Coconut Water: కొబ్బరినీళ్లు ఆరోగ్యమే కానీ ఇలాంటి సందర్భాల్లో తాగితే ప్రమాదమట
కొబ్బరి నీళ్ళు ప్రకృతి ప్రసాదించిన పానీయాలలో ఒకటి. ఇది నిజానికి అమృతంతో సమానం దీనిలో ఉండే హైడ్రేటింగ్ లక్షణాలు శరీరానికి వెంటనే శక్తిని అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని కొన్ని రకాల సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు మాత్రం కొబ్బరినీటికి దూరంగా ఉండాలి.
కొబ్బరినీటితో ఆరోగ్యం
ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరాలలో కొబ్బరి నీరు ఒకటి. దీనిలో పోషకాలు అధికం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది కొబ్బరినీటిని ప్రతిరోజు తాగుతారు. ముఖ్యంగా వేసవిలో కొబ్బరినీరు తాగితే చాలు.. ఎంతటి వేసవి తాపమైనా మాయమైపోతుంది. ఇక అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు కొబ్బరి నీరు తాగడం వల్ల శక్తి వస్తుంది. అయితే పోషకాహార నిపుణురాలు శ్వేతా షా మాట్లాడుతూ కొబ్బరి నీరు అందరికీ సరిపడకపోవచ్చు అని వివరిస్తుంది. ఈమె బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు కత్రినా కైఫ్ వంటి ఎంతో మంది దగ్గర న్యూట్రిషనిస్టుగా పనిచేశారు. ఆమె చెప్పిన ప్రకారం కొంతమంది కొబ్బరినీరు తాగకపోవడమే ఉత్తమం.
వీరు తాగకూడదు
శ్వేతా షా మాట్లాడుతూ కొబ్బరి నీరు హైడ్రేటింగ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. అయితే అది అందరికీ ఇది మేలు చేయదు. కొబ్బరి నీరు తమకు పడుతుందో లేదో తెలుసుకొని ఆ తర్వాతే తాగడం మంచిది. లేకపోతే వారు ఇంకా సమస్యల బారిన పడతారు అని చెబుతోంది శ్వేతా షా. కొబ్బరి నీళ్లలో దాదాపు 94 శాతం నీరే ఉంటుంది. అందుకే ఇది శరీరానికి హైడ్రేటింగ్ పానీయంగా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా మధుమేహం రోగగ్రస్తులు, మూత్రపిండాల్లో రాళ్లతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి కొబ్బరినీళ్లు అమృతంతో సమానం.
తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారు
కొబ్బరినీళ్లు కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారు అంటే రక్తపోటు 110/70 కంటే తక్కువ ఉన్నవారు కొబ్బరినీటికి దూరంగా ఉంటేనే మంచిది. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీరు తాగిన వెంటనే ఒత్తిడి చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. కొబ్బరినీటిలో పొటాషియం కంటెంట్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది అధిక రక్తపోటును అమాంతం తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవాళ్లు కొబ్బరి నీళ్లు తాగిన వెంటనే తల తిరగడం, తీవ్రమైన అలసట రావడం, మూర్చ పోయినట్టు అవ్వడం వంటివి జరుగుతాయి. కాబట్టి రక్తపు తక్కువగా ఉన్నవారు కొబ్బరినీళ్ళను తాగకపోతేనే మంచిది.
జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు
జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు కూడా కొబ్బరి నీటిని తాగకూడదు. శ్వేతా షా చెబుతున్న ప్రకారం జీర్ణక్రియ బలహీనంగా ఉన్నవారికి, ఇరిటబుల్ బోవెల్ సిండ్రోమ్ వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి కొబ్బరి నీళ్లు సరిపడకపోవచ్చు. కొబ్బరినీళ్లు తాగాక వీరిలో జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు. ఇది కూడా పొట్ట ఉబ్బరం, గ్యాస్ట్రిక్ వంటి సమస్యలకు కారణం అవుతుంది. కాబట్టి కొబ్బరి నీరు తాగాక మీకు ఏమాత్రం అసౌకర్యంగా ఉన్నా ఆ నీటిని దూరంగా పెట్టడమే మంచిది. కొబ్బరి నీరు శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది. శీతలీకరణ లక్షణాలను అధికంగా కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నవారు కొబ్బరినీటికి దూరంగానే ఉండాలి. లేకపోతే దీని శీతలీకరణ లక్షణాలు ఆ సమస్యలను మరింత పెంచేస్తాయి. శ్వాసకోశ వ్యాధులు వచ్చేలా చేస్తాయి. ముఖ్యంగా సైనస్ తో బాధపడుతున్న వారు కొబ్బరి నీటిని ఎంత తక్కువగా తాగితే అంత మంచిది.
ఎప్పుడు తాగితే మంచిది
కొబ్బరి నీళ్లు తాగడానికి సరైన సమయాన్ని కూడా ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఉదయం 9 నుంచి 10 గంటల మధ్య కొబ్బరి నీళ్ళు తాగితే మంచిదని వివరిస్తుంది. శ్వేతా షా ముఖ్యంగా వేసవి తాపానికి గురవుతున్న వారు కొబ్బరి నీటిను తాగాలి. అయితే నిత్యం ఏసీలలో ఉండేవారు, చల్లటి ప్రదేశాలలో జీవించే వారికి కొబ్బరినీళ్ళతో అవసరం ఉండకపోవచ్చు. అలాంటివారు కొబ్బరినీరు జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది అని చెబుతోంది శ్వేతా షా.