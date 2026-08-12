- Home
- Entertainment
- Rukmini Vasanth: యశ్, ఎన్టీఆర్ తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్... కన్నడ బ్యూటీ రచ్చ వేరే లెవల్
Rukmini Vasanth: యశ్, ఎన్టీఆర్ తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్... కన్నడ బ్యూటీ రచ్చ వేరే లెవల్
కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి రుక్మిణి వసంత్, ఇప్పుడు పాన్-ఇండియా స్థాయిలో వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్నారు. ఆమె చేతిలో ఇప్పుడు క్రేజీ లైనప్ ఉంది.
పాన్-ఇండియా స్థాయిలో సత్తా
కన్నడ చిత్రసీమలో తనదైన ముద్ర వేసిన నటి రుక్మిణి వసంత్, ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో సందడి చేస్తున్నారు. విభిన్నమైన పాత్రలు, సహజ నటనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ఈ బ్యూటీ, ప్రస్తుతం పలు క్రేజీ ప్రాజెక్టుల్లో భాగమయ్యారు. సప్త సాగరములు దాటి మూవీతో పాపులర్ అయిన ఈ అమ్మడు `కాంతార 2`తో పాన్ ఇండియా క్రేజ్ని సొంతం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇండియా వైడ్గా హాట్ కేక్గా మారిపోయారు.
‘బీర్బల్’తో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ
‘సప్త సాగరదాచె ఎల్లో’తో బిగ్ బ్రేక్!
‘కాంతార: చాప్టర్ 1’తో పాన్-ఇండియా గుర్తింపు
హోంబాలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన 'కాంతార: చాప్టర్ 1'లో కూడా రుక్మిణి వసంత్ కీలక పాత్రలో కనిపించి మెప్పించారు. తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ సినిమాతో ఆమె పాపులారిటీ మరింతగా పెరిగింది. ఇదే సమయంలో, నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ సరసన 'అప్పుడో ఇప్పుడో ఎప్పుడో' సినిమాతో ఆమె తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయమయ్యారు.
యశ్ ‘టాక్సిక్’లోనూ రుక్మిణి!
రుక్మిణి వసంత్ చేతిలో ఉన్న క్రేజీ ప్రాజెక్టులలో రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' కూడా ఒకటి. భారీ అంచనాలున్న ఈ సినిమాలో రుక్మిణి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సినిమా విడుదలయ్యాక ఆమె పాత్రకు మరింత గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమా ఈ నెలలోనే ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతుంది.
జూ.ఎన్టీఆర్తోనూ భారీ సినిమా!
రుక్మిణి వసంత్ సినీ ప్రయాణం ఇక్కడితో ఆగలేదు. మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ జూ.ఎన్టీఆర్ హీరోగా రూపొందుతున్న 'డ్రాగన్' సినిమాలోనూ ఆమె నటిస్తున్నారు. ఒకవైపు యశ్తో 'టాక్సిక్', మరోవైపు జూ.ఎన్టీఆర్తో 'డ్రాగన్'... ఇలా వరుసగా పెద్ద సినిమాలు రుక్మిణి చేతికి వస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళం, హిందీ పరిశ్రమల నుంచి ఆఫర్లు క్యూ కడుతున్నాయట. బాలీవుడ్ నుంచి ఆమెకి ఆఫర్లు వస్తున్నట్టు సమాచారం.