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- Khalifa OTT: తండ్రిని జైలుపాలు చేసిన వాళ్లపై వారణాసి విలన్ రివేంజ్..ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్
Khalifa OTT: తండ్రిని జైలుపాలు చేసిన వాళ్లపై వారణాసి విలన్ రివేంజ్..ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్
Prithviraj Sukumaran Khalifa OTT: పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటించిన ఖలీఫా ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లోకి వచ్చింది. తెలుగు వెర్షన్ ఆహా, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది.
ఓటీటీలో ఖలీఫా
మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటించిన క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఖలీఫా థియేటర్లలో ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. దీంతో మేకర్స్ సినిమాను ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులకు చేరువ చేసేందుకు డిజిటల్ విడుదలపై దృష్టి పెట్టారు. వైశాఖ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు పలు ప్రాంతాల్లోని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
కథ ఏంటంటే
ఖలీఫా కథలో అమీర్ అలీ అనే వ్యక్తి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాడు. తండ్రి యూసుఫ్ అలీ సూచనలతో అమీర్ ఎదుగుతూ, కుటుంబ వ్యాపారంలో భాగమవుతాడు. వ్యాపారంలో భాగంగా అమీర్ తండ్రికి బెదిరింపులు ఎదురవుతాయి. బెదిరింపులకు అమీర్ తండ్రి లొంగరు. దీనితో అతడిని గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ కేసులో ఇరికించి అరెస్ట్ చేయిస్తారు. జైలు పాలైన తండ్రిని విడిపించేందుకు అమీర్ చాలా కష్టపడతాడు. తన తండ్రిని ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్లపై అదే మార్గంలో రివేంజ్ తీర్చుకోవాలని అతడు కూడా గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ మొదలు పెడతాడు. ఈ క్రమంలో తన తాత గురించి అమీర్ కి ఊహించని విషయం తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత పరిణామాలు ఎలా మారాయి అనేది ఈ చిత్ర కథ.
తెలుగులో ఎక్కడ చూడొచ్చు
ఖలీఫా ప్రస్తుతం ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో అందుబాటులో ఉంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా, మనోరమామ్యాక్స్, లయన్స్గేట్ ప్లే తో పాటు విదేశాల్లో స్టార్జ్ప్లే, సింప్లీ సౌత్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా డబ్బింగ్ వెర్షన్ను ఆహా లేదా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడవచ్చు.
భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన చిత్రం
ఖలీఫా మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిన సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అయితే థియేటర్లలో వచ్చిన వసూళ్లు నిర్మాతలకు అనుకూలంగా లేవు. బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశ ఎదురైన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ ఓటీటీల ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఓటీటీలో ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి స్పందన లభిస్తుందనేది చూడాల్సి ఉంది.
ప్రముఖ నటీనటుల సందడి
ఖలీఫాలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్తో పాటు మాళవిక శర్మ, షమ్మీ తిలకన్, ఇంద్రన్స్, సురేశ్ ఒబెరాయ్, రెంజి పనికర్, మోహిని కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మలయాళ మెగాస్టార్ మోహన్లాల్, టొవినో థామస్ కూడా ప్రత్యేక పాత్రల్లో కొద్దిసేపు కనిపిస్తారు. వైశాఖ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు ఆరు ఓటీటీల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.