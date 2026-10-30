Silk Saree: ఒక ఖరీదైన పట్టు చీర నుంచి ఎంత బంగారం తీయవచ్చు?
Silk Saree: ఖరీదైన, నాణ్యమైన పట్టు చీరలో వెండి, బంగారాన్ని వినియోగిస్తారని అంటారు. అది నిజమే అయితే.. ఎంత మోతాదులో వాడతారు? ఒక నాణ్యమైన పట్టు చీర నుంచి ఎంత బంగారాన్ని తీయవచ్చో తెలుసా? ఒక అధ్యయనం ఆ వివరాలను అందిస్తోంది.
పట్టు చీరలో ఉండే బంగారం
పట్టు చీరల ధరలు లక్షల్లో ఉంటాయి. నాణ్యమైన పట్టు చీర నుంచి బంగారం, వెండిని కూడా తీయవచ్చని అంటారు. అయితే ఒక పట్టు చీర నుంచి ఎంత పరిమాణంలో బంగారం వస్తుందో తెలుసా? ఒక అధ్యయనం ప్రకారం పట్టు చీరలో బంగార రంగులో మెరిసే జరీలోనే బంగారం, రాగి, వెండి వంటి లోహాలను కలుపుతారు. ఒక పట్టు చీర నుంచి ముందుగా ఆ మెరిసే జరీ దారాలను వేరు చేయాలి. అలాంటి 240 గ్రాముల జరీ ఉన్న పట్టు చీరలో సగటున 0.22 శాతం బంగారం ఉండే అవకాశం ఉంది.
240 గ్రాముల జరీలో ఎంత బంగారం?
ఒక పట్టు చీరలో 240 గ్రాముల జరీ ఉంటే అందులో 0.22% బంగారం ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. 240 × 0.22 ÷ 100 = 0.528 గ్రాముల బంగారం వస్తుంది. అంటే దాదాపు అర గ్రాము కంటే కొంచెం ఎక్కువ బంగారం వస్తుందన్నమాట. అయితే జరీలో బంగారపు శాతం 0.58% ఉంటే మాత్రం ఏకంగా 1.39 గ్రాముల వరకు బంగారం లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
అన్ని పట్టు చీరల జరీలోనూ బంగారం ఉండాలని లేదు. అసలైన జరీ దారాల తయారీలో వెండి తీగపై బంగారపు పూత పూస్తారు. కొన్ని రకాల్లో రాగి వంటి ఇతర లోహాలను కూడా ఉపయోగిస్తారు. నకిలీ జరీలో ప్లాస్టిక్ ఫాయిల్ లేదా రసాయనాలు ఉంటాయి. కాబట్టి జరీ మెరుస్తున్నంత మాత్రాన అందులో బంగారం ఉందనుకోకూడదు.
జరీ నుంచి బంగారాన్ని వేరు చేసి...
1960 నుండి 1980 మధ్య కాలంలో నేసిన కాంచీపురం, బెనారస్ పట్టు చీరలలో మేలిమి వెండి, బంగారపు పూతను ఎక్కువగా వాడేవారని అంటారు. అయితే పాత చీర అయినంత మాత్రాన ఎక్కువ బంగారం ఉంటుందని చెప్పలేం. నేత రకం, వాడిన జరీ నాణ్యతపైనే అది ఆధారపడి ఉంటుంది.
జరీ నుంచి బంగారాన్ని వేరు చేసే సాంకేతిక ప్రక్రియ అందుబాటులో ఉంది. కానీ కొంత మేర బంగారం వేస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రొసెసింగ్ ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి 240 గ్రాముల జరీ నుంచి ఖచ్చితంగా 0.53 గ్రాముల బంగారం రికవరీ అవుతుందని అనుకోలేం. పాత పట్టు చీరలను కొనే వాళ్లు అందులో ఉండే బంగారం, వెండి కోసమే ఆ వ్యాపారం చేస్తారు.