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- Venkatesh AK47: థియేటర్స్ లో ఎదురుదెబ్బ.. ఆదర్శ కుటుంబం ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ ? ఇక్కడైనా మెప్పిస్తుందా..
Venkatesh AK47: థియేటర్స్ లో ఎదురుదెబ్బ.. ఆదర్శ కుటుంబం ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ ? ఇక్కడైనా మెప్పిస్తుందా..
త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో వెంకటేశ్ నటించిన ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. భారీ అంచనాలతో విడుదలైన ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లో మెప్పించలేకపోయింది. ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఓటీటీలోకి వెంకటేశ్ ఆదర్శ కుటుంబం
మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో విక్టరీ వెంకటేశ్ నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం’. థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద చెప్పుకోదగ్గ ప్రభావం చూపించలేకపోయింది. ఇందులో వెంకటేశ్తో పాటు శ్రీనిధి శెట్టి, నివేదా పేతురాజ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఫ్యామిలీ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్ర డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
నవంబర్ 27న నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్?
ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా ఈ శుక్రవారం, నవంబర్ 27, 2026 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా పలు భాషల్లో అందుబాటులోకి రానున్నట్లు సమాచారం. అయితే స్ట్రీమింగ్ తేదీ, భాషలకు సంబంధించి నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. మరో ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఈ వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దీంతో నవంబర్ 27న ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్పై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కీలక పాత్రల్లో పలువురు నటీనటులు
హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను నిర్మించారు. వెంకటేశ్, శ్రీనిధి శెట్టి, నివేదా పేతురాజ్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా, సత్య, నారా రోహిత్, యువినా, రాజా ప్రజ్వల్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందించారు. ఫ్యామిలీ డ్రామా నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో పలువురు నటీనటులు ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపించారు.
అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూపులు
థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయిన ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. నవంబర్ 27న నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. సినిమా పలు భాషల్లో అందుబాటులోకి వస్తుందనే సమాచారం కూడా ఉంది. నెట్ఫ్లిక్స్ మరో ఒకటి రెండు రోజుల్లో విడుదల తేదీ, భాషలకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.