Toxic Trailer: ముహూర్తం ఫిక్స్.. యశ్ 'టాక్సిక్' ట్రైలర్.. రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడంటే?
యశ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్'. ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్ రిలీజ్ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమా గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
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Image Credit : Instagram
టాక్సిక్ ట్రైలర్ రిలీజ్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్..
అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుదా అని ఎదురుచూస్తున్న టాక్సీక్ ట్రైలర్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్ అయ్యింది. KVN ప్రొడక్షన్స్ తమ అధికారిక సోషల్ మీడియా ద్వారా టాక్సిక్ ట్రైలర్ను ఆగస్టు 8, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఆగస్టు 26న సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుండగా, కౌంట్డౌన్ మెసేజ్తో ఈ ప్రకటన ఇచ్చి అంచనాలు పెంచేసింది. ఈ ట్రైలర్ సినిమాలోని యాక్షన్ ప్రపంచాన్ని, పాత్రలను ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గర చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
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Image Credit : X
టాక్సిక్ లో భారీ తారాగణం..
ఈ సినిమాలో భారతీయ సినిమాలోని పెద్ద నటులు చాలామందే ఉన్నారు. యశ్ ఇందులో రాయ, రూమీ (టికెట్) అనే డ్యూయల్ రోల్స్లో కనిపిస్తాడని సమాచారం. కియారా అద్వానీ 'నాడియా'గా, నయనతార 'గంగ' పాత్రలో నటిస్తున్నారు. హ్యూమా ఖురేషి (ఎలిజబెత్), తారా సుతారియా (రెబెక్కా), రుక్మిణి వసంత్ (మెల్లిసా) కీలక పాత్రల్లో ఉన్నారు. అక్షయ్ ఒబెరాయ్, డారెల్ డి'సిల్వా, సుదేవ్ నాయర్, బాలాజీ మనోహర్ కూడా ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. KVN ప్రొడక్షన్స్ కింద వెంకట్ కె. నారాయణ, యశ్ సొంత బ్యానర్ మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి.
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Image Credit : X
టాక్సీక్ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాకు రాజీవ్ రవి సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. రవి బస్రూర్ సంగీతం, ఉజ్వల్ కులకర్ణి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు. టి.పి. అబిద్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేయగా, కునాల్ శర్మ సౌండ్ డిజైన్ను పర్యవేక్షించారు. జేజే పెర్రీ, అన్బరివ్, కెచా ఖంఫక్డీ, అమృత్ సింగ్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన టీమ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను డిజైన్ చేసింది. గణేష్ ఆచార్య, ఇమ్రాన్ సర్దారియా, ఎ. హర్ష కొరియోగ్రఫీ చేశారు. మనీష్ మల్హోత్రా, సానియా సర్దారియా, షలీనా నతానీ, నేహా ఆర్. బజాజ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ చేశారు. DNEG విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అందిస్తోంది. ఆగస్టు 8న ట్రైలర్, ఆగస్టు 26న సినిమా రిలీజ్తో 'టాక్సిక్' 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలవనుంది.
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