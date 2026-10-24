Cow: ఆవు ముఖంవైపు కాకుండా తోక వైపు మాత్రమే ఎందుకు నమస్కరిస్తారు?
Cow: మన దేశంలో గోవును సాక్షాత్కార దైవ స్వరూపమైన ‘గోమాత’గా భావించి పూజిస్తారు. దేవతల నిలయంగా కొలుస్తారు. గోమాత కనిపిస్తే ఏదో ఒకటి తినిపిస్తారు. గోశాలకు వెళ్లి సేవ చేస్తుంటారు. అయితే గోవును తోక వైపు ఎందుకు పూజిస్తారు?
ఆవును ఎందుకు పూజిస్తాం?
భారతీయ సనాతన ధర్మంలో గోవును కేవలం ఒక జంతువుగా కాకుండా సాక్షాత్కార దైవ స్వరూపమైన ‘గోమాత’గా భావించి పూజిస్తాం. వేదాలు, పురాణాలు గోవును సకల దేవతల నిలయంగా అభివర్ణించాయి. అయితే మనం గోవును దర్శించేటప్పుడు లేదా నమస్కరించే సమయంలో చాలామంది దాని వెనుక వైపు నుంచి, అనగా తోక భాగం వైపు నుంచే నమస్కరించడం లేదా ప్రదక్షిణలు చేయడం సాంప్రదాయంగా పాటిస్తుంటారు. అసలు ఈ ఆచారం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక, పురాణ ప్రాధాన్యత ఏమిటో తెలుసా?
గోవు దేవతల నివాసం
పెద్దలు చెప్పిన విషయాల ఆధారంగా గోవు దివ్య శరీరంలో ముప్పై కోట్ల దేవతలు కొలువై ఉన్నారని అంటుంటారు. భవిష్య పురాణం మరియు ఇతర గ్రంథాల ప్రకారం గోవు వివిధ అంగాలలో ప్రత్యేకమైన శక్తులు, దేవతలు నివసిస్తారని చెపుతుంటారు. గోవు ముఖ భాగంలో సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు, గొంతు భాగంలో శ్రీమహావిష్ణువు, మూపురంలో బ్రహ్మదేవుడు కొలువై ఉంటారట. అలాగే గోవు యొక్క రోమాలలో మునిమహర్షులు, శరీర మధ్య భాగంలో ఇతర దేవతలు నివసిస్తారని శాస్త్ర వచనం.
తోక భాగం ఎవరి నివాసం?
హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం, గోవు శరీరంలో ముక్కోటి దేవతలు కొలువై ఉంటారు. అందులోనూ గోవు తోకభాగంలో లక్ష్మీదేవి - యమధర్మరాజు నివాసం ఉంటారని అంటుంటారు. అందుకే చాలా మంది పూజల సమయంలో ఆవు తోకను తాకి నమస్కరిస్తారు. మన సంప్రదాయంలో గోవును కేవలం ఒక పశువుగా కాకుండా, పోషణకు, సమృద్ధికి, పవిత్రతకు ప్రతీకగా భావిస్తారు.
పురాణ కథనాల్లో కామధేనువు ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. కోరిన వరాలను ప్రసాదించే దివ్య గోవుగా కామధేనువును వర్ణిస్తారు. అందువల్ల గోపూజను శుభప్రదమైన ఆచారంగా అనేక కుటుంబాలు, మఠాలు, ఆలయాలు భావిస్తాయి. గోవు నుంచి లభించే పాలు, పెరుగు, నెయ్యి వంటి పదార్థాలు పూజలు, యజ్ఞయాగాదులు, సంప్రదాయ ఆహార విధానాల్లో ఉపయోగించబడటం కూడా గోవుకు ఉన్న గౌరవానికి ఒక కారణం.
గోవు తోకను పవిత్రంగా భావించడం వెనుక విశ్వాసం..
పురాణ సంప్రదాయాల్లో గోవు తోకకు సంబంధించిన మరో ముఖ్యమైన విశ్వాసం కూడా ఉంది. గరుడ పురాణంలోని ప్రేతకల్పం, వైతరణి నది ప్రస్తావనలో గోదానం గురించి వివరించబడిందని చెపుతారు. మరణానంతరం జీవుడు వైతరణి నదిని దాటడానికి గోవు సహాయపడుతుందనే ధార్మిక విశ్వాసం ఇందులో కనిపిస్తుంది.
కొన్ని సంప్రదాయాల్లో వైతరణి గోవు తోకను పట్టుకుని నదిని దాటుతారనే భావన ఉంది.ఈ నేపథ్యంలో గోవు తోకను పవిత్రంగా భావించడం, దాని ద్వారా శుభం కలుగుతుందని విశ్వసించడం వంటి ఆచారాలు ఏర్పడ్డాయని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే, సాధారణంగా గోవు తోకవైపు నిలబడి మొక్కాలని నిర్దేశించే ఒకే విధమైన నియమం అన్ని హిందూ సంప్రదాయాల్లో ఉందని చెప్పడానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు.
గోపూజలో పాటించాల్సినవి -గోసేవ విశిష్టత
గోపూజ అనేది కేవలం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు; జీవుల పట్ల గౌరవం, కృతజ్ఞత, కరుణను వ్యక్తం చేసే సంప్రదాయంగా కూడా భావిస్తారు. గోవుకు పచ్చగడ్డి లేదా తగిన ఆహారం అందించడం, పరిశుభ్రమైన నీరు ఇవ్వడం, గోవుని ప్రేమగా చూసుకోవడం వంటి పనులు గోసేవలో ముఖ్యమైనవి. గోవు కేవలం పూజా కార్యక్రమాలకే పరిమితం కాకుండా, దాని పంచగవ్యాలు (పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, గోమూత్రం, గోమయం) సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాయని నమ్ముతారు.