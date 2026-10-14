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- White Uniform: ఏ దేశానికి చెందిన క్రికెటర్లయినా టెస్ట్ క్రికెట్లో వైట్ డ్రెస్ మాత్రమే ఎందుకు వేసుకుంటారు?
White Uniform: ఏ దేశానికి చెందిన క్రికెటర్లయినా టెస్ట్ క్రికెట్లో వైట్ డ్రెస్ మాత్రమే ఎందుకు వేసుకుంటారు?
White Uniform: టెస్ట్ క్రికెట్ మ్యాచ్లలో ఏ దేశ ఆటగాళ్లు ఆడినా కూడా వైట్ డ్రెస్ వేసుకునే కనిపిస్తారు. ఇలా ఎందుకు వేసుకుంటారో తెలుసా?దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను తెలుసుకోండి.
టెస్ట్ మ్యాచ్లకు వైట్ డ్రెస్ ఎందుకు?
క్రికెట్ మొదట టెస్ట్ మ్యాచ్గానే పుట్టింది. మొదట్లో టెస్టు మ్యాచులు మాత్రమే ఉండేది. తరువాత వన్డేలు, టీ20లు పుట్టుకొచ్చాయి. టెస్టు మ్యాచుల్లో అన్ని దేశాల ఆటగాళ్లు వైట్ డ్రెస్ వేసుకుని ఆడటం మీరు చూసే ఉంటారు. వన్డేలు, టీ20ల్లో కలర్ ఫుల్ జెర్సీలు వేసుకునే ప్లేయర్స్.. టెస్టులకు మాత్రం వైట్ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకుంటారనే ఆసక్తి ఎంతో మందిలో ఉంది. దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి.
టెస్ట్ క్రికెట్ అనేది 5 రోజుల పాటు జరిగే సుదీర్ఘమైన ఆట. ఇంగ్లండ్లో క్రికెట్ పుట్టినప్పుడు, ఆటగాళ్లు ఎండలో రోజుల తరబడి మైదానంలో నిలబడాల్సి వచ్చేది. సైన్స్ ప్రకారం, తెలుపు రంగు సూర్యరశ్మిని గ్రహించకుండా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఆటగాళ్లకు చెమట పట్టకుండా, శరీరం చల్లగా ఉండేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది
విక్టోరియన్ సంప్రదాయం
19వ శతాబ్దంలో విక్టోరియన్ కాలంలో టెస్ట్ క్రికెట్ మొదలైంది. ఆ రోజుల్లో తెలుపు రంగును సంపద, గౌరవానికి ప్రతీకగా భావించేవారు. అంతేకాకుండా, తెలుపు రంగు ప్రశాంతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది కాబట్టి దీన్ని జెంటిల్మెన్ గేమ్కు అధికారిక డ్రెస్గా మార్చారు. 1877లో జరిగిన తొలి అధికారిక టెస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారు.
టెస్ట్ మ్యాచ్లలో సంప్రదాయబద్ధంగా ఎర్ర బంతిని ఉపయోగిస్తారు. ఆటగాళ్లు వైట్ డ్రెస్ వేసుకోవడం వల్ల బ్యాట్స్మెన్, వికెట్ కీపర్, ఫీల్డర్లకు పిచ్పై వచ్చే ఎర్ర బంతి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఆటగాళ్లు బంతిని క్యాచ్ పట్టుకోవడానికి, ఫీల్డింగ్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది.
ఇప్పటికీ వైట్ డ్రెస్ సంప్రదాయం
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది కేవలం సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు. ఆటగాళ్ల ఆరోగ్యం, వాతావరణ పరిస్థితులు, ఆట నాణ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని టెస్ట్ క్రికెట్లో వైట్ డ్రెస్ వేసుకునే పద్ధతిని ఇప్పటికీ గర్వంగా కొనసాగిస్తున్నారు.