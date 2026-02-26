- Home
- Entertainment
- విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు ఇవిగో.. ఆమె ఆనందం చూశారా, ఇద్దరినీ ఇలా చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు ఇవిగో.. ఆమె ఆనందం చూశారా, ఇద్దరినీ ఇలా చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు
విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మికతో పెళ్లి తర్వాత ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. పెళ్లి ఫోటోలు షేర్ చేశాడు. వధూవరులు ఇద్దరూ ఎంతో అందంగా చూడ ముచ్చటగా ఉన్నారు.
విజయ్ రష్మిక పెళ్లి
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. గీత గోవిందం చిత్రంతో ఏర్పడ్డ పరిచయం తర్వాత విజయ్, రష్మిక మధ్య స్నేహం మొదలైంది. ఆ తర్వాత ప్రేమ చిగురించింది.
సిల్వర్ స్క్రీన్ పై సూపర్ హిట్
సిల్వర్ స్క్రీన్ పై సూపర్ హిట్ అయిన ఈ జోడీ ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ లో తొలి అడుగు మొదలు పెట్టారు. ప్రేమించుకున్నన్ని రోజులు విజయ్, రష్మిక ఎప్పుడూ తమ బంధాన్ని అఫీషియల్ గా ప్రకటించలేదు.
ఉదయ్ పూర్ లో వెడ్డింగ్
నేడు ఫిబ్రవరి 26న వీరిద్దరి వివాహం వైభవంగా ఉదయ్ పూర్ లో జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి విజయ్ దేవరకొండ తొలిసారి మ్యారేజ్ ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ అఫీషియల్ గా ప్రకటించారు.
చూడముచ్చటగా జంట
విజయ్, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వీరిద్దరినీ జంటగా చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు అనే చెప్పాలి. ఇద్దరూ సాంప్రదాయ వస్త్రధారణలో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కనిపిస్తున్నారు.
దేవతలా మెరిసిపోతున్న రష్మిక
విజయ్ దేవరకొండ పంచె కట్టులో కనిపిస్తున్నాడు. రష్మిక ఆరెంజ్ కలర్ పట్టు చీర ధరించి, ఆభరణాలు పెట్టుకుని దేవతలా వెలిగిపోతోంది. ఆమె బ్రైడల్ అద్భుతంగా ఉంది.
విజయ్ కి రష్మిక ముద్దు
ఇద్దరూ కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టుకుని ఎమోషనల్ గా చూసుకుంటున్నారు. మరో ఫొటోలో రష్మిక విజయ్ ముక్కుపై ముద్దు పెడుతోంది. జంటగా నడిచి వస్తుంటే రష్మిక ఆనందంతో పరవశించి పోతోంది. పెళ్లి కళ ఆమె ముఖంలో ఉట్టిపడుతోంది.
విజయ్ ఎమోషనల్ పోస్ట్
ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ విజయ్ దేవరకొండ ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టాడు. ఒక రోజు నేను రష్మికని మిస్ అయ్యాను. ఆ రోజు నాకు అనిపించింది.. ఆమె నా పక్కన ఉండి ఉంటే ఆ రోజు ఇంకా బావుండేది అని అనిపించింది. ఆమె నా ఎదురుగా కూర్చుని ఉంటే ఆరోజు భోజనం ఉండేది. ఆమెతో కలసి వర్కౌట్స్ చేస్తే శిక్షలా కాకుండా సరదాగా ఉండేది అని అనిపించింది.
అందుకే పెళ్లి చేసుకున్నా
అందుకే ఆమె ఎప్పుడూ నా పక్కన ఉంటే చాలు అని అనిపించింది. అందుకే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ను నా భార్యగా చేసుకున్నా 26-02-2026 అంటూ విజయ్ దేవరకొండ ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టాడు.