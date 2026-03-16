Pawan Kalyan: రూ. 22 కోట్లు పెట్టి పవన్ కళ్యాణ్తో అడ్వెంచర్ సినిమా తీయాలనుకున్నా.. ఆగిపోవడానికి కారణం అదే
Pawan Kalyan: దర్శకుడు వీరశంకర్ ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పవన్ కళ్యాణ్తో తనకున్న అనుబంధాన్ని, వారిద్దరూ కలిసి చేయాలనుకున్న భారీ ప్రాజెక్టుల గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన మొదటి సినిమా చూసి..
పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆయనతో సినిమా చేయాలని ప్రతి దర్శకుడు కలలు కంటారు. అయితే, 'గుడుంబా శంకర్' డైరెక్టర్ వీరశంకర్ పవన్ కోసం కేవలం ఒక కమర్షియల్ సినిమానే కాకుండా, చరిత్రలో నిలిచిపోయే అడ్వెంచర్, పీరియాడిక్ కథలను సిద్ధం చేశారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆ సినిమాలు ఎందుకు పట్టాలెక్కలేదో ఆయన వివరించారు.
అడ్వెంచర్ డ్రామా 'టైగర్ సీతారాముడు':
పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్కు సరిపోయేలా 'టైగర్ సీతారాముడు' అనే ఒక భారీ అడ్వెంచర్ సినిమాను వీరశంకర్ ప్లాన్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఓపెనింగ్ కూడా గ్రాండ్గా జరిగింది. అప్పట్లోనే(2004లో) ఈ సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ. 22 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఎక్కువ భాగం ఫారెస్ట్, అమెరికాలో జరగాల్సి ఉంది. అయితే, ఆ సమయంలో పవన్ నటించిన 'జాని' సినిమా ప్లాప్ అవ్వడం, నిర్మాత నాగబాబుకు రిస్క్ కాకూడదనే ఉద్దేశంతో, పవన్ స్వయంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఆపి ఒక ఎంటర్టైనర్ చేద్దామని సూచించారు. అలా పుట్టుకొచ్చిందే 'గుడుంబా శంకర్'.
తెలంగాణ పోరాట నేపథ్యం - 'సాయుధం':
నిజాం ఆర్మ్డ్ స్ట్రగుల్ బ్యాక్డ్రాప్లో 'సాయుధం' అనే మరో పవర్ ఫుల్ కథను వీరశంకర్ సిద్ధం చేశారు. ఇందులో రజాకార్ల అరాచకాలు, గెరిల్లా పోరాటాల అంశాలు ఉన్నాయి. కానీ పవన్ అప్పట్లో పీరియాడిక్ సినిమాల కంటే ట్రెండీ సినిమాలపై ఆసక్తి చూపడంతో అది కార్యరూపం దాల్చలేదు.
చారిత్రక అంశాలపై విశ్లేషణ:
కేవలం సినిమాల గురించి మాత్రమే కాకుండా వీరశంకర్.. తెలంగాణ చరిత్రపై తనకున్న పట్టును చాటుకున్నారు. రజాకార్ వ్యవస్థను ఎదుర్కోవడంలో హిందూ, ముస్లిం మేధావులు, విద్యార్థులు ఎలా కలిసి పోరాడారో ఆయన వివరించారు.
తనకు ఉన్న గౌరవాన్ని..
ఆర్య సమాజ్ పాత్రను, అలాగే నిజాం పాలనకు వ్యతిరేకంగా ముస్లిం నాయకులు చేసిన త్యాగాలను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల తనకు ఉన్న గౌరవాన్ని, ఆయన ఫిలాసఫీ, పుస్తకాలపై పవన్కు ఉన్న మక్కువను వీరశంకర్ ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు.