- Train: రాత్రిపూట రైలు ఎందుకంత వేగంగా దూసుకెళ్తుంది.? రాకెట్ స్పీడ్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర రహస్యాలివే.!
Train: రాత్రిపూట రైలు ఎందుకంత వేగంగా దూసుకెళ్తుంది.? రాకెట్ స్పీడ్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర రహస్యాలివే.!
Train: రైలు ప్రయాణంలో పగటి కంటే రాత్రిపూట వేగం ఎక్కువగా అనిపించడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు ఉన్నాయి. మొదటిది దృష్టి భ్రమ, పగటిపూట దూరపు వస్తువులపై ఉండే దృష్టి, రాత్రిపూట కేవలం దగ్గరి వస్తువులపైనే ఉండటం వల్ల రైలు వేగంగా వెళ్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది.
రాకెట్ స్పీడ్ వెనుక రహస్యాలు
రైలు ప్రయాణంలో పగటిపూట కంటే రాత్రిపూట రైలు చాలా వేగంగా వెళ్తున్నట్లు మనకు అనిపిస్తుంది. కిటికీ రెక్కలు వేగానికి కొట్టుకోవడం, ట్రాక్ శబ్దం మారడం వంటివి మనకు థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని ఇస్తాయి. నిజంగా రాత్రిపూట రైలు వేగం పెరుగుతుందా.? లేక మరేదైనా కారణం ఉందా.? ఈ వేగం వెనుక ఉన్న మూడు సాంకేతిక కారణాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం
దృష్టి భ్రమ
రైలు వేగంగా వెళ్తున్నట్లు అనిపించడానికి ప్రధాన కారణం మన కళ్ళు మనల్ని మోసం చేయడమే. దీనిని సైన్స్ భాషలో 'విజువల్ ఇల్యూజన్' అంటారు. పగటిపూట మన కళ్ళు దూరంగా ఉన్న కొండలు, చెట్లపై ఫోకస్ చేస్తాయి, అవి స్లోగా కదులుతున్నట్లు అనిపిస్తాయి. కానీ రాత్రివేళ దూరపు వస్తువులు కనిపించవు. కేవలం రైలుకు దగ్గరగా ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాలు, లైట్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. మనకు దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులు వేగంగా వెనక్కి వెళ్తున్నట్లు అనిపించడం వల్ల, రైలు రాకెట్ వేగంతో వెళ్తోందనే సిగ్నల్ మన మెదడుకు అందుతుంది.
లోకో పైలట్ కాన్ఫిడెన్స్, సిగ్నలింగ్
పగటిపూట ఎండ వల్ల లేదా చెట్ల చాటున ఉన్న సిగ్నల్స్ లోకో పైలట్కు స్పష్టంగా కనిపించవు. అది ఎరుపు రంగులో ఉందా లేదా పసుపు రంగులో ఉందా అని నిర్ధారించుకునే వరకు వారు వేగాన్ని తగ్గిస్తారు. కానీ రాత్రివేళ రైల్వే సిగ్నల్ లైట్లు చాలా పవర్ ఫుల్గా ఉండి, దాదాపు 2 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచే స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. గ్రీన్ సిగ్నల్ దూరం నుంచే కనిపించడం వల్ల లోకో పైలట్కు పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. దాంతో వారు బ్రేక్పై చేయి వేయకుండా గరిష్ట వేగంతో రైలును నడుపుతారు.
ఖాళీ ట్రాక్, మెయింటెనెన్స్ విరామం
పగటిపూట పట్టాల మరమ్మత్తు పనులు, వెల్డింగ్ పనులు జరుగుతుంటాయి. అప్పుడు రైలును స్లోగా వెళ్లమని 'కాషన్ ఆర్డర్స్' ఉంటాయి. అలాగే మనుషులు, జంతువులు పగటిపూట ట్రాక్ దాటుతూ ఉండటం వల్ల లోకో పైలట్ నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండి వేగాన్ని నియంత్రించాలి. కానీ రాత్రి 10 గంటల తర్వాత మెయింటెనెన్స్ పనులు ఆగిపోతాయి, ట్రాక్ ఖాళీగా ఉంటుంది. ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకపోవడం వల్ల రైలు తన గరిష్ట వేగమైన 110 నుంచి 130 కి.మీ. వేగంతో నిరాటంకంగా దూసుకెళ్తుంది.
అడ్డంకులు లేని ఖాళీ ట్రాక్
మన మెదడు కలిగించే దృష్టి భ్రమ, స్పష్టమైన సిగ్నలింగ్, అడ్డంకులు లేని ఖాళీ ట్రాక్.. ఈ మూడు కారణాల వల్ల రాత్రివేళ రైలు ప్రయాణం మనకు అత్యంత వేగంగా, థ్రిల్లింగ్గా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైమ్ మీరు రాత్రిపూట రైలులో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ వేగాన్ని చూసి భయపడకుండా ఈ సైన్స్ను గుర్తు తెచ్చుకోండి.