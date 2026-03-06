- Home
- Ajith Jyothika: స్టార్ హీరో భార్యతో వరుస సూపర్ హిట్లు కొట్టిన నటుడు..పెళ్లి తర్వాత ఈ కాంబో సెట్ అవుతుందా ?
తలా అజిత్ కుమార్, జ్యోతిక లది హిట్ పెయిర్. వీరిద్దరూ కలసి గతంలో అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు. వీరిద్దరి కాంబో కోసం అభిమానులు మళ్ళీ ఎదురుచూస్తున్నారు.
అజిత్ కుమార్, జ్యోతిక క్రేజీ కాంబో
తమిళ సినిమాకు తల అజిత్ కుమార్, జ్యోతిక ఒక క్రేజీ కాంబో. 2000ల ప్రారంభంలో వీళ్లిద్దరూ కలిసి ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ ప్రేమకథా చిత్రాల్లో నటించారు. 90ల కిడ్స్కు వీళ్లది ఫేవరెట్ జంట. వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ అద్భుతంగా వర్కవుట్ అయ్యేది. నిజ జీవితంలోనూ వీళ్లిద్దరూ మంచి స్నేహితులు.
అజిత్, జ్యోతిక కలిసి నటించిన సినిమాలు
వీళ్లిద్దరి జీవితాల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన ஒற்றுమ ఉంది. అజిత్ కుమార్ తనతో నటించిన షాలినిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. జ్యోతిక కూడా తన కో-స్టార్ సూర్యను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇద్దరికీ ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు ఉన్నారు. ఇలా వాళ్ల జీవితాలు కూడా ఒకేలా సాగుతుండటం విశేషం.
జ్యోతిక పర్ఫెక్ట్ జోడీ
తల అజిత్ కుమార్ గురించి తమిళనాడులోనే కాదు, పాన్ ఇండియా సినిమాలతో దేశవ్యాప్తంగా తెలుసు. కార్ రేసింగ్ వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన ఫేమస్. నటనలో, వ్యక్తిత్వంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. తోటి నటీనటులతో ఎంతో గౌరవంగా ఉంటారు. 90లలో స్టైల్, అందంలో అజిత్ను కొట్టేవాళ్లే లేరు. ఆయనకు జ్యోతిక పర్ఫెక్ట్ జోడీగా నిలిచారు.
'వాలి' సినిమాతో తమిళంలో
జ్యోతిక అక్టోబర్ 18, 1978న ముంబైలో పుట్టారు. నటిగా, నిర్మాతగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. 1997లో బాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చినా, 1999లో 'వాలి' సినిమాతో తమిళంలో అడుగుపెట్టారు. 'ఖుషి', 'చంద్రముఖి' వంటి హిట్లతో స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యారు. 2006లో నటుడు సూర్యను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక, 2015లో '36 వయదినిలే' సినిమాతో గ్రాండ్ రీఎంట్రీ ఇచ్చారు.
జ్యోతిక చలాకీతనం
వాలి (1999): ఇది జ్యోతికకు తొలి తమిళ సినిమా. ఇందులో సిమ్రాన్ హీరోయిన్ అయినా, జ్యోతిక ఓ కీలక పాత్రలో నటించారు. సోనా అనే పాత్రలో కనిపించారు. ఈ సినిమాలోని ఓ పాట సూపర్ హిట్ అయ్యింది. సినిమా కూడా బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధించింది.ముగవరీ (2000): మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలనుకునే ఓ యువకుడి కథ ఇది. ఇందులో అజిత్ సహజ నటన, జ్యోతిక చలాకీతనం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ సినిమా పాటలు ఇప్పటికీ సూపర్ హిట్టే.
పూవెల్లమ్ ఉన్ వాసమ్ (Poovellam Un Vaasam - 2001)
పూవెల్లమ్ ఉన్ వాసమ్ (2001): రెండు కుటుంబాల మధ్య స్నేహం, ప్రేమ నేపథ్యంలో సాగే సినిమా ఇది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను బాగా ఆకట్టుకుంది. అజిత్కు ఇది మంచి కమర్షియల్ హిట్గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలోని ఓ పాట పెద్ద హిట్ అయ్యింది.రాజా (2002): ఈ యాక్షన్, లవ్ ఎంటర్టైనర్లో కూడా అజిత్-జ్యోతిక జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా కూడా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది.
