UPSC Interview Questions : చంద్రుడిని మామా అనే ఎందుకంటాం.. బాబాయ్ అని ఎందుకనమో తెలుసా?
UPSC Interview Questions and Answers: యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూలో అభ్యర్థి ఆలోచనా సామర్థ్యం, స్పష్టత, సమయస్ఫూర్తిని పరీక్షిస్తారు. కొన్నిసార్లు చూడటానికి సులభంగా అనిపించే ప్రశ్నలు అడుగుతారు. అలాంటి కొన్ని ట్రిక్కీ ప్రశ్నలు ఇక్కడ చదవండి.
ప్రశ్న : సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తే, చంద్రుడు ఎక్కడ ఉదయిస్తాడు?
సమాధానం: చంద్రుడు కూడా సూర్యుడిలాగే తూర్పున ఉదయించి పడమర అస్తమిస్తాడు. ఇక్కడ మారేది ఉదయించే స్థానం కాదు భూమి స్థానం. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడం వల్లే ఇలా జరుగుతుంది.
ప్రశ్న : మనసుకి, మెదడుకి తేడా ఏంటి?
సమాధానం: మెదడు (Brain) ఒక భౌతిక అవయవం. ఇది ఆలోచించడం, అర్థం చేసుకోవడం, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చేస్తుంది. మనసు (Mind) భావోద్వేగాలు, కోరికలు, అంతరాత్మకు సంబంధించింది. సులభంగా చెప్పాలంటే మెదడు తర్కిస్తుంది, మనసు అనుభూతి చెందుతుంది.
ప్రశ్న : క్రికెట్లో మీరు ఆడలేని బంతి ఏది?
సమాధానం: క్రికెట్లో నో బాల్ అనేది నిబంధనల ప్రకారం సరైన బంతి కాదు. అందుకే దాన్ని నిజానికి ఆడలేరు.
ప్రశ్న : చందమామను మామ అనే ఎందుకు అంటారు?
సమాధానం: భారత సంస్కృతిలో మామ అంటే అమ్మ తమ్ముడు లేదా అన్న. పిల్లలకు చాలా ఇష్టమైన, ప్రేమ చూపే బంధం ఇది. జానపద కథలు, జోలపాటల్లో చందమామను పిల్లల స్నేహితుడిగా చెప్పారు. ఈ భావోద్వేగ బంధం వల్లే చంద్రుడిని మామ అంటారు, వేరే ఏ బంధంతో పిలవరు.
ప్రశ్న : నీళ్లు తడిగా ఎందుకుంటాయి?
సమాధానం: నిజానికి నీరు స్వయంగా తడిగా ఉండదు, అది ఇతర వస్తువులను తడి చేస్తుంది. నీరు ఏదైనా ఉపరితలంపై పడినప్పుడు, దాని కణాలు ఆ ఉపరితలానికి అంటుకుంటాయి. దీనివల్ల మనకు తేమ, చల్లదనం అనిపిస్తుంది. ఈ అనుభవాన్నే మనం తడి అంటాం.