్యాచ్ వివరాలను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
క్రికెట్తో పాటు ఆఫీసు పనులు, సమావేశాలు వంటి రోజువారీ అవసరాల్లోనూ ఈ పరికరాలు ఉపయోగపడేలా రూపొందించారు. వాయిస్ ఆధారంగా AIతో మాట్లాడటం, అవసరమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం వంటి సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఫోన్ను పదేపదే బయటకు తీసి చూడాల్సిన అవసరాన్ని తగ్గించడం ఈ టెక్నాలజీ ముఖ్య ఉద్దేశం.
రోజువారీ జీవితంలో AI వినియోగాన్ని పెంచడమే లక్ష్యం
జియో AI గ్లాసెస్తో పాటు కెమెరా గ్లాసెస్, ఆడియో గ్లాసెస్, ఇయర్ఫోన్లను కూడా ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2026లో ప్రదర్శించింది. ఈ పరికరాల ద్వారా AI సేవలను మరింత సులభంగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రత్యేకంగా భారతీయ భాషల్లో సేవలు, వాయిస్ కమాండ్లు, లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్, నోట్ టేకింగ్, UPI చెల్లింపులు వంటి సదుపాయాలు రోజువారీ పనులను సులభతరం చేయగలవు. స్మార్ట్ గ్లాసెస్ టెక్నాలజీ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇలాంటి ఫీచర్లను తీసుకురావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే ఈ పరికరాల ధర, మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే తేదీ, సాధారణ వినియోగదారులకు ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయనే వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఇవి అందుబాటులోకి వస్తే స్మార్ట్ గ్లాసెస్ వినియోగంలో కొత్త మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.