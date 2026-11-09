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- SP Balu: లతా మంగేష్కర్ చీరపై టీ పోసిన బాలసుబ్రహ్మణ్యం.. లెజెండరీ సింగర్ రియాక్షన్ ఏంటంటే?
SP Balu: లతా మంగేష్కర్ చీరపై టీ పోసిన బాలసుబ్రహ్మణ్యం.. లెజెండరీ సింగర్ రియాక్షన్ ఏంటంటే?
SP Balu: లెజెండరీ గాయని లతా మంగేష్కర్ తెల్ల చీరపై ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం వేడి వేడి టీ పారబోశారు. దెబ్బకి సింగర్ షాక్ అయ్యారు. మరి ఆ సమయంలో ఏం జరిగింది? సింగర్ రియాక్షన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం.
లతా మంగేష్కర్ చీరపై ఎస్పీబీ వేడి టీ ఒలకబోశారు
సంగీత దిగ్గజం ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం అద్భుతమైన గాత్రం, నిరాడంబర స్వభావం ఇప్పటికీ లక్షలాది అభిమానుల హృదయాల్లో నిలిచి ఉంది. ఎస్.పి. వివిధ భాషలలో వేలాది పాటలు పాడారు. ఒక పాత ఇంటర్వ్యూలో, ఆయన తన తొలినాళ్లలో కన్నడ, తమిళం నేర్చుకోవడం గురించి, అలాగే లతా మంగేష్కర్ చీరపై వేడి టీ ఒలకబోసిన సంఘటన గురించి ఆయన ఓపెన్ అయ్యారు. ఈ సందర్బంగా ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
తాను ఏ భాషలో పాడినా, ఆ భాష ఉచ్చారణ చాలా ముఖ్యమని ఎస్.పి.బి. నమ్మేవారు. ఆయన మాతృభాష తెలుగు. కానీ ఆయన కన్నడలో మాట్లాడినప్పుడు, ఆయన ఉచ్చారణ చాలా స్పష్టంగా ఉండేది. అయితే మొదట్లో, కన్నడ అనే భాష ఒకటి ఉందని కూడా ఆయనకు తెలియదట.
నేను పోస్టర్ చూసి తమిళం నేర్చుకున్నాను
తాను భాష నేర్చుకుంటున్న రోజుల గురించి ఎస్.పి.బి మాట్లాడుతూ, `నేను పాడిన రెండో పాట కన్నడలోది. నేను మొదటి పాటను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు, సంగీత దర్శకుడు రంగారావు గారు దాన్ని విని, 'మిమ్మల్ని కన్నడలో పాడిస్తాను' అన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే, నాకు కన్నడ అనే భాష ఒకటి ఉందని మాత్రమే తెలుసు! అది ఎలా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలియదు. అప్పుడు ఒక కవి వచ్చి, 'ఫర్వాలేదు, ఇది తెలుగులాగే ఉంటుంది' అని చెప్పి, తెలుగులో సాహిత్యం రాసి నాతో పాడించారు. కానీ కాలం గడిచేకొద్దీ, ప్రజలకు అది ఎంతగానో నచ్చి, కన్నడలో తాను పాడిన పాటలను ఆడియెన్స్ ఈజీగా గుర్తుపట్టేవారని చెప్పారు.
ఆయన తమిళ చిత్రసీమలోకి వచ్చినప్పుడు, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్ ఎస్.పి.బి.కి ఒక సవాలు విసిరారు. `మీ గానం బాగుంది, కానీ మీ తమిళ ఉచ్చారణ బాగాలేదు. మీకు చదవడం రాకపోయినా పర్వాలేదు, ముందు తమిళం బాగా మాట్లాడటం నేర్చుకోండి, అప్పుడు నేను మీకు అవకాశం ఇస్తాను` అని అన్నారు. బాలు ఆ గొప్ప సంగీత దర్శకుడు చెప్పిన మాటను చాలా సీరియస్గా తీసుకుని, వీధుల్లోని సినిమా పోస్టర్లను చదివి తమిళం నేర్చుకున్నారు.
లతాజీ తన తెల్ల చీరపై టీ ఒలకబోసిన రోజు
హిందీ సినిమా రాణి లతా మంగేష్కర్ను తాను తొలిసారిగా కలిసినప్పుడు జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటనను ఎస్పీబీ పంచుకున్నారు. "అది 'ఏక్ తుజే కే లియే' సినిమాలోని 'తేరే మేరే బీచ్ మే' పాట రికార్డింగ్ సమయంలో జరిగింది. లక్ష్మీకాంత్-ప్యారేలాల్ ఆ పాటకు సంగీత దర్శకులు. లతాజీ పాడుతుండగా, మధ్యలో 'మీరు చాలా బాగా పాడతారు' అని నేను ఒక తమిళ డైలాగ్ చెప్పాల్సి వచ్చింది. లతా మంగేష్కర్ పాడిన 'చట్చట్' పాటకు నేనే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందేమోనని నాకు భయం వేసింది."
ఆమె స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు, వంద మందికి పైగా సంగీతకారులు, సంగీతకర్తలు గౌరవంగా నిలబడ్డారు. నేను ఆమె పాదాలపై పడి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఆమె వాయిస్ బూత్లో కూర్చుని తన పాట పాడుతుండగా, నేను నా డైలాగులు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఆ తర్వాత ఆమె మాకు టీ తీసుకొచ్చారు. నాకు చాలా కంగారుగా ఉంది, భయంతో నా చేతులు వణికిపోయాయి. లతాజీ ఎప్పుడూ శుభ్రమైన తెల్ల చీర కట్టుకుంటారని అందరికీ తెలుసు. నా చేతులు వణకడంతో వేడి టీ ఆమె చీరపై ఒలికిపోయింది.
శుభశకునం
ఆ క్షణం హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది. `హిందీ చిత్రసీమలో ఇదే మీ మొదటి, చివరి రోజు. రికార్డింగ్ రద్దు చేసి, బయటకు గెంటేస్తారేమో అనుకున్నాను. కానీ లతాజీ అస్సలు కోపగించుకోలేదు, ఆమె కేవలం నవ్వి, 'బహుత్ అచ్చా శకునమా బాలుజీ!' అన్నారు. తెల్లటి వస్త్రంపై కాఫీ లేదా టీ చిందిస్తే అది శుభశకునమా! ఆమె అంతటి విశాల హృదయాన్ని చూసి నాకు ఉపశమనం కలిగింది. ఆ తర్వాత, 'ఇది శుభశకునమైతే, నేను రికార్డింగ్ చేసే ప్రతిసారీ మీ చీరపై కాఫీ చిందిస్తాను' అని లతాజీతో సరదాగా అనేవాడిని` బాలసుబ్రహ్మణ్యం వెల్లడించారు.
భాషపై ఆయనకున్న ప్రేమ, సీనియర్ కళాకారుల పట్ల ఆయనకున్న గౌరవమే ఎస్.పి.పిని భారతీయ సంగీత ప్రపంచంలో ఒక చిరస్మరణీయ గాయకుడిగా నిలబెట్టాయనే వాస్తవానికి ఈ సంఘటనలు నిదర్శనం.