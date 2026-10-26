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- Tea Shop: టీ అమ్ముతూ నెలకు రూ.9 లక్షలు సంపాదిస్తున్న వ్యక్తి.. రోజుకు ఎన్ని టీలు అమ్ముతారంటే..
Tea Shop: టీ అమ్ముతూ నెలకు రూ.9 లక్షలు సంపాదిస్తున్న వ్యక్తి.. రోజుకు ఎన్ని టీలు అమ్ముతారంటే..
Tea Shop: టీ షాప్ పెట్టుకుంటే చాలా తక్కువగా చూస్తారు కానీ… ఒక వ్యక్తి టీ అమ్ముతూ నెలకు రూ.9 లక్షల ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాడు. 55 ఏళ్లుగా నడిపిస్తూ టీ కొట్టుతో కూడా విజయం సాధించవచ్చని నిరూపించారు.
నెలకు రూ.9 లక్షలు సంపాదన
టీ షాపుతో ఏం సాధించగలం అనుకునే వారు? ఈ ప్రశ్నకు తమిళనాడులోని శర్మ కేఫ్ రెస్టారెంట్ (Sharma Cafe Restaurant) ఓనర్ అవుననే సమాధానం చెబుతున్నాడు. ఈ టీ కొట్టు ద్వారా నెలకు సుమారు రూ.9 లక్షల ఆదాయం వస్తోందని ఆయన చెప్పాడు. ఈ షాపును 55-56 ఏళ్లుగా నడుపుతున్నారు. రోజుకు దాదాపు 3,000 కప్పుల టీ అమ్ముతారు. ఒక టీ ధర రూ.10 వేసుకున్నా, రోజుకు రూ.30,000 వరకు సేల్స్ ఉంటాయి.
అయితే, రోజువారీ ఆదాయం రూ.25,000 నుంచి రూ.30,000 వరకు ఉంటుందని ఓనర్ చెప్పాడు. అంటే 30 రోజులకు రూ.7.5 లక్షల నుంచి రూ.9 లక్షల వరకు వ్యాపారం జరుగుతుంది.
ఏకధాటిగా నడుస్తున్న టీ కొట్టు
టీ కొట్టు పెట్టడం చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. కానీ, ఏళ్ల తరబడి దాన్ని నడపాలంటే కస్టమర్ల నమ్మకం, రుచిలో మార్పు రాకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
శర్మ కేఫ్ రెస్టారెంట్ 55 నుంచి 56 ఏళ్లుగా నడుస్తోందని ఓనర్ చెప్పాడు. ఇన్నేళ్లుగా షాపును ఎలా నడుపుతున్నారని అడిగితే.. కస్టమర్లకు ఎప్పుడూ మంచి క్వాలిటీ టీ ఇవ్వడమే తమ సీక్రెట్ అని ఆయన అన్నాడు.
కేవలం వచ్చే ఆదాయాన్ని బట్టి ఒక వ్యాపారం సక్సెస్ అయిందని చెప్పలేం. కస్టమర్లను నిలబెట్టుకోవడం, క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం, పనివాళ్లను చూసుకోవడం కూడా బిజినెస్లో కీలకమే.
చిన్న వ్యాపారమైనా సరే, ఏళ్ల తరబడి సక్సెస్ఫుల్గా నడపొచ్చు అనడానికి ఈ టీ కొట్టే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
30 నుంచి 35 మంది పనివాళ్లు
ఈ టీ కొట్టులో ఆశ్చర్యపరిచే మరో విషయం ఏంటంటే.. ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ల సంఖ్య. తమ షాపులో సుమారు 30 నుంచి 35 మంది దాకా పనిచేస్తున్నారని ఓనర్ చెప్పాడు.
రోజుకు వేల కొద్దీ టీలు అమ్మాలంటే, కేవలం టీ పెట్టడం మాత్రమే కాదు.. కస్టమర్లకు సర్వ్ చేయడం, సరుకులు తెచ్చుకోవడం, క్యాష్ కౌంటర్ చూసుకోవడం, షాపును శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం లాంటి పనులు చాలా ఉంటాయి.
ఇంత పెద్ద వ్యాపారాన్ని ఒక్కరే చూసుకోవడం అసాధ్యం. అందుకే పనివాళ్లను సమన్వయం చేసుకుంటూ రోజువారీ పనులను చక్కబెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
అయితే, షాపు మొత్తం ఆదాయం, పనివాళ్ల జీతాలు, ఇతర ఖర్చుల లెక్కలు పూర్తిగా బయటకు రాలేదు. కాబట్టి, అసలు లాభం ఎంతనేది కచ్చితంగా చెప్పలేం.