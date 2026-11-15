Ban on burying: శవాలని నిషేధించిన నగరం ఏదో తెలుసా.. ఈ ఊర్లో చనిపోయినా చిక్కులే
నార్వేలోని లాంగ్ఇయర్బైన్ పట్టణంలో 1950 నుంచి మృతదేహాలను ఖననం చేయడంపై నిషేధం ఉంది. ఎవరైనా ఈ నగరంలో చనిపోతే వారి డెడ్ బాడీని అక్కడ ఉంచరు. వేరే ప్రాంతానికి తరలిస్తారు.
భూమిపై అత్యంత శీతల నివాస ప్రాంతం
పుట్టుక, మరణం అనేవి ప్రకృతి సహజమైనవి; వాటిని ఎవరూ ఆపలేరు. కానీ నార్వే దేశానికి ఉత్తరాన, ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రంలోని స్వాల్బార్డ్ (Svalbard) ద్వీపసమూహంలో ఉన్న లాంగ్ఇయర్బైన్ (Longyearbyen) అనే చిన్న పట్టణంలో మాత్రం "మరణించడానికి వీల్లేదు" అనే వింత నిబంధన 1950 నుండి అమల్లో ఉంది. ఉత్తర ధ్రువానికి (North Pole) అతి సమీపంలో ఉండే ఈ పట్టణంలో దాదాపు 2,400 మంది నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏడాది పొడవునా ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ డిగ్రీలలోనే ఉంటాయి. చలికాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ 20 నుండి మైనస్ 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు పడిపోతాయి.
మృతదేహాలు కుళ్ళిపోని వింత ప్రకృతి
ఈ ఊరిలో మరణంపై నిషేధం విధించడానికి వెనుక ఒక బలమైన శాస్త్రీయ కారణం దాగి ఉంది. ఇక్కడి నేల ఎప్పుడూ గడ్డకట్టుకుపోయి (Permafrost) ఉండటం వల్ల, భూమిలో పూడ్చిన మృతదేహాలు అసలు కుళ్ళిపోవు (Decompose కావు). దశాబ్దాలు గడిచినా శవాలు మంచులో భద్రపరిచినట్లుగా అలాగే ఉండిపోతాయి. దీనివల్ల శ్మశానవాటికలో స్థలం కొరత ఏర్పడటమే కాకుండా, మంచు కరిగినప్పుడు లేదా నేల పైకి వచ్చినప్పుడు ఆ మృతదేహాలు బయటపడే ప్రమాదం ఉంది.
వందేళ్ల నాటి వైరస్లు మళ్ళీ మేల్కొనే ప్రమాదం!
1998లో శాస్త్రవేత్తలు ఈ పట్టణంలోని శ్మశానవాటికలో 1918లో చనిపోయిన కొందరి మృతదేహాలను పరిశోధన కోసం వెలికితీశారు. ఆశ్చర్యకరంగా, 80 ఏళ్లు గడిచినా ఆ మృతదేహాల కణజాలంలో అప్పట్లో ప్రపంచాన్ని వణికించిన ప్రాణాంతక 'స్పానిష్ ఫ్లూ' (Spanish Flu) వైరస్ అవశేషాలు సజీవంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు! అంటే, భవిష్యత్తులో గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మంచు కరిగితే, శవాలలో నిద్రాణమై ఉన్న పాతకాలపు అంటువ్యాధులు, వైరస్లు మళ్ళీ వ్యాపించి మానవాళికి పెను ముప్పు తెచ్చే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు.
చనిపోయే స్థితిలో ఉంటే విమానంలో తరలింపు
ఈ ప్రమాదాన్ని నివారించేందుకు 1950లోనే స్థానిక అధికారులు ఇక్కడ కొత్తగా మృతదేహాలను ఖననం చేయడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. ఈ నిబంధన ప్రకారం, లాంగ్ఇయర్బైన్లో ఎవరైనా తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైనా, లేదా వృద్ధాప్యం వల్ల చనిపోయే స్థితికి చేరుకున్నా, వారిని వెంటనే విమానం ద్వారా నార్వే ప్రధాన భూభాగంలోని ఓస్లో (Oslo) వంటి నగరాలకు తరలిస్తారు. ఒకవేళ ఎవరైనా అనుకోకుండా ప్రమాదవశాత్తూ ఇక్కడ మరణించినా, వారి అంత్యక్రియలను ఇక్కడ నిర్వహించకుండా విమానంలో వేరే ప్రాంతానికి పంపిస్తారు.
పుట్టడానికి కూడా ఇక్కడ అనుమతి లేదు!
విచిత్రమేమిటంటే, ఈ ఊరిలో కేవలం చనిపోవడమే కాదు, బిడ్డకు జన్మనివ్వడంపై కూడా ఆంక్షలు ఉన్నాయి. ఇక్కడి చిన్న ఆసుపత్రిలో అత్యవసర వైద్య సదుపాయాలు, పెద్ద ప్రసూతి వార్డులు లేకపోవడం వల్ల గర్భిణీ స్త్రీలు తమ ప్రసవ తేదీకి మూడు వారాల ముందే విమానంలో వేరే నగరాలకు వెళ్లిపోవాలి. అంతేకాదు, ఈ ఊరిలో ఉద్యోగం ఉండి, సొంతంగా ఇల్లు ఉన్నవారికి మాత్రమే నివసించే అనుమతి ఉంటుంది. వృద్ధులైన తర్వాత ఇక్కడ రిటైర్డ్ జీవితం గడపడానికి కూడా అనుమతి ఉండదు. ప్రకృతి నియమాలకు తగ్గట్టుగా మనుషులు రూపొందించుకున్న ఈ కఠిన నిబంధనలు లాంగ్ఇయర్బైన్ను ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన పట్టణంగా నిలబెట్టాయి.