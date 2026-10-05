4F Crisis : ఇండియాకు 4F సంక్షోభం తప్పదా..? ఇంతకీ ఏమిటీ క్రైసిస్, దీనివల్ల నష్టాలేంటి?
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై విదేశీ వ్యవహారాల ప్రభావం పడుతోందా? అంటే విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ అవుననే అంటున్నారు. ఆయన తాజాగా ప్రపంచాన్ని ‘4F సంక్షోభం' వెంటాడుతుందంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
భవిష్యత్ లో ఆర్థిక సంక్షోభం తప్పదా?
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరోసారి తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయా? అంటే అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది. ఆహారం, ఇంధనం, ఎరువులు, ఆర్థిక వ్యవస్థ.. ఈ నాలుగు రంగాల్లో ఒకేసారి సమస్యలు తలెత్తితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాల ముందు ఇలాంటి సవాళ్లు ఉన్నాయని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ హెచ్చరించారు. అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో జరిగిన ఏషియా సొసైటీ సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన.. ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న పరిణామాలను ప్రస్తావిస్తూ ‘4F సంక్షోభం’ గురించి హెచ్చరికలు చేశారు.
ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అంటే గ్లోబల్ సౌత్ ఈ పరిణామాలతో మరింత ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని ఆయన సూచించారు. యుద్ధాలు, సరఫరా వ్యవస్థల్లో అంతరాయాలు, ఇంధన ధరల అస్థిరత, ఎరువుల కొరత, వాతావరణ పరిస్థితులు వంటి అంశాలు ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ పరిస్థితులు కొనసాగితే ధరల పెరుగుదల నుంచి ఆర్థిక మందగమనం వరకు అనేక సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని జయశంకర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అసలు 4F సంక్షోభం అంటే ఏమిటి?
‘4F సంక్షోభం (4F Crisis)’ అనే పదంలో నాలుగు కీలక అంశాలు ఉన్నాయి. అవే Food (అహారం), Fuel (ఇంధనం), Fertiliser (ఎరువులు), Finance (ఆర్థిక వ్యవస్థ)...ఇవి విడివిడిగా కనిపించినప్పటికీ వాస్తవానికి ఒకదానిపై మరొకటి ఆధారపడి ఉంటాయి.
ఉదాహరణకు ఇంధన ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దీంతో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలు పెరుగుతాయి. మరోవైపు ఎరువుల ధరలు పెరిగితే రైతుల సాగు వ్యయం పెరుగుతుంది. ఎరువుల లభ్యత తగ్గితే పంట దిగుబడులపై ప్రభావం పడవచ్చు. ఆహార ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేసేందుకు వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. చివరకు పెట్టుబడులు, వినియోగం, ఆర్థిక వృద్ధి మందగించవచ్చు.అందుకే ఈ నాలుగు అంశాలను కలిపి ‘4F సంక్షోభం’గా పేర్కొంటున్నారు.
1. Food.. ఆహార సంక్షోభం ఎందుకు రావచ్చు?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ప్రజల జీవనం వ్యవసాయం, ఆహార సరఫరాపై ఆధారపడి ఉంది. అయితే యుద్ధాలు, వాతావరణ మార్పులు, కరవు, వరదలు, పంటల దిగుబడుల్లో మార్పులు వంటి పరిణామాలు ఆహార ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేయవచ్చు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వంటి అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఇప్పటికే ప్రపంచ ఆహార సరఫరా వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపాయి. ముఖ్యంగా ధాన్యాలు, నూనెగింజలు, ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో అంతరాయాలు ఏర్పడితే దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలకు సమస్యలు పెరుగుతాయి.
ఇదే సమయంలో సూపర్ ఎల్ నినో వంటి వాతావరణ పరిస్థితులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణ వర్షపాతాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి. వర్షాభావం ఎక్కువైతే పంటల ఉత్పత్తి తగ్గవచ్చు. ఫలితంగా ఆహార పదార్థాల ధరలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది.
2. Fuel.. ఇంధన ధరలు పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది?
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు చమురు, సహజ వాయువు వంటి ఇంధన వనరులు చాలా కీలకం. రవాణా నుంచి పరిశ్రమల వరకు అనేక రంగాలు ఇంధనంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అంతర్జాతీయంగా యుద్ధాలు, ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు చమురు సరఫరాపై అనిశ్చితి ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు తీవ్రంగా మారితే ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లలో ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర పెరిగితే దాని ప్రభావం కేవలం పెట్రోల్, డీజిల్పైనే ఉండదు. సరుకుల రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పరిశ్రమల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది. చివరకు ఆ భారాన్ని వినియోగదారులపైకి బదిలీ చేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అంటే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా పెరగవచ్చు.
3. Fertiliser.. ఎరువుల కొరత ఎందుకు ప్రమాదకరం?
వ్యవసాయానికి ఎరువులు అత్యంత ముఖ్యమైన ఇన్పుట్. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పంటల దిగుబడులకు కీలకం. ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎరువుల ఉత్పత్తి, సరఫరా అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. యుద్ధాలు, ఇంధన ధరల పెరుగుదల, ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో సమస్యలు లేదా వాణిజ్య ఆంక్షలు వంటి కారణాలతో ఎరువుల ధరలు పెరగవచ్చు. సరఫరా తగ్గితే రైతులకు అవి అందుబాటులో ఉండటం కూడా కష్టమవుతుంది.
ఇది వ్యవసాయ రంగంపై రెండు రకాలుగా ప్రభావం చూపుతుంది. ఒకవైపు రైతుల సాగు ఖర్చు పెరుగుతుంది. మరోవైపు ఎరువుల వినియోగం తగ్గితే పంట దిగుబడులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. చివరకు ఆహార ధరలపై కూడా దీని ప్రభావం కనిపించవచ్చు.
4. Finance.. ఆర్థిక సంక్షోభం అంటే ఏమిటి?
ఆర్థిక సంక్షోభం అంటే ఒక దేశం లేదా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు తీవ్రంగా దెబ్బతినే పరిస్థితి. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో సమస్యలు, పెట్టుబడుల భారీ ఉపసంహరణ, మార్కెట్లలో తీవ్ర పతనం, నిరుద్యోగం పెరగడం, వ్యాపారాలు మూతపడటం, రుణాలు అందుబాటులో లేకపోవడం వంటి పరిణామాలు ఆర్థిక సంక్షోభానికి దారితీయవచ్చు.
అయితే ‘ఆర్థిక మందగమనం’ (Economic Slowdown), ‘ఆర్థిక సంక్షోభం’ (Economic Crisis) రెండూ ఒకటే కాదు. ఆర్థిక మందగమనంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి వేగం తగ్గుతుంది. కానీ సంక్షోభం మరింత తీవ్రమైన దశ. ఇందులో ఆర్థిక వ్యవస్థలోని కీలక రంగాలే ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇప్పుడు ఆర్థిక సంక్షోభం భయం ఎందుకు?
ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే అనేక అంశాలు ఒకేసారి కనిపిస్తున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న యుద్ధాలు, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, ఇంధన మార్కెట్లలో అస్థిరత, సరఫరా గొలుసుల్లో అంతరాయాలు, వాతావరణ మార్పులు వంటి పరిణామాలు ప్రపంచ దేశాలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక సమస్య మరో సమస్యను మరింత తీవ్రం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఇంధన ధరలు పెరిగితే రవాణా, ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అదే సమయంలో ఎరువుల ధరలు పెరిగి వ్యవసాయ వ్యయం కూడా పెరిగితే ఆహార ధరలు పెరగవచ్చు.
ఆహారం, ఇంధనం వంటి నిత్యావసర రంగాల్లో ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం అధికమవుతుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించేందుకు కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువ కాలం అధిక స్థాయిలో ఉంచాల్సి రావచ్చు. దీంతో రుణాలు ఖరీదవుతాయి. కంపెనీల పెట్టుబడులు, ప్రజల వినియోగం తగ్గవచ్చు. ఈ పరిణామాలన్నీ ఆర్థిక వృద్ధిపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
ఎల్ నినో కూడా సమస్యను పెంచుతుందా?
వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా 4F సంక్షోభంలో కీలక పాత్ర పోషించగలవు. ఎల్ నినో ప్రభావం వల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం తగ్గడం లేదా వాతావరణ పరిస్థితుల్లో అసాధారణ మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వర్షాభావం ఎక్కువైతే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. పంటల ఉత్పత్తి తగ్గితే ఆహార సరఫరా తగ్గి ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యవసాయ ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల రైతుల ఆదాయంపై కూడా ప్రభావం పడవచ్చు. అందువల్ల వాతావరణ సంక్షోభం ఆహార భద్రతతో పాటు ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా ప్రభావితం చేయగలదు.
అయితే ఏదైనా నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో ఎల్ నినో ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుంది, ఎంత మేరకు వర్షపాతం తగ్గుతుంది, పంటలపై దాని ప్రభావం ఎంత ఉంటుందనే విషయాలు శాస్త్రీయ వాతావరణ అంచనాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
సామాన్య ప్రజలపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
4F సంక్షోభం అనేది కేవలం ప్రభుత్వాలు లేదా ఆర్థిక మార్కెట్లకు సంబంధించిన విషయం కాదు. చివరకు దాని ప్రభావం సామాన్య ప్రజల జీవితాల్లో కనిపించవచ్చు. ఇంధన ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఎరువుల ధరలు పెరిగితే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది. ఆహార ఉత్పత్తి తగ్గితే కూరగాయలు, ధాన్యాలు, ఇతర నిత్యావసరాల ధరలు పెరగవచ్చు. మరోవైపు ద్రవ్యోల్బణం అధికంగా ఉంటే కుటుంబాల నెలవారీ బడ్జెట్పై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
అదే సమయంలో వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటే గృహ, వాహన, వ్యాపార రుణాలపై చెల్లించాల్సిన వడ్డీ భారం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. పెట్టుబడులు తగ్గితే కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టి మందగించవచ్చు. ఇలా 4Fలోని ఒక్కో అంశం చివరకు సామాన్యుడి జీవన వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
పరిష్కారం ఏమిటి?
ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలంటే ఒక్క దేశం మాత్రమే చర్యలు తీసుకోవడం సరిపోదు. అంతర్జాతీయ సహకారం, బలమైన సరఫరా వ్యవస్థలు, ప్రత్యామ్నాయ వాణిజ్య మార్గాలు, ఆహార నిల్వలు, ఇంధన భద్రత, ఎరువుల సరఫరా వంటి అంశాలపై దేశాలు ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రపంచంలోని ఒక ప్రాంతంలో యుద్ధం లేదా ప్రకృతి వైపరీత్యం జరిగినప్పుడు దాని ప్రభావం మిగతా దేశాలకు వెంటనే వ్యాపించకుండా సరఫరా గొలుసులను విస్తరించుకోవడం కీలకం. ఒకే దేశం లేదా ఒకే ప్రాంతంపై అధికంగా ఆధారపడకుండా ప్రత్యామ్నాయ వనరులను అభివృద్ధి చేసుకోవడం కూడా అవసరం.
4F సంక్షోభం ఎందుకు ముఖ్యమైన హెచ్చరిక?
‘4F Crisis’ అనే పదం నాలుగు వేర్వేరు సమస్యలను మాత్రమే సూచించదు. ఒక సమస్య మరో సమస్యను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక విధమైన ఫ్రేమ్వర్క్గా చూడవచ్చు.
Fuel పెరిగితే → రవాణా, ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
Fertiliser సమస్య వస్తే → వ్యవసాయ వ్యయం, పంట దిగుబడులపై ప్రభావం పడవచ్చు.
Food ధరలు పెరిగితే → ద్రవ్యోల్బణం పెరగవచ్చు.
Financeపై ఒత్తిడి పెరిగితే → పెట్టుబడులు, వినియోగం, ఆర్థిక వృద్ధి మందగించవచ్చు.
అందుకే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను విడివిడిగా కాకుండా పరస్పరం అనుసంధానమైన సమస్యలుగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది.విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ హెచ్చరికలోని ప్రధాన అంశం కూడా ఇదే. భవిష్యత్తులో సంక్షోభాలు వచ్చిన తర్వాత స్పందించడం కంటే ముందుగానే బలమైన సరఫరా వ్యవస్థలు, వాణిజ్య మార్గాలు, ఆహార-ఇంధన భద్రతను ఏర్పాటు చేసుకోవడం అత్యంత కీలకం.