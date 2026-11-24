నెలల తరబడి రాత్రే లేని దేశం..ఈ ఒక్క దేశంలో ఇన్ని వింతలా?
ప్రపంచంలో అర్ధరాత్రి సమయంలోనూ సూర్యుడు కనిపించే దేశం ఇది. మంచుతో కప్పిన పర్వతాలు, అద్భుతమైన ఫ్యోర్డ్స్, ఆకాశంలో రంగురంగుల నార్తర్న్ లైట్స్.. ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతలకు ఈ దేశం పెట్టింది పేరు. మరి ఆ దేశ వివరాలేంటో చూద్దాం.
ఎన్నో ప్రత్యేకతలకు ఈ దేశం పెట్టింది పేరు
ప్రపంచంలో అర్ధరాత్రి సమయంలోనూ సూర్యుడు కనిపించే ప్రాంతాలు ఉన్న దేశం నార్వే. మంచుతో కప్పిన పర్వతాలు, అద్భుతమైన ఫ్యోర్డ్స్, ఆకాశంలో రంగురంగుల నార్తర్న్ లైట్స్.. ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతలకు ఈ దేశం పెట్టింది పేరు. ఉత్తర ఐరోపాలోని స్కాండినేవియన్ ద్వీపకల్పంలో ఉన్న నార్వే (Norway) ప్రపంచ పర్యాటకులను ఆకర్షించే అందమైన దేశాల్లో ఒకటి. దీనికి తూర్పు వైపు స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, రష్యా దేశాలు సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి. పశ్చిమం, దక్షిణం వైపు సముద్ర తీర ప్రాంతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి. నార్వే రాజధాని ఓస్లో (Oslo). ఇక్కడి అధికారిక కరెన్సీ నార్వేజియన్ క్రోన్. నార్వేజియన్ ప్రధాన భాష.
అర్ధరాత్రి అయినా సూర్యుడు అస్తమించడు
నార్వేకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చిన ప్రత్యేకతల్లో మిడ్నైట్ సన్ ఒకటి. సాధారణంగా సూర్యుడు సాయంత్రం అస్తమించి, మరుసటి రోజు ఉదయం ఉదయిస్తాడు. కానీ నార్వేలోని ఆర్కిటిక్ సర్కిల్కు ఉత్తరంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వేసవి కాలంలో కొన్ని వారాల పాటు సూర్యుడు అస్తమించడు. అర్ధరాత్రి సమయంలోనూ ఆకాశంలో సూర్యుడు కనిపిస్తూనే ఉంటాడు. భూమి తన అక్షంపై వంగి ఉండటం వల్ల ఈ అద్భుతమైన సహజ దృగ్విషయం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా ట్రోమ్సో, నార్త్ కేప్ ప్రాంతాల్లో ఈ దృశ్యాన్ని చూడటానికి పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపుతారు.
నార్వేలో చూడాల్సిన ప్రదేశాలు
నార్వేకు వెళ్లే పర్యాటకులు తప్పక సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాల్లో రాజధాని ఓస్లో ఒకటి. ఇక్కడ ఆధునిక భవనాలు, మ్యూజియంలు, అందమైన సముద్ర తీర ప్రాంతాలు ఆకట్టుకుంటాయి. బెర్గెన్ నగరం రంగురంగుల చెక్క భవనాలు, ఫ్యోర్డ్స్కు ప్రసిద్ధి. ట్రోమ్సోలో నార్తర్న్ లైట్స్ అందాలను ఆస్వాదించవచ్చు. లోఫోటెన్ దీవుల్లో మంచు పర్వతాలు, సముద్ర తీరాలు, చిన్న చేపల వేట గ్రామాలు పర్యాటకులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని అందిస్తాయి. గైరాంజర్ ఫ్యోర్డ్ ప్రకృతి అందాలను దగ్గరగా చూడాలనుకునేవారికి మంచి గమ్యస్థానం.
మొత్తంగా నార్వే అంటే కేవలం ప్రకృతి అందాలకే పరిమితమైన దేశం కాదు. అర్ధరాత్రి సూర్యుడు, నార్తర్న్ లైట్స్, వేల సంవత్సరాల చరిత్ర, ఆధునిక జీవనశైలి.. ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఈ దేశాన్ని ప్రపంచ పర్యాటక రంగంలో ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయి. అందుకే జీవితంలో ఒక్కసారైనా సందర్శించాల్సిన దేశాల జాబితాలో నార్వేకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
వైకింగ్ల చరిత్రకు నిలయం
నార్వేకు ప్రకృతి అందాలతో పాటు గొప్ప చరిత్ర కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా వైకింగ్లతో ఈ దేశానికి ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. మధ్యయుగాలకు ముందు, ఆ తర్వాతి కాలంలో వైకింగ్లు సముద్ర ప్రయాణాలు, వ్యాపారం, అన్వేషణలు, యుద్ధాలకు ప్రసిద్ధి చెందారు. యూరప్లోని అనేక ప్రాంతాలకు సముద్ర మార్గాల ద్వారా ప్రయాణించారు. నేటికీ నార్వేలోని మ్యూజియంలు, చారిత్రక ప్రదేశాల్లో వారి సంస్కృతి, జీవనశైలికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు కనిపిస్తాయి.
ఫ్యోర్డ్స్.. ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతాలు
నార్వేలోని మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఫ్యోర్డ్స్. ఎత్తైన పర్వతాల మధ్య సముద్రపు నీరు లోతుగా చొచ్చుకువచ్చి ఏర్పడిన ఇరుకైన జలమార్గాలను ఫ్యోర్డ్స్ అంటారు. వేల సంవత్సరాల క్రితం హిమానీనదాలు పర్వతాలను కోతకు గురిచేయడం వల్ల ఇవి ఏర్పడ్డాయి. పర్వతాల మధ్య నుంచి జాలువారే జలపాతాలు, చుట్టూ పచ్చని అడవులు, నీలిరంగు నీటితో ఈ ప్రాంతాలు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. గైరాంజర్ ఫ్యోర్డ్, నారోయ్ ఫ్యోర్డ్, సోగ్నె ఫ్యోర్డ్ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి పొందాయి. వీటిలో కొన్ని యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాలుగా గుర్తింపు పొందాయి.
ఆకాశంలో రంగుల కాంతులు.. నార్తర్న్ లైట్స్
నార్వేలో పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేసే మరో అద్భుతం నార్తర్న్ లైట్స్. రాత్రి సమయంలో ఆకాశంలో ఆకుపచ్చ, గులాబీ, ఊదా రంగుల్లో కాంతులు కనిపిస్తాయి. వీటినే అరోరా బోరియాలిస్ అంటారు. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే విద్యుదావేశిత కణాలు భూమి వాతావరణంలోని వాయువులతో చర్య జరపడం వల్ల ఈ కాంతులు ఏర్పడతాయి. నార్వేలోని ట్రోమ్సో, లోఫోటెన్ దీవులు ఈ కాంతులను వీక్షించడానికి ప్రసిద్ధి చెందాయి. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ నుంచి మార్చి మధ్య కాలంలో వీటిని చూసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశం
నార్వే ప్రపంచంలోని సంపన్న దేశాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ముఖ్యంగా చమురు, సహజ వాయువు నిల్వలు ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన ఆదాయ వనరులు. వీటితో పాటు చేపల పరిశ్రమ, నౌకాయానం, పర్యాటకం కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. చమురు, గ్యాస్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని భవిష్యత్తు తరాల కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పెట్టుబడి నిధిలో దాచిపెడుతోంది. దీనినే నార్వే సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ అంటారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ సంపద నిధుల్లో ఇది ఒకటి.