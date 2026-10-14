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- Vijay Varma Dating: విజయ్ వర్మ కొత్త ప్రియురాలు ఎవరో తెలుసా ? ఇద్దరి మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ తెలిస్తే షాకే
Vijay Varma Dating: విజయ్ వర్మ కొత్త ప్రియురాలు ఎవరో తెలుసా ? ఇద్దరి మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ తెలిస్తే షాకే
సింగర్, నటి ఆలియా ఖురేషీ మ్యూజిక్ లాంచ్లో విజయ్ వర్మ సందడి చేయడంతో వీరిద్దరి డేటింగ్ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఈ జవాన్ నటి ఎవరు? వీళ్ల పెళ్లి వార్తల్లో నిజమెంత? ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
విజయ్ వర్మ రిలేషన్షిప్
విజయ్ వర్మ మరోసారి డేటింగ్ వార్తలతో హాట్ టాపిక్ అయ్యాడు. ఈసారి సింగర్, నటి ఆలియా ఖురేషీతో ఆయన పేరు వినిపిస్తోంది. ఆలియా తన మ్యూజిక్ ప్రాజెక్ట్ 'ఝల్లీ' లాంచ్ ఈవెంట్ చేయగా, విజయ్ అక్కడికి వెళ్లి ఆమెను ఎంకరేజ్ చేశాడు. తన జీవితంలో ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ఉన్నాడంటూ ఆలియా రీసెంట్గా చెప్పడంతో ఈ రూమర్స్కు మరింత బలం చేకూరింది. అయితే ఆ వ్యక్తి పేరు మాత్రం ఆమె బయటపెట్టలేదు. వీళ్లిద్దరూ డేటింగ్ చేస్తున్నారా అని అభిమానులు ఆరా తీస్తున్నారు. అసలు ఆలియా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, వీళ్ల పెళ్లి వార్తల్లో నిజమెంత అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
'జవాన్' నటి ఆలియా ఖురేషీ ఎవరు?
'ఝల్లీ' లాంచ్లో విజయ్ వర్మ సందడి
ఆలియా మ్యూజిక్ లాంచ్ ఈవెంట్లో విజయ్ వర్మ కనిపించడంతో సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఆలియా స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మ్ చేస్తుంటే, విజయ్ చప్పట్లు కొడుతూ, ఈలలు వేస్తూ ఎంజాయ్ చేశాడు. ఒక వీడియోలో అయితే తన ఫోన్లో ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ను రికార్డ్ చేస్తూ కనిపించాడు. అతని ఉత్సాహం చూసి అభిమానులు వీళ్లిద్దరి మధ్య ఏదో నడుస్తోందని ఫిక్స్ అవుతున్నారు. దానికి తోడు తన లైఫ్లో ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ఉన్నాడని ఆలియా చెప్పడం ఈ చర్చను మరింత పెంచింది. కానీ ఆ వ్యక్తి విజయ్ అని ఆమె ఎక్కడా చెప్పలేదు. వీళ్లిద్దరూ చాలాసార్లు బయట కలిసి కనిపించడంతో డేటింగ్ రూమర్స్ గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై విజయ్ గానీ, ఆలియా గానీ అఫీషియల్గా స్పందించలేదు.
విజయ్ వర్మ, ఆలియా ఖురేషీ పెళ్లి చేసుకుంటారా?
విజయ్ వర్మ పర్సనల్ లైఫ్ ఎప్పుడూ వార్తల్లోనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నటి తమన్నా భాటియాతో రిలేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన గురించి చాలా చర్చ జరిగింది. వాళ్లు విడిపోయారనే వార్తల తర్వాత, ఇప్పుడు మళ్లీ విజయ్ లవ్ లైఫ్ హాట్ టాపిక్ అయింది. ఆలియాతో ఆయన క్లోజ్గా ఉండటంతో, విజయ్ మరో సీరియస్ రిలేషన్షిప్కు రెడీ అయ్యాడా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. వీళ్లిద్దరి మధ్య ఉన్న ఏజ్ గ్యాప్ గురించి కూడా కొన్ని రిపోర్ట్స్ మాట్లాడుతున్నాయి. ఇద్దరి మధ్య 11 ఏళ్ళ ఏజ్ గ్యాప్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ వీళ్లు మాత్రం ఈ రూమర్స్పై స్పందించలేదు. ఎంగేజ్మెంట్, పెళ్లి గురించి విజయ్ లేదా ఆలియా నుంచి ఎలాంటి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు. అలాగే పెళ్లి కోసం ఆలియా మతం మారుతుందనే వార్తల్లో కూడా ఎలాంటి నిజం లేదు. వాళ్లు స్వయంగా చెబితే తప్ప ఈ పెళ్లి, మతం మార్పిడి వార్తలన్నీ కేవలం పుకార్లే.