Salary: ఆఫ్రికాలో స్కూల్ టీచర్ల జీతం ఎంత ఉంటుంది? ఫీజులు ఎంత వసూలు చేస్తారో తెలుసా?
Salary: ఆఫ్రికా అనగానే ముందుగా పేదరికం గుర్తుకు వస్తుంది. అక్కడ పరిస్థితుల గురించి యూట్యూబర్లు కళ్లకు కట్టినట్టు నిజాలు చూపిస్తుంటారు. మరి ఆఫ్రికా దేశాల్లో స్కూల్ పిల్లల ఫీజులు ఎంత ఉంటాయి? టీచర్లకు ఎంత శాలరీ ఇస్తారో తెలుసా?
దేశం బాగుండాలి అంటే అందరు చదువుకోవాలి..
పేద దేశాలతో కూడిన ఆఫ్రికా ఖండం ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతోంది. ఆఫ్రికాలో కొన్ని దేశాలు ఇప్పటికే అభివృద్ది చెందాయి. మరికొన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి. కాని కొన్ని దేశాలు మాత్రం దరిద్రంలోనే కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. దేశం బాగుపడాలంటే అక్కడి ప్రజలు చదువుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆఫ్రికాలో స్కూల్స్ ఎలా ఉంటాయి? టీచర్లకు ఎంత జీతం ఇస్తుంటారు? ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల మధ్య తేడా ఏంటి?
స్కూల్ టీచర్ల జీతాలు ఎంత ఉంటాయి?
ఆఫ్రికా పర్యటనలో భాగంగా ఒక యూట్యూబర్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. గాంబియా (Gambia) దేశంలో అక్కడ స్థానిక ప్రజల జీవన విధానం, పిల్లల చదువులు, పాఠశాలల నిర్వహణ , ఉపాధ్యాయుల జీతభత్యాల గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. ఆఫ్రికాలోని ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో విద్యారంగం ఎలా ఉందనే దానిపై ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
గాంబియా వంటి ఆఫ్రికన్ దేశాలలో ఉపాధ్యాయుల జీతాలు పాఠశాల రకాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి. ఒక తెలుగు ట్రావెలర్ స్థానికులతో మాట్లాడినప్పుడు వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో.. కొంత మెరుగైన ఉపాధి ఉన్న చోట టీచర్ల జీతాలు సుమారు 200 డాలర్ల వరకు (స్థానిక కరెన్సీలో సుమారు 10,000 నుండి 15,000 గంబియన్ దలాసి) ఉండగా, కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మాత్రం ఉపాధ్యాయుల వేతనాలు 100 డాలర్లు తక్కువగా ఉంటాయని తేలింది.
స్కూల్ ఫీజులు - విద్యా విధానం
అధికారిక నివేదికల ప్రకారం కూడా ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల సగటు నెలసరి జీతం వారి అనుభవాన్ని బట్టి మారుతూ వస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ప్రైవేట్ ట్యూషన్లపై లేదా ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తోందని సమాచారం. ఆఫ్రికాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రాథమిక విద్యను అందించడానికి ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, మౌలిక వసతుల కొరత కారణంగా ప్రైవేట్, అరబిక్ స్కూల్స్ పాత్ర కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలు తమ పిల్లలను బడికి పంపడానికి నానా తంటాలు పడుతుంటాయి. అయినప్పటికీ, అక్కడి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఆస్తులు ఇవ్వకపోయినా మంచి చదువు చెప్పించడమే ముఖ్యమని భావిస్తారు. ఆఫ్రికాలో ఇప్పటికే చాలామంది పిల్లలు చక్కగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడగలగడం, రాయడం విశేషం.
పేదరికంలోనూ చదువుకు ప్రాధాన్యత
గాంబియాలో తీవ్రమైన పేదరిక పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలు విద్య ద్వారానే తమ భవిష్యత్తును మార్చుకోగలమని గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. సింగిల్ మదర్స్ సైతం కష్టపడి తమ పిల్లలను ప్రైవేట్ లో కానీ.. ప్రభుత్వ స్కూల్స్ కు కానీ పంపిస్తుంటారు. తమ ఆర్ధిక పరిస్థితిని బట్టి స్కూల్ ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. అందులో చాలామంది ఉన్నత చదువులు చదిని వారు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ స్థానిక భాషలతో పాటు అధికారిక భాషగా ఇంగ్లీష్ను బోధిస్తున్నారు. పాఠశాలల్లో సరైన వసతులు లేకపోయినా, పిల్లల్లో చదువుకోవాలనే తపన మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.