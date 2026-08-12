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- Agnipariksha: బిగ్ బాస్ గెలిచి రెండేళ్లు కనిపించకుండా పోయావ్, అవమానించిన అతడికి చుక్కలు చూపించిన అభిజీత్
Agnipariksha: బిగ్ బాస్ గెలిచి రెండేళ్లు కనిపించకుండా పోయావ్, అవమానించిన అతడికి చుక్కలు చూపించిన అభిజీత్
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కి రంగం సిద్ధం అయింది. బిగ్ బాస్ షోకి ముందుగా సందడి చేసే బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్ష లాంచ్ కి అఫీషియల్ డేట్ వచ్చేసింది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Bigg Boss Agnipariksha
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 హంగామా ప్రారంభం కాబోతోంది. బిగ్ బాస్ కి ముందు జరగబోయే బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకి సంబంధించిన ప్రకటన వచ్చేసింది. బిగ్ బాస్ పరీక్ష ప్రోమోను స్టార్ మా సంస్థ రిలీజ్ చేసింది. గత సీజన్ లో బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష జడ్జీలు పాల్గొన్న హీరో అభిజీత్, నవదీప్, బిందు మాధవి ఈ సీజన్ కి కూడా జడ్జీలుగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.
ప్రోమోలో శ్రీముఖిపై నవదీప్ సెటైర్లు
తాజాగా రిలీజ్ అయిన ప్రోమో బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్షపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎప్పటిలాగే సోషల్ మీడియాలో కాస్తో కూస్తో పాపులారిటీ ఉన్న వారికి బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షలో ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. కొందరు కామనర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఓ కంటెస్టెంట్ ఎంట్రీ ఇవ్వగానే షర్ట్ విప్పి తన కండలు ప్రదర్శించారు. హోస్ట్ గా ఉన్న శ్రీముఖి వంక నవదీప్ చూస్తూ.. నువ్వు హ్యాపీ కదా శ్రీముఖి అని సెటైర్లు వేశారు. శ్రీముఖి నవ్వేసింది.
సీజన్ 10లో ఛాన్స్ కోసం పోటీ
ఫోక్ సింగర్ ఝాన్సీ కూడా బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షలో అవకాశం అందుకున్నారు. ప్రాణం ఉన్నంత వరకు వ్యవసాయాన్ని, పాటని వదలను అని ఝాన్సీ చెబుతోంది. నీలాంటి వాళ్ళ కథ అందరికీ తెలియాలి.. ఇదిగో గ్రీన్ అంటూ నవదీప్ ఆమెకి గ్రీన్ ఫ్లాగ్ ఇచ్చారు. అంటే ఆమెకి నవదీప్ సపోర్ట్ లభించినట్లే. బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షలో అన్నీ టాస్కులు కంప్లీట్ చేస్తే సింగర్ ఝాన్సీ బిగ్ బాస్ సీజన్ 10 కంటెస్టెంట్ గా అవకాశం అందుకోవచ్చు.
నవదీప్ కి ఐ లవ్యూ చెప్పిన అమ్మాయి
మరో కంటెస్టెంట్ రాగానే తెలుగుని లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి రాస్తూ తన ట్యాలెంట్ చూపించింది. నవదీప్ ఫిదా అయ్యారు. దీనితో ఆమె మాట్లాడుతూ చందమామ సినిమాలో నా చందమామ నవదీప్ గారు. ఐ లవ్ యు సార్ అని చెప్పింది. నవదీప్ కూడా ఐ లవ్ యువర్ స్టోరీ అని చెప్పారు. సార్ నాక్కూడా ఐ లవ్ యు చెప్పారు. కట్ చేసుకుని వేసుకోండి అంటూ ఫన్నీగా మాట్లాడింది.
అభిజీత్ కి అవమానం
అసలు సీరియస్ మ్యాటర్ ప్రోమో చివర్లో దాచారు. ఓ కంటెస్టెంట్ తో జడ్జీలకు వాగ్వాదం జరిగింది. అతడు ఏకంగా అభిజీత్ పైనే సెటైర్లు వేశారు. అభిజీత్ ని అవహేళనగా మాట్లాడారు. అభిజీత్ అన్నే బిగ్ బాస్ గెలిచిన తర్వాత కూడా రెండేళ్లు కనిపించకుండా పోయాడు అని నోరు జారాడు. అభిజీత్ కి తీవ్రంగా కోపం వచ్చింది. నాకు ఇంకేం పనులు లేవనుకుంటున్నావా ? ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ నువ్వు. నీ లాంటి వాడిని అస్సలు బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి పంపను అంటూ అభిజీత్ రెడ్ ఫ్లాగ్ చూపించారు. మొత్తంగా బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష లో ఫన్ తో పాటు ఉత్కంఠ రేకెత్తించే సీరియస్ అంశాలు కూడా ఉండబోతున్నాయి. ఆగష్టు 15న బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష ప్రారంభం కానుంది.