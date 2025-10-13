- Home
- Viral Video: ఏం వీడియో బ్రో.. మనసులో నుంచి పోవట్లే. మిడిల్ క్లాస్ జీవితాలు ఇలాగే ఉంటాయి
Viral Video: ప్రతీ రోజూ మనం సోషల్ మీడియాలో వందలకొద్ది వీడియోలు చూస్తుంటాం. వీటిలో కొన్ని మాత్రమే మనకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. అలాంటి ఓ వీడియో తాజాగా నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.
కలలతో నిండిన క్షణం
ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతున్న ఓ చిన్న వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. వీడియోలో ఓ యువకుడు సైకిల్పై అటుగా వెళ్తుంటాడు. రోడ్డుపక్కన ఒక ఖరీదైన బైక్ కనిపించగానే అతను ఒక్కసారిగా ఆగిపోతాడు. కళ్లలో ఆనందం, ఆశ కలగలిసిన మెరుపు కనిపిస్తుంది.
ఫోన్లో బైక్ ఫోటో
ఆ కుర్రాడు జేబులోని మొబైల్ తీసి ఆ బైక్కి ఫోటో తీస్తాడు. బహుశా అది తన కలల బైక్ అయి ఉండొచ్చు. అతని ముఖంలో కనిపించే సంతోషం ఆ క్షణం ఎంత విలువైనదో చెప్పేస్తుంది.
మురిసిన మనసు
ఫోటో తీసి ఆగిపోకుండా, సైకిల్ దిగి బైక్ హ్యాండిల్ను తాకుతాడు. ఆ క్షణంలో అతని కళ్లలో “ఏదో రోజు ఈ బైక్ సొంతం చేసుకుంటా” అనే ఆశను తెలియజేస్తుంది. బైక్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఆ మనసు మురిసిపోతుంది.
చుట్టుపక్కల చూసి
తనను ఎవరైనా చూస్తున్నారా అని అటు ఇటు చూసి, బైక్ సీట్ని మెల్లిగా టచ్ చేసి వెనక్కి నడుస్తాడు. వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ బైక్ వైపు తిరిగి చూడడం అతని కలలపై ఉన్న ప్రేమను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
నెటిజన్ల స్పందన
ఈ హృదయాన్ని తాకే వీడియోని english_with_rajesh అనే యూజర్ పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే దీన్ని 1.7 లక్షల మంది వీక్షించారు. కామెంట్లలో నెటిజన్లు “ఒక రోజు నీ కల నిజమవుతుంది బ్రో” అంటూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మధ్యతరగతి యువకుడి కలల అందాన్ని ప్రతిబింబించిన ఈ వీడియో, సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ వీడియోను మీరు కూడా చూసేయండి.