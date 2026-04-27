భానుమతి రూ. 60 వేల చీరలు కొని బిల్లు ప్రొడ్యూసర్కి పంపింది.. ఒళ్లు మండిన నిర్మాత ఏం చేశాడంటే.?
Bhanumathi: తెలుగు సినీ చరిత్రలో భానుమతి, సావిత్రి ఇద్దరూ అగ్ర నటీమణులే. అయితే, భానుమతి కొన్ని సినిమాలను వదులుకోవడం వల్లే సావిత్రికి అద్భుతమైన అవకాశాలు దక్కాయని, అవే ఆమెను 'మహానటి'ని చేశాయని రచయిత కనగాల ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
భానుమతి యాటిట్యూడ్:
తెలుగు వెండితెరపై భానుమతి ఒక ధృవతార. ఆమె నటనలోనే కాదు, వ్యక్తిత్వంలోనూ ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసం ఉండేది. "నేను హీరోలతో చేయలేదు, వారే నాతో చేశారు" అని చెప్పేంత ధైర్యం ఆమె సొంతం. ఆమె యాటిట్యూడ్ కొందరికి గర్వంగా అనిపించినా, అది ఆమె సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అని సన్నిహితులు చెబుతుంటారు.
మిస్సమ్మ మలుపు:
'మిస్సమ్మ' సినిమా సెట్స్లో జరిగిన చిన్న వివాదం సావిత్రి జీవితాన్ని మార్చేసింది. సమయపాలన విషయంలో నిర్మాత చక్రపాణితో వచ్చిన విబేధాల వల్ల భానుమతి ఈ క్లాసిక్ సినిమాను వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ స్థానంలో వచ్చిన సావిత్రి తన అద్భుత నటనతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్థులను చేశారు. ఒక నటి వదులుకున్న అవకాశం మరొకరిని మహానటిని చేసిన క్షణం ఇది.
దేవదాసు - పార్వతి:
'దేవదాసు' సినిమాలో పార్వతి పాత్రకు కూడా ముందుగా భానుమతినే ఎంపిక చేశారు. ఏఎన్ఆర్ సరసన ఆమె నటిస్తే ఆ సినిమా మరోలా ఉండేదని అప్పట్లో అనుకునేవారు. కానీ ఇక్కడ కూడా సావిత్రికే అవకాశం దక్కింది. దేవదాసులో సావిత్రి నటన అజరామరంగా నిలిచిపోయింది. భానుమతి నటిస్తే తన వ్యక్తిత్వమే కనిపిస్తుందని, సావిత్రి నటిస్తే ఆ పాత్ర కనిపిస్తుందని రచయిత కనగాల విశ్లేషించారు.
చీరల బిల్లు వివాదం:
'పండంటి కాపురం' సినిమా కోసం భానుమతి చేసిన కాస్ట్యూమ్స్ షాపింగ్ అప్పట్లో పెద్ద సంచలనం. రాణి పాత్ర కోసం ఆమె కొన్న చీరల బిల్లు రూ. 60,000 దాటడంతో నిర్మాతలు కృష్ణ, ప్రభాకర్ రెడ్డి హడలిపోయారు. అంత ఖర్చు భరించలేక ఆమెను పక్కన పెట్టి జమునని తీసుకున్నారు.
మనస్ఫూర్తిగా మెచ్చుకునేవారు..
ఎన్ని వివాదాలు ఉన్నా, సావిత్రి నటనను భానుమతి మనస్ఫూర్తిగా మెచ్చుకునేవారు. "నాకు ఆ అవకాశం రాకపోయినా పర్వాలేదు, తెలుగు తెరకు ఒక మంచి నటి దొరికింది" అని సావిత్రిని అభినందించిన భానుమతి మనసు ఎంతో గొప్పది. వీరిద్దరి పోటీ తెలుగు సినిమాకు ఒక సువర్ణ యుగాన్ని అందించింది.