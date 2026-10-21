విమానాలు తెలుపు రంగులోనే ఎందుకుంటాయి? ఇతర రంగుల్లో ఎందుకుండవు?
విమానాలు ఎక్కువగా తెలుపు రంగులోనే కనిపిస్తాయి? ఎందుకని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా..? ఇది కేవలం విమానం ఆకర్షనీయంగా కనిపించడానికి కాదు మరిన్ని కారణాలున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
విమానాలకు తెలుపు రంగునే ఎందుకు వేస్తారు?
ఆకాశంలో ఎగురుతున్న విమానాలను గమనిస్తే చాలా వరకు తెలుపు రంగులోనే కనిపిస్తాయి. విమానాశ్రయానికి వెళ్లినప్పుడు కూడా ఎక్కువగా తెల్లని రంగుతో, ఆయా విమానయాన సంస్థల లోగోలు, ప్రత్యేకమైన డిజైన్లతో విమానాలు దర్శనమిస్తాయి. అయితే విమానాలకు తెలుపు రంగునే ఎందుకు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు? ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ వంటి ఇతర రంగుల్లో విమానాలను తయారు చేయలేరా? అసలు విమానాల రంగు ఎంపిక వెనుక ఉన్న కారణాలేంటి? వీటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం.
విమానాలకు తెలుపు రంగును ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి సూర్యరశ్మి. విమానాలు ఎక్కువ సమయం ఆకాశంలో ప్రయాణిస్తుంటాయి. ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు సూర్యరశ్మి నేరుగా విమానంపై పడుతుంది. తెలుపు రంగు ఇతర ముదురు రంగులతో పోలిస్తే ఎక్కువ సూర్యరశ్మిని ప్రతిఫలిస్తుంది. దీంతో విమానం ఎక్కువగా వేడెక్కకుండా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
విమానం అధికంగా వేడెక్కితే దాని లోపలి ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణపై అదనపు భారం పడవచ్చు. అయితే తెలుపు రంగు ఈ వేడిని తగ్గించడంలో కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే విమానం ఉష్ణోగ్రతపై వాతావరణ పరిస్థితులు, విమానం నిర్మాణం, ఉపయోగించిన పదార్థాలు కూడా ప్రభావం చూపుతాయి.
తెలుపు రంగుతో విమానం భద్రతా..!
విమానాల భద్రతలో నిర్వహణ తనిఖీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. విమానం బయటి భాగాన్ని పరిశీలించే సమయంలో చిన్నపాటి పగుళ్లు, గీతలు, పెయింట్ దెబ్బతినడం, నూనె లేదా ఇతర ద్రవాలు లీక్ కావడం వంటి సమస్యలను గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. తెల్లని ఉపరితలంపై కొన్ని రకాల మరకలు, రంగు మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల సాంకేతిక నిపుణులు విమానం బయటిభాగాన్ని పరిశీలించేటప్పుడు ఉపయోగం కలుగుతుంది.
అయితే ప్రతి రకమైన పగులు లేదా లోపం తెలుపు రంగులోనే సులభంగా కనిపిస్తుందని చెప్పలేం. అందుకే విమానయాన సంస్థలు దృశ్య తనిఖీలతో పాటు ప్రత్యేక పరికరాలు, నిర్దేశిత నిర్వహణ విధానాలను కూడా ఉపయోగిస్తాయి.
తెలుపు రంగుతో నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గుతాయా?
విమానాలకు రంగు వేయడం అనేది సాధారణ పెయింటింగ్ పనిలా ఉండదు. భారీ విమానం మొత్తం ఉపరితలానికి రంగు వేయడానికి పెద్ద మొత్తంలో పెయింట్, ప్రత్యేక పరికరాలు, నిపుణుల శ్రమ అవసరమవుతాయి. అంతేకాదు ఈ ప్రక్రియ కోసం విమానాన్ని కొన్ని రోజుల పాటు సేవల నుంచి తప్పించాల్సి రావచ్చు.
తెలుపు రంగు సాధారణంగా ఎక్కువకాలం ఆకర్షణీయంగా కనిపించడంతో పాటు, ఇతర రంగులతో పోలిస్తే ఎండ ప్రభావానికి లోనై రంగు వెలిసే సమస్యను కొంతవరకు తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల తరచూ మళ్లీ రంగు వేయాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది… తద్వారా నిర్వహణ ఖర్చు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
అలాగే విమానయాన సంస్థలు తమ విమానాలపై లోగోలు, పేర్లు, ప్రత్యేక గుర్తులను సులభంగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఒక సంస్థ నుంచి మరో సంస్థకు విమానాన్ని లీజుకు ఇచ్చినా, విక్రయించినా తెల్లని నేపథ్యంపై కొత్త డిజైన్ను వేయడం సులభమవుతుంది. ఇవన్నీ విమానయాన సంస్థలకు నిర్వహణ వ్యయాలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.
ఇతర రంగుల్లో విమానాలు ఎందుకు కనిపిస్తాయి?
విమానాలకు తెలుపు రంగే వేయాలనే నిబంధన ఏదీ లేదు. సాంకేతికంగా ఎరుపు, నీలం, పసుపు, ఆకుపచ్చ, నలుపు వంటి వివిధ రంగుల్లోనూ విమానాలను పెయింట్ చేయవచ్చు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక విమానయాన సంస్థలు తమ బ్రాండ్ గుర్తింపును ప్రత్యేకంగా చూపించేందుకు భిన్నమైన రంగులు, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లను ఉపయోగిస్తున్నాయి.
కొన్ని సంస్థలు విమానం తోక భాగానికి మాత్రమే ప్రత్యేక రంగును వేస్తాయి. మరికొన్ని విమానం మొత్తం శరీరంపై తమ సంస్థకు సంబంధించిన రంగులను ఉపయోగిస్తాయి. పండుగలు, క్రీడా పోటీలు, ప్రత్యేక ప్రచార కార్యక్రమాల సందర్భంగా విమానాలకు ప్రత్యేక డిజైన్లు వేయడం కూడా జరుగుతుంది.
అయితే ముదురు రంగులు సూర్యరశ్మిని ఎక్కువగా గ్రహించే అవకాశం ఉండటంతో విమానం ఉపరితలం వేడెక్కవచ్చు. ముఖ్యంగా కొన్ని మిశ్రమ పదార్థాలతో తయారైన విమాన భాగాలకు ఉష్ణోగ్రత పరిమితులు కీలకం. అందువల్ల ముదురు రంగులను ఎంచుకునేటప్పుడు ఉపయోగించే పెయింట్ లక్షణాలు, విమానం నిర్మాణం, నిర్వహణ అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
న్యూజిలాండ్లో నల్లని విమానాలు ఎందుకు ఉన్నాయి?
విమానాల రంగుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు న్యూజిలాండ్కు చెందిన ఎయిర్ న్యూజిలాండ్ (Air New Zealand) సంస్థ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సంస్థకు నల్లని రంగుతో కూడిన ప్రత్యేక విమానాల డిజైన్లు ఉన్నాయి. సాధారణంగా విమానాలకు తెలుపు రంగు ఎక్కువగా ఉపయోగించే పరిస్థితుల్లో, నలుపు రంగును ప్రధానంగా ఎంచుకోవడం చాలామందిని ఆకర్షిస్తుంది.
దీనికి ప్రధాన కారణం న్యూజిలాండ్ జాతీయ గుర్తింపు, రగ్బీ క్రీడతో ఆ దేశానికి ఉన్న అనుబంధం. న్యూజిలాండ్ జాతీయ రగ్బీ జట్టు ఆల్ బ్లాక్స్ (All Blacks) పూర్తిగా నల్లని జెర్సీలతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆ దేశ క్రీడా సంస్కృతిలో నలుపు రంగుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ గుర్తింపును ప్రతిబింబించేలా ఎయిర్ న్యూజిలాండ్ తన కొన్ని విమానాలకు నల్లని రంగుతో ప్రత్యేక రూపాన్ని అందించింది.
2010లో రగ్బీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని చాటేందుకు సంస్థ ప్రత్యేకమైన నల్లని విమానాన్ని పరిచయం చేసింది. ఆ తర్వాత కూడా వివిధ సందర్భాల్లో నల్లని రంగుతో కూడిన విమానాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. 2022లో సంస్థ పరిచయం చేసిన ఎయిర్బస్ A321neo విమానం పూర్తిగా నల్లని స్టార్ అలయన్స్ డిజైన్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. సాధారణంగా స్టార్ అలయన్స్ విమానాల్లో తెలుపు రంగు ప్రధానంగా కనిపిస్తుండగా, ఈ విమానంలో రంగుల అమరికను విభిన్నంగా రూపొందించారు.
అన్ని విమానాలూ తెల్లగా ఎందుకు ఉండవు?
విమానాలకు రంగు ఎంపిక చేయడంలో సాంకేతిక అవసరాలతో పాటు వ్యాపార ప్రయోజనాలు, బ్రాండ్ గుర్తింపు, నిర్వహణ వ్యయాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. తెలుపు రంగు సూర్యరశ్మిని ప్రతిఫలించడం, కొన్ని లోపాలను గుర్తించడంలో సహాయపడటం, రంగుల మార్పులకు అనుకూలంగా ఉండటం వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా విమానయాన సంస్థలు దీనినే ప్రధాన రంగుగా ఎంచుకుంటున్నాయి.
అయితే న్యూజిలాండ్ ఎయిర్ న్యూజిలాండ్ వంటి సంస్థలు తమ దేశ సంస్కృతి, క్రీడా సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా నల్లని రంగుతో ప్రత్యేక గుర్తింపును సృష్టించాయి. కాబట్టి విమానాలు తెలుపు రంగులోనే ఉండాలనేది నియమం కాదు. విమానాలకు తెలుపు రంగు ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వెనుక సౌలభ్యం, నిర్వహణ, ఖర్చుల వంటి కారణాలుంటే.. నల్లని విమానాల వెనుక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ గుర్తింపు, జాతీయ గర్వం వంటి అంశాలు కూడా ఉన్నాయి.