నీటిలో బుల్లెట్లు పేల్చే రొయ్య.. చేతిని తుపాకీలా వాడే వింతజీవి గురించి మీకు తెలుసా?
సముద్రంలో జీవించే ఒక చిన్న రొయ్య పిల్ల ఓ చేపను చంపగలదని మీకు తెలుసా? అది కూడా తన చేతిని తుపాకీలా వాడి.. బుల్లెట్ వేగంతో ఏం చేస్తుంది? ఏలా చేస్తుంది? నీటిలో బుల్లెట్లు పేల్చే వింత జీవిగురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం?
నీటిలో బుల్లెట్లు పేల్చే రొయ్య..
సముద్రపు లోతుల్లో ఎన్నో వింత జీవులు ఉంటాయి. చూడటానికి చాలా చిన్నగా, అమాయకంగా కనిపించినా, వాటి ఆత్మరక్షణ విధానం మాత్రం ఎవరినైనా ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అలాంటి ఆసక్తికరమైన జీవులలో తమంచా రొయ్య (Pistol Shrimp) ఒకటి. ఈ రొయ్య తన పంజాను తుపాకిలా ఎలా వాడుతుంది? ఏకంగా బుల్లెట్ వేగాన్ని తలపించే శక్తిని ఎలా ప్రదర్శిస్తుంది.
రొయ్య పంజా — ఒక సహజ తుపాకీ
తమంచా రొయ్య పరిమాణం సాధారణంగా మన చిటికన వేలు అంత మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ దానికున్న ఒక పెద్ద పంజా అచ్చం తుపాకీలా పనిచేస్తుంది. ఏదైనా శత్రువు వేటాడటానికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు, ఈ రొయ్య తన పంజాను వెడల్పుగా తెరిచి 'లోడ్' చేస్తుంది. సరిగ్గా శత్రువు సమీపించిన క్షణంలో ఆ పంజాను అత్యంత వేగంతో మూసి 'క్లాప్' కొడుతుంది.
218 డెసిబల్స్ శబ్దం, షాక్ వేవ్
ఈ రొయ్య పంజా మూసుకునే వేగం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందంటే, అక్కడ విడుదలయ్యే శబ్దం సుమారు 218 డెసిబల్స్ వరకు చేరుకుంటుంది . నీటిలో ఉత్పన్నమయ్యే ఈ తీవ్రమైన శబ్దం, దాంతో పాటు పుట్టే షాక్ వేవ్ (shock wave) వల్ల ఎదురుగా ఉన్న చిన్న చేపలు క్షణాల్లోనే మరణిస్తాయి.
ఆత్మరక్షణ, వేటలో ప్రత్యేకత
సముద్ర గర్భంలో నివసించే తమంచా రొయ్యలకు తమ కంటే పెద్ద జీవుల నుంచి ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో వేగంగా పారిపోవడం కంటే, తన పంజాలోని ప్రత్యేక శక్తితో శత్రువును నిలువరించడం దీని ప్రధాన వ్యూహం. వేటాడేటప్పుడు కూడా ఈ షాక్ వేవ్ను ఉపయోగించి ఎరను కదలకుండా చేసి సులభంగా పట్టుకుంటుంది .
అద్భుత రూపకల్పన
చిన్న శరీర నిర్మాణం ఉన్నప్పటికీ, ప్రకృతి ఈ రొయ్యకు ఇచ్చిన ఆయుధం మాత్రం అసాధారణమైనది. కంటికి చిన్నదిగా కనిపించే తమంచా రొయ్య, తన పంజాతో సృష్టించే శబ్ద తరంగాలు సముద్ర జీవజాలంలోని వింతల గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తిని కలిగిస్తాయి.