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- Venu Swamy: పవన్ కళ్యాణ్ నాలుగో పెళ్లి చేసుకుంటారా? రెండేళ్ల కిందటే వేణు స్వామి జోస్యం !
Venu Swamy: పవన్ కళ్యాణ్ నాలుగో పెళ్లి చేసుకుంటారా? రెండేళ్ల కిందటే వేణు స్వామి జోస్యం !
Pawan Kalyan Divorce Venu Swamy: జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్, అన్నాలెజినోవా విడాకుల ప్రకటన నేపథ్యంలో ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామి చేసిన పాత జోస్యం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. పవన్ నాలుగో పెళ్లిపై అప్పట్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
పవన్-అన్నా విడాకుల ప్రకటనతో సంచలనం
జనసేన అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఆయన భార్య అన్నాలెజినోవా విడిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. పరస్పర అవగాహన, గౌరవంతోనే తాము విడిపోవాలని ఉమ్మడిగా నిర్ణయించుకున్నట్లు ఒక అధికారిక ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించారు. ఈ నిర్ణయం ప్రస్తుతం రాజకీయ, సినీ వర్గాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తమ శ్రేయోభిలాషులు, సన్నిహితులను ఉద్దేశించి వారు ఈ ప్రకటన విడుదల చేశారు. వివాహ బంధం ముగిసినప్పటికీ తాము మంచి స్నేహితులుగా కొనసాగుతామని స్పష్టం చేశారు.
పిల్లల భవిష్యత్తుకు మొదటి ప్రాధాన్యం
విడాకుల ప్రకటనలో భాగంగా తమ పిల్లల భవిష్యత్తు, మానసిక ప్రశాంతతకే ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యం ఇస్తామని పవన్ కళ్యాణ్, అన్నాలెజినోవా పేర్కొన్నారు. బాధ్యతాయుతమైన తల్లిదండ్రులుగా పిల్లల పెంపకం, ఎదుగుదల విషయంలో తమ ఉమ్మడి బాధ్యతలను ఎప్పటికీ నెరవేరుస్తామని ఆ ప్రకటనలో వివరంగా తెలిపారు. కాగా, పవన్ కళ్యాణ్, అన్నాలెజినోవా వివాహం డిసెంబరు 2013లో జరిగింది. 2011లో విడుదలైన 'తీన్ మార్' సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్తా ప్రేమగా మారి వివాహ బంధానికి దారితీసింది. పవన్ రాజకీయ ప్రయాణంలోనూ, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ అన్నా కొణిదెల పలు కీలక సందర్భాల్లో తోడుగా నిలిచారు.
తెరపైకి వచ్చిన వేణు స్వామి పాత జోస్యం
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రముఖ సెలబ్రిటీ జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామికి సంబంధించిన పాత వీడియోలు ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. పవన్ కల్యాణ్ జాతకానికి సంబంధించి ఆయన అప్పట్లో చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. పవన్ వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని ఒడుదొడుకులు, మానసిక సవాళ్లు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయని వేణు స్వామి చాలా కాలం క్రితమే తేల్చి చెప్పారు.
ఒకవైపు ప్రజా జీవితంలో, రాజకీయాల్లో గొప్ప విజయం సాధించే సమయంలోనే, వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని ప్రతికూల పరిణామాలు ఎదురుకావచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు. గతంలో నాగచైతన్య, సమంతల విడాకుల గురించి వేణు స్వామి చెప్పిన జోస్యం నిజం కావడంతో, ఇప్పుడు పవన్ విడాకుల విషయంలో ఆయన మాటలు మరోసారి ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
The OG venu swamy https://t.co/pQOn4KwVCa
— NTR Holic 🐉 (@NHolicc_) November 9, 2026
నాలుగో పెళ్లిపై నెట్టింట హాట్ చర్చ
పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయంగా ఉన్నత స్థితికి చేరినప్పటికీ, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇబ్బందులు ఉంటాయని.. ఆయన నాలుగో పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని వేణు స్వామి గతంలో ఇంటర్వ్యూలలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ జాతకంలో గురువు నీచంలో ఉన్నాడని, దీన్ని బట్టి పెళ్లిళ్ల సంఖ్య అంచనా వేయవచ్చని ఆయన వివరించారు.
ఇప్పుడు పవన్ - అన్నా విడాకుల ప్రకటన వెలువడటంతో, వేణు స్వామి ఆ పాత వీడియోలను తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో రీపోస్ట్ చేశారు. అయితే విమర్శల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆయన కామెంట్స్ సెక్షన్ను డిసేబుల్ చేయడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం నెటిజన్లు మాత్రం పవన్ విడాకులు, భవిష్యత్ పరిణామాలపై రకరకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు.
Visionary Venu Swamy 😂🙏 https://t.co/vKmb6HooDy
— 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐣_𝐘𝐒𝐉 (@2029YSJ) November 10, 2026