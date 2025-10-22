విమానంలో పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉందా.? ఎంత ఖర్చవుతుందో తెలుసా..?
Private Jet: ప్రతీ మనిషి జీవితంలో పెళ్లికి ఉండే ప్రాధాన్యత ఎలాంటిదో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అలాంటి వివాహాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఓ అనుభూతిగా మార్చుకోవాలని ప్రతీ ఒక్కరూ కోరుకుంటారు.
ప్రైవేట్ జెట్లో వివాహం
ప్రైవేట్ జెట్ విమానాల్లో వివాహం చేసుకోవడం ఇటీవల ఒక ట్రెండ్లా మారుతోంది. ప్రైవేట్ విమానాలను వివాహం కోసం బుక్ చేసుకోవడం కేవలం లగ్జరీ అనుభవమే కాదు, ప్రత్యేకత కూడా అవుతుంది. చిన్న టర్బోప్రాప్ జెట్లు గంటకు రూ. 1,50,000 నుంచి రూ. 2,00,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. లైట్ జెట్లు, ఉదాహరణకు సైటేషన్ ముస్తాంగ్, గంటకు రూ. 2,50,000 నుంచి రూ. 4,00,000 వరకు ఉంటాయి. మధ్యస్థ-పరిమాణ జెట్లు గంటకు రూ. 4,00,000 నుంచి రూ. 7,00,000, సూపర్-మధ్యస్థ లేదా పెద్ద జెట్లు, ఉదాహరణకు బాంబార్డియర్ గ్లోబల్ లేదా గల్ఫ్స్ట్రీమ్ G550, గంటకు రూ. 6,00,000 నుంచి రూ. 12,00,000 వరకు ఖర్చవుతాయి.
ప్రయాణ దూరం, ఖర్చు
విమాన అద్దె ఖర్చు కేవలం గంటలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు, దూరం కూడా కీలకం. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తే, ఇంధనానికి ఎక్కువ ఖర్చు వస్తుంది. సిబ్బంది గంటలు ఎక్కువ పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, అలాగే విమానాశ్రయ ల్యాండింగ్, పార్కింగ్ ఫీజులు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ అంశాలు మొత్తం ఖర్చులో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి.
ఇంధనం, విమానం పరిమాణం
విమానాల పరిమాణం, ఇంజిన్ రకం, ఇంధన వినియోగం కూడా ఖర్చును ప్రభావితం చేస్తాయి. పెద్ద జెట్లు ఎక్కువ ఇంధనం వాడతాయి, కాబట్టి గంటకు ఖర్చు పెరుగుతుంది. ఇంధన ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్తో సంబంధం ఉన్నందున, వీటికి హెచ్చుతగ్గులు సాధారణం.
సిబ్బంది ఖర్చులు
ప్రైవేట్ జెట్లో పైలట్, కో-పైలట్, క్యాబిన్ సిబ్బంది ఉంటారు. వారి జీతాలు, భత్యాలు, వసతి ఖర్చులో భాగం. వివాహాల్లో అదనపు సిబ్బంది అవసరం కూడా కలిగి ఉండవచ్చు, ఇది మరింత ఖర్చు పెంచుతుంది.
డిమాండ్, సీజన్, ముందస్తు బుకింగ్
డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముందుగా బుక్ చేసుకోవడం, ఆఫ్-పీక్ తేదీలను ఎంచుకోవడం, ఖర్చును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ విధంగా ప్రైవేట్ జెట్ అద్దె ఖర్చు చాలా అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వీటిలో ప్రధానంగా.. జెట్ రకం, దూరం, ఇంధనం, సిబ్బంది, విమానాశ్రయ ఫీజులు, సీజన్, డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంటాయి.