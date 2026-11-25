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- Top 10 Richest South Indian Actors: సౌత్ ఇండియాలో టాప్ 10 రిచెస్ట్ హీరోలు వీళ్లే! ఎవరి ఆస్తి ఎంతంటే?
Top 10 Richest South Indian Actors: సౌత్ ఇండియాలో టాప్ 10 రిచెస్ట్ హీరోలు వీళ్లే! ఎవరి ఆస్తి ఎంతంటే?
Top 10 Richest South Indian Actors: సినిమా ప్రపంచంలో స్టార్డమ్ సంపాదించడం ఒక ఎత్తయితే, కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులతో ధనవంతులుగా ఎదగడం మరో ఎత్తు. 2026లో సౌత్ ఇండియాలో రిచెస్ట్ హీరో ఎవరు? ఒక్కొక్కరి ఆస్తి ఎన్ని వందల కోట్లో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అత్యంత ధనవంతులైన టాప్ 10 సౌత్ ఇండియన్ హీరోలు
సౌత్ సినీ పరిశ్రమకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమల్లో ఎంతోమంది అద్భుతమైన నటులు తమ ప్రతిభతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ముఖ్యంగా బాహుబలి, RRR, KGF, పుష్ప వంటి సినిమాల విజయాలతో సౌత్ ఇండియన్ హీరోలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ మంచి గుర్తింపు లభించింది. దీంతో హీరోల రెమ్యునరేషన్, వ్యాపారాలు, పెట్టుబడులు, ఆస్తుల విలువ కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. మరి 2026లో సౌత్ ఇండియాలో అత్యంత ధనవంతులైన నటులు ఎవరు? వారి సంపద ఎంత? సినిమాలతో పాటు వారు ఏయే వ్యాపారాల ద్వారా ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టాప్ 1- నాగార్జున అక్కినేని
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో కింగ్ నాగార్జునకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేకమైన అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఆయన, వ్యాపార రంగంలోనూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 2026లో ప్రచురితమైన కొన్ని సంపద అంచనాల ప్రకారం నాగార్జున ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.5,000 కోట్లుగా ఉంది. ఆయన సంపాదనలో సినిమాలతో పాటు వ్యాపారాలు, రియల్ ఎస్టేట్, పెట్టుబడులు, హోటల్ రంగానికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలు కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
టాప్ 2- చిరంజీవి
తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో మెగాస్టార్గా చెరగని స్థానం సంపాదించుకున్న చిరంజీవి దశాబ్దాలుగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్నారు. ఆయన ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.1,700 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది. సినిమాల ద్వారా వచ్చే పారితోషికంతో పాటు బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, పెట్టుబడులు, స్థిరాస్తులు ఆయన సంపదలో భాగంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
టాప్ 3- వెంకటేష్ దగ్గుబాటి
విక్టరీ వెంకటేష్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నటుల్లో ఒకరు. 2026లో ప్రచురితమైన సంపద అంచనాల ప్రకారం వెంకటేష్ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.1,650 కోట్లుగా ఉంది. నటనతో పాటు కుటుంబ వ్యాపారాలు, పెట్టుబడులు, ఆస్తులు ఆయన ఆర్థిక స్థితికి బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి.
టాప్ 4- రామ్ చరణ్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లిన నటుల్లో ఒకరు. ముఖ్యంగా RRR సినిమా విజయంతో అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గరయ్యారు. 2026 సంపద అంచనాల ప్రకారం రామ్ చరణ్ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.1,400 కోట్లుగా ఉంది.
టాప్ 5- జూనియర్ ఎన్టీఆర్
యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అద్భుతమైన నటనా ప్రతిభ కలిగిన హీరోగా గుర్తింపు పొందారు. చిన్న వయసులోనే సినిమాల్లోకి వచ్చిన ఆయన, తన డైలాగ్ డెలివరీ, నటన, డ్యాన్స్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. 2026లో ప్రచురితమైన సంపద అంచనాల ప్రకారం ఎన్టీఆర్ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.571 కోట్లు.
టాప్ 6- అల్లు అర్జున్
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్కు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా భారీ అభిమానులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పుష్ప సినిమాతో ఆయన పాన్ ఇండియా స్టార్గా మరింత గుర్తింపు పొందారు. 2026లో ప్రచురితమైన అంచనాల ప్రకారం ఆయన ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.460 కోట్లు. సినిమా పారితోషికాలు, ప్రకటనలు, పెట్టుబడులు ఆయన సంపదలో భాగంగా ఉన్నాయి.
టాప్ 7- కమల్ హాసన్
విలక్షణ నటుడు కమల్ హాసన్ భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో ఒకరు. 2026లో ప్రచురితమైన సంపద అంచనాల ప్రకారం కమల్ హాసన్ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.450 కోట్లు.
టాప్ 8- విజయ్
తమిళ సినీ పరిశ్రమలో దళపతి విజయ్కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. 2026లో ప్రచురితమైన అంచనాల ప్రకారం ఆయన ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.450 కోట్లు. సినీ రంగం నుంచి రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన విజయ్ ప్రయాణం ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.
టాప్ 9- రజనీకాంత్
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు. ప్రత్యేకమైన స్టైల్, డైలాగ్ డెలివరీ, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. 2026లో ప్రచురితమైన సంపద అంచనాల ప్రకారం రజనీకాంత్ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.430 కోట్లు.
టాప్ 10- మహేష్ బాబు
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన హీరోల్లో ఒకరు. 2026లో ప్రచురితమైన సంపద అంచనాల ప్రకారం ఆయన ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.273 కోట్లు. సినిమాల పారితోషికంతో పాటు ప్రకటనలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, పెట్టుబడులు ఆయన ఆదాయ వనరులుగా ఉన్నాయి.