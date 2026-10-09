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- Vishnupriya: బ్లాక్ శారీలో విష్ణుప్రియ మెరుపులు.. లేటెస్ట్ లుక్ అదిరిందిగా, వైరల్ ఫోటోస్
Vishnupriya: బ్లాక్ శారీలో విష్ణుప్రియ మెరుపులు.. లేటెస్ట్ లుక్ అదిరిందిగా, వైరల్ ఫోటోస్
Vishnupriya: నటి, యాంకర్ విష్ణుప్రియ బ్లాక్ శారీలో మెరిసిపోతున్న ఫొటోలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సింపుల్ స్టైలింగ్, అందమైన చిరునవ్వుతో ఆమె లుక్ ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
బ్లాక్ శారీలో విష్ణుప్రియ
నటి, యాంకర్ విష్ణుప్రియ భీమినేని తాజాగా నల్లటి శారీలో కనిపించి ఆకట్టుకుంటున్నారు. తెల్లటి అంచు ఉన్న శారీకి మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ ధరించి సింపుల్గా, స్టైలిష్గా కనిపించారు.
చిరునవ్వుతో ప్రత్యేక ఆకర్షణ
ఈ ఫొటోల్లో విష్ణుప్రియ నవ్వుతూ పోజులిచ్చారు. ఆమె చిరునవ్వు, సహజమైన హావభావాలు ఫొటోలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
ఆభరణాలతో క్లాసీ లుక్
విడిచిన పొడవాటి జుట్టు, చెవులకు వేలాడే చెవి రింగులు, చేతికి ధరించిన గాజులతో విష్ణుప్రియ లుక్ మరింత అందంగా కనిపిస్తోంది. మేకప్ కూడా ఆమె ముఖానికి చక్కగా సరిపోయింది.
సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఆధునిక స్టైల్
నల్లటి శారీకి తెల్లటి అంచు ఉండటంతో ఈ దుస్తులకు ప్రత్యేకమైన రూపం వచ్చింది. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలోనూ ఆధునిక శైలిని చూపిస్తూ విష్ణుప్రియ కెమెరాకు పోజులిచ్చారు.
బుల్లితెరతో గుర్తింపు
విష్ణుప్రియ మొదట యాంకర్గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. ముఖ్యంగా ‘పోవే పోరా’ కార్యక్రమంతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత పలు టీవీ కార్యక్రమాల్లో కనిపిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేకమైన అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు.
సినిమాల్లోనూ అవకాశాలు
యాంకరింగ్తో పాటు విష్ణుప్రియ నటనపైనా దృష్టి పెట్టారు. సినిమాల్లోనూ నటిస్తూ బుల్లితెర నుంచి వెండితెర వైపు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
బిగ్బాస్తో మరింత పాపులారిటీ
బిగ్బాస్ తెలుగు 8లో పాల్గొన్న తర్వాత విష్ణుప్రియకు మరింత గుర్తింపు లభించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె ప్రవర్తన, ఇతర కంటెస్టెంట్లతో వ్యవహరించిన తీరు ప్రేక్షకుల్లో చర్చకు దారితీసింది.
కొత్త సినిమాలతో బిజీగా
విష్ణుప్రియ ఇటీవల ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించారు. నటిగా మరిన్ని అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్న ఆమెకు సినిమాలు, టీవీ కార్యక్రమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ మంచి గుర్తింపు ఉంది.