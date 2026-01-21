మరోసారి ఆ హీరోతో తమన్నా రొమాన్స్, టైటిల్ వీడియో వైరల్.. క్రేజీ డీటెయిల్స్ ఇవిగో
మదగజరాజా సినిమా భారీ విజయం తర్వాత నటుడు విశాల్, దర్శకుడు సుందర్ సి మళ్లీ జతకట్టిన సినిమా టైటిల్ ప్రోమో విడుదలై వైరల్ అవుతోంది. ఈ కాంబినేషన్ గురించి క్రేజీ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Vishal - Sundar C New Movie Title Revealed
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో విశాల్ - సుందర్ సి కాంబో విజయవంతమైనది. వీరిద్దరూ మొదట మదగజరాజా సినిమా చేశారు. కానీ దానికంటే ముందే వీరి కాంబోలో ఆంబళ విడుదలైంది. ఆ తర్వాత యాక్షన్ సినిమాలో కలిసి పనిచేశారు. కానీ అది పెద్దగా విజయం సాధించలేదు.
మదగజరాజా
వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేసిన మొదటి సినిమా మదగజరాజా గతేడాది పొంగల్ పండుగకు విడుదలై బ్లాక్బస్టర్ హిట్టయింది. 12 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత ఈ సినిమా విడుదలై విజయం సాధించడం విశేషం. మదగజరాజా విజయం తర్వాత సుందర్ సి, విశాల్ మళ్లీ జతకట్టనున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీరి కాంబినేషన్లో రాబోయే కొత్త సినిమాపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది.
పురుషన్
విశాల్, సుందర్ సి కాంబోలో వస్తున్న ఈ కొత్త సినిమాను అవ్ని సినీ మాక్స్ బ్యానర్పై ఖుష్బూ, ఆమె కూతురు అనందిత నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు హిప్ హాప్ తమిళ సంగీతం అందిస్తున్నారు. దీనికి 'పురుషన్' అని పేరు పెట్టారు. చిత్ర బృందం ప్రోమోను కూడా విడుదల చేసింది. అందులో మొదట తమన్నా భర్తగా విశాల్ శాంతంగా ఇంటి పనులు చేస్తుంటాడు. ఆ తర్వాత యోగిబాబు ఇంటికి రాగా, టీ పెట్టడానికి వంటగదిలోకి వెళ్లి యాక్షన్ మోడ్లోకి మారతాడు.
ఇంట్లోకి వచ్చిన రౌడీలను శబ్దం లేకుండా కొట్టి పడేస్తాడు. అది చూసి యోగిబాబు మాత్రమే షాక్ అవుతాడు. భార్య ముందు సాధువుగా ఉండే విశాల్, ఆమెకు తెలియకుండా ఎందుకు గొడవలకు దిగుతున్నాడు? విశాల్ను చంపడానికి వచ్చిన రౌడీలు ఎవరు? అనే విషయాలను యాక్షన్ కామెడీగా ఈ సినిమా చూపించబోతోందని ప్రోమో చూస్తే తెలుస్తోంది.
ముక్కుత్తి అమ్మన్ 2
దర్శకుడు సుందర్ సి చేతిలో ప్రస్తుతం ముక్కుత్తి అమ్మన్ 2 సినిమా ఉంది. నఈ సినిమాను ఐసరి గణేష్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ముక్కుత్తి అమ్మన్ 2 సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. దీని తర్వాత సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్తో తలైవర్ 173 సినిమాను సుందర్ సి డైరెక్ట్ చేయాల్సి ఉంది. కానీ ఆ ప్రకటన వచ్చిన వారంలోనే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు సుందర్ సి ప్రకటించారు.మొత్తంగా యాక్షన్ మూవీ తర్వాత సుందర్ సి, విశాల్, తమన్నా కాంబోలో మరో సినిమా రాబోతోంది.