Saline Bottle: సెలైన్ బాటిల్లో ఉండే ద్రవం ఏమిటి? శరీరంలోకి వెళ్లాక ఎలా పనిచేస్తుంది?
Saline Bottle: జ్వరం వచ్చినా, నీరసంగా ఉన్నా, ఏదైనా ఆపరేషన్ చేసినా వెంటనే సెలైన్ బాటిల్ పెడతారు. సెలైన్ బాటిల్ పెడితే ఆకలి కూడా వేయదు. నీరసం కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది. అసలు సెలైన్ బాటిల్ లో ఉండే ద్రవం ఏమిటి?
సెలైన్ బాటిల్ ఎందుకు?
మనలో చాలామంది ఆసుపత్రికి వెళ్లినప్పుడు రోగులకు సెలైన్ ఎక్కించడం చూసే ఉంటారు. నీరసంగా ఉన్నప్పుడు, శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గినప్పుడు లేదా కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు వైద్యులు సెలైన్ ఇవ్వాలని నిర్ణయిస్తారు. అయితే ఆ బాటిల్లో అసలు ఏముంటుంది? అది శరీరానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? అనే సందేహాలు చాలామందికి ఉంటాయి.
సెలైన్ బాటిల్ లో ఏముంటుంది?
సాధారణంగా ఉపయోగించే నార్మల్ సెలైన్లో శుద్ధి చేసిన నీటితో పాటు సోడియం క్లోరైడ్ అనే ఉప్పు ఉంటుంది. ఒక లీటరు ద్రావణంలో సుమారు 9 గ్రాముల ఉప్పు కలిపి తయారు చేస్తారు. ఈ ద్రావణంలో ఉప్పు మోతాదు మన రక్తంలోని ద్రవాలతో సమానంగా ఉండేలా చూస్తారు. అందువల్ల శరీర కణాలపై అనవసరమైన ప్రభావం పడకుండా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆసుపత్రుల్లో అవసరాన్ని బట్టి వేర్వేరు రకాల ద్రవాలను కూడా రోగులకు ఇస్తారు.
సెలైన్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
సెలైన్ను సిర ద్వారా శరీరంలోకి పంపినప్పుడు ద్రవాల కొరతను తగ్గించడానికి, శరీరంలో నీరు, సోడియం స్థాయులను నిలబెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. వాంతులు, విరేచనాలు, అధిక చెమట వల్ల ద్రవాలు తగ్గినప్పుడు లేదా కొన్ని చికిత్సల సమయంలో వైద్యులు దీన్ని సూచించవచ్చు. అయితే ప్రతి నీరసానికి సెలైన్ అవసరం ఉండదు. రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి, శరీరంలో ద్రవాల స్థాయి, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలను పరిశీలించిన తర్వాతే వైద్యులు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అవసరం లేకుండా సెలైన్ తీసుకోవడం మంచిది కాదు.