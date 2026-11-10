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- Anna Lezhneva: అసలు అన్నా లెజినోవా ఎవరు? ఏం చదువుకున్నారు? ఆస్తి ఎంత? పవన్ కల్యాణ్ తో మూడో పెళ్లి.. విడాకుల సంగతేంటి?
Anna Lezhneva: అసలు అన్నా లెజినోవా ఎవరు? ఏం చదువుకున్నారు? ఆస్తి ఎంత? పవన్ కల్యాణ్ తో మూడో పెళ్లి.. విడాకుల సంగతేంటి?
Anna Lezhneva: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన మూడో భార్య అన్నా లెజినోవాతో విడాకులు తీసుకుంటున్నట్టు ప్రకటించాడు. 13 ఏళ్ల బంధానికి ఇద్దరు అంగీకారంతో ముగింపు పలికారు. అయితే అసలు ఎవరు ఈ అన్నా లెజినోవా? ఏం చదువుకున్నారు, ఆస్తులెన్ని?
అన్నా లెజినోవా తో పవన్ కల్యాణ్ విడాకులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన మూడో భార్య అన్నా కొణిదెల 13 ఏళ్ల వివాహ బంధానికి ముగింపు పలుకుతూ విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సోమవారం అర్థరాత్రి, కళ్యాణ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఈ జంట తమ విడిపోవడాన్ని ప్రకటిస్తూ ఒక సంయుక్త ప్రకటనను పోస్ట్ చేశారు. “మా వివాహ బంధం ముగిసినప్పటికీ, మేము మా పిల్లలకు మంచి స్నేహితులుగా, అంకితభావం గల తల్లిదండ్రులుగా కొనసాగుతాము. వారి ఆనందం , శ్రేయస్సే మా ప్రాధాన్యత,” అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనతో, పబ్లిక్ గా అంతగా కనిపించని అన్నా గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరిగింది.
అన్నా లెజినోవా ఎవరు?
,రష్యాలో అన్నా లెజ్నెవా జన్మించారు. మాజీ మోడల్, నటి అన్నా కొణిదెల తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో పాపులర్ అయ్యారు. నివేదికల ప్రకారం, వారు 2011లో 'తీన్ మార్' సెట్స్ లో మొదటిసారి పవన్ ను కలుసుకున్నారు. ఈ సినిమాలో అన్నా కూడా నటించింది. ఆ తరువాత వీరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది.
పవన్ కళ్యాణ్ ను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆమె పబ్లిక్ లైఫ్ కు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, అప్పుడప్పుడు మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిసి బహిరంగంగా కనిపిస్తుంటుంది. ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ బయోలో "రష్యన్ హృదయం, భారతీయ ఆత్మ" అని ఉంటుంది. జూలై 2026 లో ఆమె తన సొంత పేరుకు బదులుగా అన్నా కొణిదెలగా పిలవాలని అభిమానులను కోరారు. వివాహం తర్వాత తన భర్త కళ్యాణ్ ఇంటిపేరును మార్చుకున్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేసింది.
అన్నా లెజినోవా ఆస్తులు, చదువు..
జూలై 2024 లో నేషనల్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ నుండి అన్నా ఎంఏ డిగ్రీని పొందింది. ఆమె స్నాతకోత్సవ వేడుకకు పవన్ కళ్యాణ్ హాజరయ్యారు. ఇంటర్నెట్ లోని కొన్ని అంచనాల ప్రకారం, ఆమె ఆస్తి విలువ సుమారు 1,800 కోట్ల రూపాయలు అని, సింగపూర్ లో ఆమెకు హోటల్ వ్యాపారాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అయితే, ఆమె వ్యక్తిగత ఆస్తులు లేదా ఈ వ్యాపారాలకు సంబంధించిన అధికారిక ఆధారాలు ఏమీ లేవు. అన్నా, పవన్ కళ్యాణ్ 2013 సెప్టెంబర్ 30న వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ జంటకు మార్క్ శంకర్ పవనోవిచ్ , పొలెనా అంజనా పవనోవా అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. తాజాగా వీరిద్దరు విడిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు.