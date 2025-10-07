Gold Price: బంగారం ధర పెరిగింది.. భర్తలను బెడ్రూంలోకి రానివ్వని భార్యలు
Gold Price: బంగారం ధర భగభగలు భయపెడుతున్నాయి. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ధరలు పెరుగుతున్నాయి. తులం ధర ఏకంగా రూ. లక్షన్నర దాటేసింది. అయితే బంగారం ధరలు ఇప్పుడు భావోద్వేగాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
బంగారం పెరిగినప్పుడల్లా ఇంట్లో తుఫాన్ వాతావరణం
“బంగారం మళ్లీ పెరిగిందట రా!” అని భర్త పేపర్ చదువుతుంటే, భార్య ఇంట్లో చేసే పనిని వదిలి కళ్లు ఎర్రగా చేస్తోంది.
“లాస్ట్ టైమ్ తులం 60 వేలే ఉన్నప్పుడు కొనమంటే తగ్గుతుంది అన్నావ్, ఇప్పుడు లక్షా 50 వేలయింది!” . అప్పుడు బంగారం కొని ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత బాగుండేది.? అంటూ అరిచేసింది.
అంతే, ఆ రాత్రి భర్తకు బెడ్రూంలో ప్రవేశం లేదు.
ఇలా ఇప్పుడు చాలా ఇళ్లలో బంగారం ధర పెరగడం అంటే — ఆర్థిక సమస్య కాదు, భావోద్వేగ తుఫాన్గా మారింది.
భారతీయ మహిళలకు బంగారం అంటే ఆత్మగౌరవం
భారతీయ మహిళలకు బంగారం కేవలం ఆభరణం కాదు, అది ఆత్మగౌరవం, గౌరవానికి ప్రతీక. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, పుట్టినరోజులు — ఏ సందర్భమైనా బంగారం తప్పనిసరి. భర్తల దృష్టిలో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్, కానీ భార్యల దృష్టిలో అది ఆత్మగౌరవాన్ని చాటి చెప్పుకునే వస్తువు. ఇదే భావాల తేడా చాలా కుటుంబాల్లో చిన్న చిన్న గొడవలకు కారణమవుతోంది.
మధ్యతరగతి కుటుంబాల కథలు
విజయవాడ భరత్–సుజాత:
భర్త వేచి చూద్దాం అన్నాడు, ఇప్పుడు ధర పెరిగాక భార్య చల్లగా — “నీ ఆర్థిక జ్ఞానం వల్లే నష్టం” అని తిప్పి చెప్పింది.
తిరుపతి కిరణ్–లక్ష్మి:
లక్ష్మి ప్రతి రోజు రేటు చెక్ చేస్తుంది. భర్త ఆగు అన్నాడు. ఇప్పుడు పెరిగాక “నువ్వు ఆర్థిక నిపుణుడు కాదు, ఆర్థిక భ్రాంతి” అంటుంది.
గుంటూరు రవి–ప్రియ:
“బంగారం లాభం కాదు” అన్న రవి మాటకు, ప్రియ ఇప్పుడు బాగా అయ్యిందా అని సెటైర్గా సమాధానం ఇస్తోంది.
ఇలా ప్రతి ఇంట్లో బంగారం మాట వస్తే చాలు చిన్న సైజ్ యుద్ధమే జరిగింది.
నిపుణుల సూచన – భావం, లెక్క రెండూ ముఖ్యం
మనీ సైకాలజిస్టులు ఏం చెబుతున్నారంటే.. “బంగారం కేవలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు, భద్రతా సూచిక కూడా. భార్యలకు అది గౌరవానికి ప్రతీక.” అందుకే భర్తలు ఒక భాగం బంగారంలో, ఇంకో భాగం ఇతర ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో పెట్టడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. టైమింగ్ కోసం ఎక్కువ వేచి చూస్తే కుటుంబంలో టెన్షన్ పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
బంగారం రేటు పెరిగినా, ప్రేమ తగ్గకూడదు
బంగారం ధర పెరిగిందంటే — భార్యలు తులాలు లెక్కిస్తారు, భర్తలు EMIలు లెక్కిస్తారు. ఒకరికి బంగారం ముఖ్యం, మరొకరికి నెల జీతం ముఖ్యం. కాసేపు గొడవ జరిగినా ఒక కప్పు టీతో సమాధానం అవుతుంది. కానీ మరుసటి రోజు పేపర్లో “బంగారం పెరిగింది” అనే వార్త చదివినప్పుడు మళ్లీ లొల్లి షురూ.